Yeraltı Tefo Kimdir, Kim Oynuyor? Tevfik'i Canlandıran Bora Sivri Hakkında Bilinenler
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NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinin ikinci sezonda hikâyeye dahil olan karakterlerinden Tefo, izleyicilerin en çok merak ettiği isimler arasında. Gerçek adı Tevfik olan karakteri usta oyuncu Bora Sivri canlandırıyor.
Peki Bora Sivri kimdir, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Tefo, Yeraltı dizisinde Rüzgar'ın en yakınındaki isimlerden biri olarak yer alıyor.
Bora Sivri Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?
Bora Sivri'nin Tiyatro Kariyeri
Bora Sivri Hangi Dizilerde Oynadı?
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