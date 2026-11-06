Yeraltı Tefo Kimdir, Kim Oynuyor? Tevfik'i Canlandıran Bora Sivri Hakkında Bilinenler

Bora Sivri, 12 Şubat 1965'te Ankara'da doğdu ve 61 yaşında. Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olmasının yanı sıra seslendirme sanatçısı ve senarist olarak da çalışıyor. Bora Sivri, bugüne kadar pek çok farklı yapımda karşımıza çıktı.