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Bella Hadid'in Satın Aldığı Milyon Dolarlık Ev Gündem Oldu!

Bella Hadid'in Satın Aldığı Milyon Dolarlık Ev Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 18:01
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Podyumların ve dergi kapaklarının aranan yüzlerinden Bella Hadid, bu kez emlak haberleriyle gündemde. Dünyaca ünlü model, Colorado'nun Crested Butte kasabasında kendine yeni bir yuva edindi. Wall Street Journal'ın duyurduğuna göre Hadid, ilan fiyatı 6,995 milyon dolar olan evi 5,5 milyon dolara satın aldı. 2001'de iki eski kömür barakasının çevresine kurulan ev, dere kıyısındaki konumuyla dikkat çekiyor. 

Kaynak: The Wall Street Journal

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30 yaşındaki Bella Hadid, dünyanın tanınan modellerinden biri.

30 yaşındaki Bella Hadid, dünyanın tanınan modellerinden biri.

Bella Hadid, bir süredir yaşadığı Colorado'da 5,5 milyon dolara ev aldı.

Moda dünyasının en tanınan isimlerinden Bella Hadid, ekim ayında Victoria's Secret defilesinde podyuma çıkmıştı. 30 yaşındaki model bu kez Colorado'da yaptığı ev alışverişiyle gündeme geldi. The Wall Street Journal'a konuşan emlak danışmanı Channing Boucher, Hadid'in birkaç aydır Crested Butte bölgesinde yaşadığını söyledi. Ünlü model, bir süredir vakit geçirdiği dağ kasabasında şimdi de Coal Creek kıyısında bir evin sahibi oldu.

Hadid, Colorado'ya olan sevgisini geçtiğimiz günlerde sosyal medyada da dile getirmişti. Colorado Avalanche'ın buz hokeyi maçına giden model, maçtan kareleri paylaşırken kendisini “özünde bir Colorado kızı” olarak tanımladı. Yeni evinin bulunduğu Crested Butte da kayak merkezinin yanı sıra kömür madenciliğine uzanan geçmişiyle bilinen küçük bir kasaba. Hadid'in satın aldığı mülkte kasabanın o döneminden kalan iki yapı hala ayakta.

Evin yapımı için eski madenci barakalarının tahtaları tek tek numaralandırılmış.

Evin yapımı için eski madenci barakalarının tahtaları tek tek numaralandırılmış.

Hadid'in yeni evinin hikayesi, Currier çiftinin yıllarca tatil için gittikleri Colorado'da kendilerine bir ev yapmaya karar vermesiyle başlıyor. Çift, 1999'da dere kıyısındaki mülkü aldığında arazide 1900'lerin başından kalma iki kömür madencisi barakası vardı. O sırada barakaların metal çatıları paslanmış, ahşap duvarlarındaki deliklerden gün ışığı girer olmuştu. Çift, yapıları restore edip yeni evi onların çevresine kurdu. Bugünkü ev 2001'de tamamlandı.

Restorasyonun en ilginç ayrıntısı ise barakaların nasıl sökülüp yeniden kurulduğu. İşe başlamadan önce her tahta tek tek numaralandırıldı. Temel atıldıktan sonra tahtalar eski yerlerine takıldı. Toprak zeminin yerine Virginia'daki 18. yüzyıldan kalma bir ahırdan getirilen çam tahtaları döşendi. Ana salonun tavanında ise Columbia Nehri kıyısındaki eski bir depodan alınan ahşap kirişler kullanıldı. Kirişlerdeki eski demir cıvatalar da yerinde bırakıldı.

Yatak odaları alt katta, salon üst katta. Bunun sebebi kasabanın kışı.

Yatak odaları alt katta, salon üst katta. Bunun sebebi kasabanın kışı.

Yaklaşık 186 metrekarelik evde üç yatak odası ve üç banyo bulunuyor. Evin planında yatak odaları alt kata, ortak yaşam alanları ise üst kata yerleştirilmiş. Önceki ev sahibi Elizabeth Le Coq Currier'ın anlattığına göre bu düzenin sebebi, kışın biriken kar. Kar alt kat seviyesine kadar yükseldiğinde bile üst kattaki yaşam alanları gün ışığı alabiliyor.

Yaklaşık 730 metrekarelik arsanın dere boyunca uzanan cephesi yaklaşık 61 metre. Tarihi yapılardan biri suya yaklaşık bir metre mesafede.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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