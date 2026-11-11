Gupse Özay'ın Senaryosunu Yazdığı Gupi'de Kızı Jan Asya Mikrofon Başına Geçti

Gupse Özay'ın senaryosunu yazıp baş karakterini seslendirdiği yerli animasyon Gupi ve Gülmeyen Kral, 23 Ekim'de vizyona girdi ve 2026'nın en iyi yerli açılışını yaptı. Film ilk haftasında 296 bin seyirciyi aşarak gişenin zirvesine yerleşmişti. Şimdi ise Özay, kızı Jan Asya'nın da filmde seslendirme yaptığı anları paylaştı.