article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Direksiyon Başındaki Herkesin Bilmesi Gerekiyor: Dönel Kavşakta Bu Hatanın Cezası Var

Direksiyon Başındaki Herkesin Bilmesi Gerekiyor: Dönel Kavşakta Bu Hatanın Cezası Var

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 12:03
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Portekiz'de dönel kavşaklarda hangi şeridin kullanılacağı Karayolları Kanunu'nda tek tek belirleniyor. Kurallara uymayan sürücüler 60 ile 300 euro arasında para cezasıyla karşılaşıyor. Kavşaktan çıkarken sinyal vermemek de aynı aralıkta cezaya yol açıyor.

İşte detaylar...

Kaynak 1 | Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk çıkıştan ayrılacak sürücünün kavşakta sağ şeridi kullanması gerekiyor.

İlk çıkıştan ayrılacak sürücünün kavşakta sağ şeridi kullanması gerekiyor.

Kanunun 14-A maddesine göre sürücüler, kavşağa girmeden önce içeride dönen araçlara yol vermek zorunda. Sonraki çıkışlardan birini kullanacak sürücüler ise iç şeritte ilerliyor. Bu sürücüler, ancak gidecekleri çıkıştan bir önceki çıkışı geçtikten sonra, gerekli önlemleri alarak sağ şeride geçebiliyor.

Şerit kurallarına uymayan sürücülere 60 ile 300 euro arasında para cezası veriliyor. Kanuna göre hayvanla çekilen araçlar, bisikletler ve ağır vasıtalar sağ şeritte kalabiliyor, ancak çıkmak isteyen araçlara yol vermeleri gerekiyor.

Kavşaktan çıkarken sağ sinyal vermek, yol boş olsa bile zorunlu.

Kavşaktan çıkarken sağ sinyal vermek, yol boş olsa bile zorunlu.

Kanun, kavşak içindeki şerit değişikliklerinin ve çıkışların önceden sinyalle belirtilmesini istiyor. Sinyal, manevra boyunca açık kalmalı ve manevra bitince kapatılmalı. Kavşakta dönerken sol sinyal vermek ise zorunlu değil, üstelik diğer sürücülerin kafasını karıştırabiliyor.

Sinyal kuralına uymamanın cezası da 60 ile 300 euro arasında değişiyor. Bu ihlal hafif bir trafik suçu sayılıyor ve başka ağır bir ihlalle birlikte işlenmediği sürece genellikle ehliyetten puan düşürülmüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın