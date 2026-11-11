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Pentagram'dan Eruh'a: Gönüllü Komando Olarak Görev Yaparken Şehit Düşen Gitaristin Hikayesi

Pentagram'dan Eruh'a: Gönüllü Komando Olarak Görev Yaparken Şehit Düşen Gitaristin Hikayesi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 19:01
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Pentagram'ın “Fly Forever” şarkısını bilen çok. Peki grup bu şarkıyı kime adadı? Pentagram'ın ilk yıllarında gitar çalan, Athena'dan tanıdığımız Gökhan ve Hakan Özoğuz'a gitar öğreten Ümit Yılbar, gönüllü komando olarak görev yaptığı Siirt'in Eruh ilçesinde 25 Eylül 1993'te şehit düştü. Yılbar'ın adı, Türkiye'nin iki köklü müzik grubunun kayıtlarında yaşamaya devam ediyor.

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Ümit Yılbar'ın Pentagram yılları, grubun ilk albümünden önce başladı.

Ümit Yılbar'ın Pentagram yılları, grubun ilk albümünden önce başladı.

Pentagram denince pek çoğumuzun aklına “Bir” ya da “Anatolia” geliyor. Ümit Yılbar'ın gruptaki hikayesi ise o şarkılardan yıllar önce, Pentagram'ın henüz ilk albümünü bile çıkarmadığı dönemde başlıyor. 1966'da İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğan Yılbar, gitarıyla Türkiye'de heavy metalin dinleyici kitlesini yeni yeni oluşturduğu yıllarda grubun kadrosuna katıldı.

Pentagram'ın kendi tarihçesine göre grubun temelleri 1987'de Hakan Utangaç ve Cenk Ünnü tarafından atıldı. Bas gitarist Tarkan Gözübüyük de aynı yıl kadroya dahil oldu. Metal Archives, Yılbar'ın grupta gitar çaldığı dönemi 1988–1989 olarak kaydediyor. Yani Yılbar'ın adı, Pentagram'ın 1990'da yayımlanan ilk albümünden önceki kadrolarda karşımıza çıkıyor. O yılların sahnelerinden biri de Bağcılar'da bir düğün salonuydu. Bugün Türkiye metal tarihinin en bilinen gruplarından biri olan Pentagram'ın ilk konserine ev sahipliği yapan yer, bir düğün salonuydu.

Dönemin gazete sayfaları da Türkiye'de metal müzik yapmanın nasıl karşılandığına dair bir fikir veriyor. 1989'da Kadıköy'de düzenlenen bir metal konseri, müzikten çok seyircilerin el işaretleri üzerinden haber olmuştu. Yılbar'ın gitar çaldığı yıllarda metal sahnesinin karşılaştığı ön yargılar, dönemin manşetlerinde açıkça görülüyor.

Athena'nın Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşleri de onun öğrencisiydi.

Athena'nın Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşleri de onun öğrencisiydi.

Yılbar'ın müzikteki izini sürünce yolumuz Pentagram'dan Athena'ya çıkıyor. Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşler, Türkiye'nin dört bir yanında şarkılarını söyleten Athena'yla tanınmadan önce gitar derslerini Ümit Yılbar'dan aldı. Athena'nın ilk döneminde heavy metal yaptığını bilenler için bu bağlantı, iki grubun hikayesini birbirine bağlayan ayrıntılardan biri.

Onedio arşivindeki portrede Yılbar'ın ilkokul çağında gitar çalmaya başladığı, iktisat fakültesini bitirdiği ve disk atmayla ilgilendiği de aktarılıyor. Gitarla çocuk yaşta kurduğu bağ, yıllar içinde hem sahnede hem de ders verdiği genç müzisyenlerde karşılık buldu. Athena'nın erken dönem kaydı One Last Breath'in kaset kapağına bakıldığında, Özoğuz kardeşlerin hocalarını nasıl andığı da görülüyor. Grup, kaydı Ümit Yılbar'a adadığını kapağa yazdı.

Gönüllü komando olarak görev yaptığı Eruh'ta şehit düştü.

Gönüllü komando olarak görev yaptığı Eruh'ta şehit düştü.

Ümit Yılbar, askerlik hizmeti sırasında gönüllü olarak komando oldu. Asteğmen rütbesiyle Siirt'in Eruh ilçesindeki Bağgöze Jandarma Karakolu'nda görev yaptı. Yılbar, 25 Eylül 1993'te Ciraf Dağı'nda çatışmada şehit düştü. Cenazesi İstanbul'da Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

Ümit Yılbar, askerdeyken annesine gülümsediği bir fotoğrafını göndermişti. Bağgöze'de tuttuğu deftere de 14 Mayıs 1993 tarihli bir şiir yazmıştı. Şiirde dağların bu kadar dik, gecelerin bu kadar uzun olacağını bilmediğini söylüyordu. Evdekiler kasımda terhis olup dönmesini bekliyordu. Yılbar, terhisine iki aydan az kala şehit düştü.

Bilmiyordum dağların bu kadar dik olduğunu

Bilmiyordum gecelerin bu kadar uzun olduğunu

Bilmiyordum zamanın bu kadar yavaş geçtiğini

Ama biliyordum içimdeki vatan sevgisini

Biliyordum içimdeki aşkı.

Kanımı istersin toprağım

Yoksa cesedimi mi

Yeter ki sen susa

Suyun olurum senin

Tasmasından bağlanmış çılgın köpek gibiyim

Salıvermiyorlar ki gideyim

Bilmiyorlar mı ki ben Türk evladıyım

Bırakın ben ölmeye gideyim

Ben koymuşum bu yola baş

İsterse düşsün kafama taş

Vazgeçmem bu yoldan arkadaş

Gelsin yedi düvel ezerim hepsini

Ümit Yılbar

14.05.1993

Bağgöze/SİİRT

Pentagram, “Fly Forever”ı eski gitaristi Ümit Yılbar'a adadı.

Pentagram, “Fly Forever”ı eski gitaristi Ümit Yılbar'a adadı.

“Fly Forever”, Pentagram'ın 1992 tarihli Trail Blazer albümünde yer alıyor. Şarkının ilk kaydı, Yılbar'ın şehit düşmesinden önceye uzanıyor. Pentagram üyeleri daha sonra parçayı eski gitaristlerine ithaf etti. Şarkının Ümit Yılbar'la birlikte anılmasının sebebi de bu ithaf.

Türkiye'de metalin ilk yıllarından kalan iki kayıtta Yılbar'ın adı iki farklı biçimde karşımıza çıkıyor. Athena'nın kaset kapağında öğrencilerinin “değerli hocamız” diye andığı bir gitarist var. Pentagram'ın “Fly Forever”ında ise grubun ilk yıllarında aynı sahneyi paylaştığı arkadaşına bir veda. Bir dahaki sefere şarkıyı dinlerken, o vedanın kime olduğunu da biliyorsunuz.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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