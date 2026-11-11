Pentagram'dan Eruh'a: Gönüllü Komando Olarak Görev Yaparken Şehit Düşen Gitaristin Hikayesi

Pentagram denince pek çoğumuzun aklına “Bir” ya da “Anatolia” geliyor. Ümit Yılbar'ın gruptaki hikayesi ise o şarkılardan yıllar önce, Pentagram'ın henüz ilk albümünü bile çıkarmadığı dönemde başlıyor. 1966'da İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğan Yılbar, gitarıyla Türkiye'de heavy metalin dinleyici kitlesini yeni yeni oluşturduğu yıllarda grubun kadrosuna katıldı.

Pentagram'ın kendi tarihçesine göre grubun temelleri 1987'de Hakan Utangaç ve Cenk Ünnü tarafından atıldı. Bas gitarist Tarkan Gözübüyük de aynı yıl kadroya dahil oldu. Metal Archives, Yılbar'ın grupta gitar çaldığı dönemi 1988–1989 olarak kaydediyor. Yani Yılbar'ın adı, Pentagram'ın 1990'da yayımlanan ilk albümünden önceki kadrolarda karşımıza çıkıyor. O yılların sahnelerinden biri de Bağcılar'da bir düğün salonuydu. Bugün Türkiye metal tarihinin en bilinen gruplarından biri olan Pentagram'ın ilk konserine ev sahipliği yapan yer, bir düğün salonuydu.

Dönemin gazete sayfaları da Türkiye'de metal müzik yapmanın nasıl karşılandığına dair bir fikir veriyor. 1989'da Kadıköy'de düzenlenen bir metal konseri, müzikten çok seyircilerin el işaretleri üzerinden haber olmuştu. Yılbar'ın gitar çaldığı yıllarda metal sahnesinin karşılaştığı ön yargılar, dönemin manşetlerinde açıkça görülüyor.