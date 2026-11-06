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Yeraltı Tefo Kimdir, Kim Oynuyor? Tevfik'i Canlandıran Bora Sivri Hakkında Bilinenler

Yeraltı Tefo Kimdir, Kim Oynuyor? Tevfik'i Canlandıran Bora Sivri Hakkında Bilinenler

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
06.11.2026 - 08:12
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NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinin ikinci sezonda hikâyeye dahil olan karakterlerinden Tefo, izleyicilerin en çok merak ettiği isimler arasında. Gerçek adı Tevfik olan karakteri usta oyuncu Bora Sivri canlandırıyor. 

Peki Bora Sivri kimdir, nereli, hangi dizilerde oynadı?

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Tefo, Yeraltı dizisinde Rüzgar'ın en yakınındaki isimlerden biri olarak yer alıyor.

Tefo, Yeraltı dizisinde Rüzgar'ın en yakınındaki isimlerden biri olarak yer alıyor.

Dizi haberlerinde Rüzgar'ın sağ kolu olarak tanıtılan karakter, ikinci sezonla birlikte hikâyeye girdi. Tefo, Bozo'nun sağ kolu olan ve Koray Şahinbaş'ın canlandırdığı Efo ile karıştırılmamalı.

Bora Sivri Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Bora Sivri Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Bora Sivri, 12 Şubat 1965'te Ankara'da doğdu ve 61 yaşında. Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olmasının yanı sıra seslendirme sanatçısı ve senarist olarak da çalışıyor. Bora Sivri, bugüne kadar pek çok farklı yapımda karşımıza çıktı.

Bora Sivri'nin Tiyatro Kariyeri

Bora Sivri'nin Tiyatro Kariyeri

Bora Sivri, oyunculuğa Ankara'daki amatör tiyatro topluluklarında başladı. Profesyonel olarak Ankara Halk Oyuncuları, Ekin Tiyatrosu, Ali Hürol Tiyatrosu, Kaktüs Kabare ve Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda yer aldı, ardından İstanbul'a yerleşti.

Bora Sivri'nin Seslendirme Kariyeri

Bora Sivri, The Blacklist dizisinde Raymond Reddington karakterinin Türkçe sesi olarak biliniyor. Crysis oyunlarındaki Prophet ve Pulp Fiction'ın Türkçe dublajındaki Jules Winnfield da seslendirdiği karakterler arasında gösteriliyor.

Ayrıca özellikle de Yavuz Bingöl ile Aytaç Arman'ı çoğu dizisinde seslendirmesiyle tanınıyor.

Bora Sivri Hangi Dizilerde Oynadı?

Bora Sivri Hangi Dizilerde Oynadı?

Geniş kitleler Bora Sivri'yi en çok Kurtlar Vadisi Pusu'daki Cevher Zazaoğlu rolüyle tanıyor. Oyuncunun yer aldığı yapımlar arasında Ihlamurlar Altında, Sultan Makamı, Cesur Yürek, Kanunsuz Topraklar, Ömer, Sahipsizler ve Güneşin Karanlığında Kosova da bulunuyor.

Bora Sivri, son olarak Yeraltı dizisinde yer alıyor.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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