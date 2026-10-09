Yıllardır Direksiyon Başında Olanlar Bile Bu Levhayı Karıştırıyor: Aşağı Bakan Oklar Yokuş Uyarısı Değilmiş
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Yolda karşınıza çıkan sarı zeminli bir levhada iki siyah ok aşağıya doğru, iki yana ayrılarak uzanıyorsa aklınıza ilk gelen muhtemelen iniş ya da eğimli yol olur. Oysa bu işaretin yolun eğimiyle hiçbir ilgisi yok. Benzer bir kafa karışıklığı, üzeri çapraz çizgiyle kesilmiş sarı baklava levhasında da yaşanıyor. İki işaret ilk bakışta sıradan görünse de sürücüye bambaşka şeyler söylüyor.
Kaynak: FHWA - MUTCD
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Aşağıya ayrılan oklar engelin iki yanından da geçilebileceğini gösteriyor
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Üzeri çizili sarı baklava, anayol önceliğinin bittiğini haber veriyor
Levhayı geçtikten sonraki ilk kavşakta hızı düşürmek gerekiyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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