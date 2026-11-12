Direksiyon Başındaki Herkesin Bilmesi Gerekiyor: Dönel Kavşakta Bu Hatanın Cezası Var

Kanun, kavşak içindeki şerit değişikliklerinin ve çıkışların önceden sinyalle belirtilmesini istiyor. Sinyal, manevra boyunca açık kalmalı ve manevra bitince kapatılmalı. Kavşakta dönerken sol sinyal vermek ise zorunlu değil, üstelik diğer sürücülerin kafasını karıştırabiliyor.

Sinyal kuralına uymamanın cezası da 60 ile 300 euro arasında değişiyor. Bu ihlal hafif bir trafik suçu sayılıyor ve başka ağır bir ihlalle birlikte işlenmediği sürece genellikle ehliyetten puan düşürülmüyor.