Bella Hadid'in Satın Aldığı Milyon Dolarlık Ev Gündem Oldu!
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Podyumların ve dergi kapaklarının aranan yüzlerinden Bella Hadid, bu kez emlak haberleriyle gündemde. Dünyaca ünlü model, Colorado'nun Crested Butte kasabasında kendine yeni bir yuva edindi. Wall Street Journal'ın duyurduğuna göre Hadid, ilan fiyatı 6,995 milyon dolar olan evi 5,5 milyon dolara satın aldı. 2001'de iki eski kömür barakasının çevresine kurulan ev, dere kıyısındaki konumuyla dikkat çekiyor.
Kaynak: The Wall Street Journal
30 yaşındaki Bella Hadid, dünyanın tanınan modellerinden biri.
Evin yapımı için eski madenci barakalarının tahtaları tek tek numaralandırılmış.
Yatak odaları alt katta, salon üst katta. Bunun sebebi kasabanın kışı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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