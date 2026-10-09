Yıllardır Direksiyon Başında Olanlar Bile Bu Levhayı Karıştırıyor: Aşağı Bakan Oklar Yokuş Uyarısı Değilmiş

Görünüşü yüzünden en sık yanlış yorumlanan işaretlerden biri, sarı baklava zemin üzerinde iki yana açılan siyah oklar. Pek çok sürücü bu levhayı 'dikkat, yol aşağı iniyor' diye okuyor. ABD'de trafik işaretlerinin standartlarını belirleyen kılavuz MUTCD'de W12-1 koduyla yer alan levha ise çok daha basit bir şey söylüyor: Önünüzdeki engelin hem sağından hem solundan geçebilirsiniz.

Bu levha genellikle refüj, trafik adası, yolu ikiye bölen beton blok ya da köprü ayağı gibi fiziksel bir engelin hemen önüne yerleştiriliyor. Okların birbirinden ayrılması, aracın engelin çevresinden dolaşabileceği iki yolu temsil ediyor. Kılavuza göre engelin iki yanından ilerleyen araçlar ileride yeniden birleşebiliyor ya da farklı yönlere ayrılabiliyor.

Yine de levhayı görünce hangi taraftan gideceğinize yalnızca oklara bakarak karar vermemek gerekiyor. İşaret, iki taraftaki şeritlerin de sizinle aynı yöne aktığını garanti etmiyor. Yol çizgileri, şerit düzeni ve çevredeki diğer levhalar birlikte okunmalı. Son anda direksiyonu kırmak yerine, bulunduğunuz şeride uygun taraftan sakince devam etmek en güvenli yol.