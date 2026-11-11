Ayrılık İddialarını Defalarca Atlatan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir Bu Kez Gerçekten Ayrıldı

Magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden Serenay Sarıkaya ile Mert Demir cephesinden dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Akif Yaman'ın özel haberine göre ünlü oyuncu ile şarkıcı, ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.

Çiftin bu kez yollarını arkadaşça ayırdığı öğrenildi. Böylece magazin dünyasının uzun süredir merakla takip ettiği ilişki, sessiz sedasız sona ermiş oldu.

Ancak Serenay Sarıkaya ve Mert Demir cephesinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ayrılığın nedenine dair de şimdilik net bir bilgi yok.