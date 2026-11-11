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Gupse Özay'ın Senaryosunu Yazdığı Gupi'de Kızı Jan Asya Mikrofon Başına Geçti

Gupse Özay'ın Senaryosunu Yazdığı Gupi'de Kızı Jan Asya Mikrofon Başına Geçti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 17:32 Son Güncelleme: 11.11.2026 - 17:33
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Gupse Özay'ın senaryosunu yazıp baş karakterini seslendirdiği yerli animasyon Gupi ve Gülmeyen Kral, 23 Ekim'de vizyona girdi ve 2026'nın en iyi yerli açılışını yaptı. Film ilk haftasında 296 bin seyirciyi aşarak gişenin zirvesine yerleşmişti. Şimdi ise Özay, kızı Jan Asya'nın da filmde seslendirme yaptığı anları paylaştı.

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Gupse Özay, senaryosunu yazıp baş karakterini seslendirdiği Gupi'yle gişenin zirvesinde.

Gupse Özay, senaryosunu yazıp baş karakterini seslendirdiği Gupi'yle gişenin zirvesinde.

Gupi ve Gülmeyen Kral, 23 Ekim'de vizyona girdi ve açılış hafta sonunda 136 bin 548 seyirciye ulaşarak 2026'nın en iyi yerli açılışını yaptı. İlk haftasında ise 296 bin 132 seyirciyle gişenin zirvesine yerleşti.

Film, ekim ayında sinema salonlarının seyirci sayısını yüzde 17 artırdı.

Film, ekim ayında sinema salonlarının seyirci sayısını yüzde 17 artırdı.

Film, yalnızca 9 günde 343 bin 916 seyirciye ulaşarak ekim ayının en çok izlenen filmi oldu. Sinema salonları ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 daha fazla seyirci ağırladı.

Özay, kızı Jan Asya'nın Gupi için seslendirme yaptığı anları paylaştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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