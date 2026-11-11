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Ayrılık İddialarını Defalarca Atlatan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir Bu Kez Gerçekten Ayrıldı

Ayrılık İddialarını Defalarca Atlatan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir Bu Kez Gerçekten Ayrıldı

Magazin Serenay Sarıkaya
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 13:59
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Serenay Sarıkaya ile Mert Demir’in aşkı bitti. Magazin muhabiri Akif Yaman’ın özel haberine göre ünlü çift, ilişkisini sonlandırma kararı aldı. Daha önce birçok kez ayrılık iddiasıyla gündeme gelen ikilinin bu kez yollarını arkadaşça ayırdığı öğrenildi. Peki bu kez gerçekten dönüş yok mu?

KAYNAK: Akif Yaman

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Akif Yaman'ın özel haberine göre Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, ilişkilerini sonlandırıp yollarını arkadaşça ayırdı.

Akif Yaman'ın özel haberine göre Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, ilişkilerini sonlandırıp yollarını arkadaşça ayırdı.

Magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden Serenay Sarıkaya ile Mert Demir cephesinden dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Akif Yaman'ın özel haberine göre ünlü oyuncu ile şarkıcı, ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.

Çiftin bu kez yollarını arkadaşça ayırdığı öğrenildi. Böylece magazin dünyasının uzun süredir merakla takip ettiği ilişki, sessiz sedasız sona ermiş oldu.

Ancak Serenay Sarıkaya ve Mert Demir cephesinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ayrılığın nedenine dair de şimdilik net bir bilgi yok.

2024'ten bu yana defalarca ayrılık iddiasıyla gündeme gelen çift, her seferinde yeniden bir araya gelmişti.

2024'ten bu yana defalarca ayrılık iddiasıyla gündeme gelen çift, her seferinde yeniden bir araya gelmişti.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in adı ilk kez 2023'ün sonlarında birlikte anılmaya başlamıştı. Mert Demir bu yılın baharında katıldığı bir programda ilişkilerinin ikinci yılını kutladıklarını anlatmıştı. Özel hayatlarını gözler önüne sermeyi sevmediklerini de eklemişti.

Çiftle ilgili ilk ayrılık iddiası Ağustos 2024'te ortaya atıldı. İkili o dönem iddiaları yalanladı. Aralık 2024'te ise çiftin bir akşam yemeğinde konuştuktan sonra mekandan ayrı ayrı çıktığı öne sürüldü.

Haziran 2025'te ikilinin üçüncü kez ayrıldığı yazıldı. Ancak ilişki bu kez de bitmedi.

Bu yıl nisan ayında yeniden çıkan söylentilere Serenay Sarıkaya, Mert Demir'in paylaşımına bıraktığı kalp ve nazar boncuğu emojileriyle yanıt vermişti.

Eylül ayında ise çiftin bir tartışmanın ardından yaklaşık 48 saat küs kaldığı, Mert Demir'in romantik bir jestiyle barıştıkları iddia edilmişti.

Mert Demir, eylül ayında Serenay Sarıkaya'nın sıfır makyaj halini paylaşarak gündem olmuştu.

Mert Demir, eylül ayında Serenay Sarıkaya'nın sıfır makyaj halini paylaşarak gündem olmuştu.

Ayrılık haberinden yaklaşık bir buçuk ay önce Mert Demir, sevgilisinin makyajsız bir karesini paylaşmıştı. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Serenay Sarıkaya ise son haftalarda Paris Moda Haftası'ndaki yürüyüşü ve Netflix'in 10. yıl davetiyle magazin gündeminden düşmedi.

Peki bu kez gerçekten dönüş yok mu? Daha önce de birçok kez ayrılık iddialarını geride bırakan çiftin konuya dair bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu. Ünlü çiftin sosyal medya hesaplarındaki ortak karelere dokunup dokunmayacağı da şimdiden takip ediliyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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