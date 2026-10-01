Serenay Sarıkaya'nın Paris Moda Haftası'ndaki Yürüyüşünün Perde Arkası Ortaya Çıktı
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Serenay Sarıkaya, Paris Moda Haftası'nda Eyfel Kulesi önünde Kendall Jenner, Jane Fonda, Eva Longoria ve Andie MacDowell gibi isimlerle aynı podyumda yürüdü. Fotoğraflar Türkiye'ye düşünce herkesin aklında aynı soru vardı: Serenay Paris'te ne yapıyordu? Oda TV'nin analizine göre cevap sadece moda değil, reklam dünyasında saklı.
Kaynak: Oda TV/ Nurcan Celasin
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Oyunculuğunun yanında tarzıyla da adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, son günlerde Paris görüntüleriyle gündemde.
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Odatv’nin haberine göre moda haftalarında ünlülerin nerede oturduğu bile tanıtım planının bir parçası.
Peki ünlülere bu davetlere katılmaları için ödeme yapılıyor mu?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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