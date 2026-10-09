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Yıllardır Direksiyon Başında Olanlar Bile Bu Levhayı Karıştırıyor: Aşağı Bakan Oklar Yokuş Uyarısı Değilmiş

Yıllardır Direksiyon Başında Olanlar Bile Bu Levhayı Karıştırıyor: Aşağı Bakan Oklar Yokuş Uyarısı Değilmiş

trafik
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 16:22
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Yolda karşınıza çıkan sarı zeminli bir levhada iki siyah ok aşağıya doğru, iki yana ayrılarak uzanıyorsa aklınıza ilk gelen muhtemelen iniş ya da eğimli yol olur. Oysa bu işaretin yolun eğimiyle hiçbir ilgisi yok. Benzer bir kafa karışıklığı, üzeri çapraz çizgiyle kesilmiş sarı baklava levhasında da yaşanıyor. İki işaret ilk bakışta sıradan görünse de sürücüye bambaşka şeyler söylüyor.

Kaynak: FHWA - MUTCD

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Aşağıya ayrılan oklar engelin iki yanından da geçilebileceğini gösteriyor

Aşağıya ayrılan oklar engelin iki yanından da geçilebileceğini gösteriyor

Görünüşü yüzünden en sık yanlış yorumlanan işaretlerden biri, sarı baklava zemin üzerinde iki yana açılan siyah oklar. Pek çok sürücü bu levhayı 'dikkat, yol aşağı iniyor' diye okuyor. ABD'de trafik işaretlerinin standartlarını belirleyen kılavuz MUTCD'de W12-1 koduyla yer alan levha ise çok daha basit bir şey söylüyor: Önünüzdeki engelin hem sağından hem solundan geçebilirsiniz.

Bu levha genellikle refüj, trafik adası, yolu ikiye bölen beton blok ya da köprü ayağı gibi fiziksel bir engelin hemen önüne yerleştiriliyor. Okların birbirinden ayrılması, aracın engelin çevresinden dolaşabileceği iki yolu temsil ediyor. Kılavuza göre engelin iki yanından ilerleyen araçlar ileride yeniden birleşebiliyor ya da farklı yönlere ayrılabiliyor.

Yine de levhayı görünce hangi taraftan gideceğinize yalnızca oklara bakarak karar vermemek gerekiyor. İşaret, iki taraftaki şeritlerin de sizinle aynı yöne aktığını garanti etmiyor. Yol çizgileri, şerit düzeni ve çevredeki diğer levhalar birlikte okunmalı. Son anda direksiyonu kırmak yerine, bulunduğunuz şeride uygun taraftan sakince devam etmek en güvenli yol.

Üzeri çizili sarı baklava, anayol önceliğinin bittiğini haber veriyor

Üzeri çizili sarı baklava, anayol önceliğinin bittiğini haber veriyor

Karıştırılan ikinci işaret, sarı baklava şeklindeki levhanın üzerinden siyah ya da gri çapraz bir çizginin geçtiği versiyon. Bu levha bir geçiş yönü göstermiyor, yoldaki öncelik durumunun değiştiğini bildiriyor. Çizgisiz sarı baklava, üzerinde bulunduğunuz yolun anayol olduğunu söylüyor. Aynı işaretin üzerine çekilen çapraz çizgi ise bu ayrıcalığın bittiği noktayı gösteriyor.

Avrupa'nın büyük bölümünde ve Türkiye'de kullanılan bu 'Anayol Sonu' işareti, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'ndaki anayol tanımıyla doğrudan bağlantılı. Kanuna göre anayol, kesişen yollardan gelen araçların geçiş hakkını öncelikle kendisine bırakması gereken yol. Yani anayolda ilerleyen sürücü, yan yollardan çıkan araçlara karşı öncelikli.

Çapraz çizgili levhayı geçtiğiniz anda bu öncelik sona eriyor. Bundan sonraki kavşaklarda 'nasılsa ana yoldayım' rahatlığıyla ilerlemek, kazaya davetiye çıkarabiliyor.

Levhayı geçtikten sonraki ilk kavşakta hızı düşürmek gerekiyor

Levhayı geçtikten sonraki ilk kavşakta hızı düşürmek gerekiyor

Anayol sonu levhasından sonra geçiş hakkını trafik ışıkları, görevlilerin işaretleri ve diğer levhalar belirliyor. Hiçbir işaretin ya da düzenlemenin bulunmadığı, eşit öncelikli kontrolsüz kavşaklarda ise genel kural devreye giriyor ve sağdan gelen araca yol veriliyor.

Bu yüzden levhayı gördükten sonra kavşağa yaklaşırken hızı yol ve trafik koşullarına göre düşürmek, yan yollardan gelen araçları gözle takip etmek ve gerektiğinde durabilecek şekilde ilerlemek önem taşıyor.

İki aşağı oklu levha ile üzeri çizili sarı baklava farklı amaçlarla kullanılsa da ortak noktaları var: İkisi de yolun devamındaki düzeni önceden haber veriyor. Biri engelin hangi yanından geçilebileceğini, diğeri anayol önceliğinin nerede bittiğini söylüyor. Yıllardır direksiyon başında olanların bile zaman zaman karıştırdığı bu iki işareti doğru okumak, kavşaklarda yaşanabilecek pek çok tehlikeli anın önüne geçiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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