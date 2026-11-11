Gupse Özay'ın Senaryosunu Yazdığı Gupi'de Kızı Jan Asya Mikrofon Başına Geçti
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Gupse Özay'ın senaryosunu yazıp baş karakterini seslendirdiği yerli animasyon Gupi ve Gülmeyen Kral, 23 Ekim'de vizyona girdi ve 2026'nın en iyi yerli açılışını yaptı. Film ilk haftasında 296 bin seyirciyi aşarak gişenin zirvesine yerleşmişti. Şimdi ise Özay, kızı Jan Asya'nın da filmde seslendirme yaptığı anları paylaştı.
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Gupse Özay, senaryosunu yazıp baş karakterini seslendirdiği Gupi'yle gişenin zirvesinde.
Film, ekim ayında sinema salonlarının seyirci sayısını yüzde 17 artırdı.
Özay, kızı Jan Asya'nın Gupi için seslendirme yaptığı anları paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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