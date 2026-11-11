Bella Hadid'in Satın Aldığı Milyon Dolarlık Ev Gündem Oldu!

Bella Hadid, bir süredir yaşadığı Colorado'da 5,5 milyon dolara ev aldı.

Moda dünyasının en tanınan isimlerinden Bella Hadid, ekim ayında Victoria's Secret defilesinde podyuma çıkmıştı. 30 yaşındaki model bu kez Colorado'da yaptığı ev alışverişiyle gündeme geldi. The Wall Street Journal'a konuşan emlak danışmanı Channing Boucher, Hadid'in birkaç aydır Crested Butte bölgesinde yaşadığını söyledi. Ünlü model, bir süredir vakit geçirdiği dağ kasabasında şimdi de Coal Creek kıyısında bir evin sahibi oldu.

Hadid, Colorado'ya olan sevgisini geçtiğimiz günlerde sosyal medyada da dile getirmişti. Colorado Avalanche'ın buz hokeyi maçına giden model, maçtan kareleri paylaşırken kendisini “özünde bir Colorado kızı” olarak tanımladı. Yeni evinin bulunduğu Crested Butte da kayak merkezinin yanı sıra kömür madenciliğine uzanan geçmişiyle bilinen küçük bir kasaba. Hadid'in satın aldığı mülkte kasabanın o döneminden kalan iki yapı hala ayakta.