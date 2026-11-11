Ayrılık İddialarını Defalarca Atlatan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir Bu Kez Gerçekten Ayrıldı
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Serenay Sarıkaya ile Mert Demir’in aşkı bitti. Magazin muhabiri Akif Yaman’ın özel haberine göre ünlü çift, ilişkisini sonlandırma kararı aldı. Daha önce birçok kez ayrılık iddiasıyla gündeme gelen ikilinin bu kez yollarını arkadaşça ayırdığı öğrenildi. Peki bu kez gerçekten dönüş yok mu?
KAYNAK: Akif Yaman
Akif Yaman'ın özel haberine göre Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, ilişkilerini sonlandırıp yollarını arkadaşça ayırdı.
2024'ten bu yana defalarca ayrılık iddiasıyla gündeme gelen çift, her seferinde yeniden bir araya gelmişti.
Mert Demir, eylül ayında Serenay Sarıkaya'nın sıfır makyaj halini paylaşarak gündem olmuştu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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