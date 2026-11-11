Pentagram'dan Eruh'a: Gönüllü Komando Olarak Görev Yaparken Şehit Düşen Gitaristin Hikayesi
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Pentagram'ın “Fly Forever” şarkısını bilen çok. Peki grup bu şarkıyı kime adadı? Pentagram'ın ilk yıllarında gitar çalan, Athena'dan tanıdığımız Gökhan ve Hakan Özoğuz'a gitar öğreten Ümit Yılbar, gönüllü komando olarak görev yaptığı Siirt'in Eruh ilçesinde 25 Eylül 1993'te şehit düştü. Yılbar'ın adı, Türkiye'nin iki köklü müzik grubunun kayıtlarında yaşamaya devam ediyor.
Ümit Yılbar'ın Pentagram yılları, grubun ilk albümünden önce başladı.
Athena'nın Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşleri de onun öğrencisiydi.
Gönüllü komando olarak görev yaptığı Eruh'ta şehit düştü.
Pentagram, “Fly Forever”ı eski gitaristi Ümit Yılbar'a adadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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