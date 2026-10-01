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Serenay Sarıkaya'nın Paris Moda Haftası'ndaki Yürüyüşünün Perde Arkası Ortaya Çıktı

Serenay Sarıkaya'nın Paris Moda Haftası'ndaki Yürüyüşünün Perde Arkası Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
01.10.2026 - 12:57
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Serenay Sarıkaya, Paris Moda Haftası'nda Eyfel Kulesi önünde Kendall Jenner, Jane Fonda, Eva Longoria ve Andie MacDowell gibi isimlerle aynı podyumda yürüdü. Fotoğraflar Türkiye'ye düşünce herkesin aklında aynı soru vardı: Serenay Paris'te ne yapıyordu? Oda TV'nin analizine göre cevap sadece moda değil, reklam dünyasında saklı.

Kaynak: Oda TV/ Nurcan Celasin

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Oyunculuğunun yanında tarzıyla da adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, son günlerde Paris görüntüleriyle gündemde.

Oyunculuğunun yanında tarzıyla da adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, son günlerde Paris görüntüleriyle gündemde.

Serenay Sarıkaya, girdiği projeler kadar katıldığı davetlerle de konuşulan isimlerden biri. “Medcezir”in Mira’sından “Fi”nin Duru’suna, “Aile”nin Devin’inden “Kimler Geldi Kimler Geçti”nin Leyla’sına uzanan kariyerinde farklı karakterlerle izleyici karşısına çıktı. Oyuncunun ekran dışındaki tarzı da yıllardır yakından takip ediliyor.

Kırmızı halı tercihleri, davet kombinleri ve sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminde sık sık yer bulan Sarıkaya, bu kez Paris’te karşımıza çıktı. L’Oréal Paris’in güzellik elçisi olarak katıldığı Le Défilé’de Kendall Jenner, Jane Fonda ve Eva Longoria gibi dünyaca ünlü isimlerle aynı podyumda yürüdü.

Sarıkaya’nın yürüyüşü ve kıyafeti konuşulurken Odatv, bu görüntülerden yola çıkarak moda haftalarının başka bir yönünü ele aldı: Ünlülerle markalar arasındaki iş birlikleri ve davetlerin reklam değeri.

Odatv’nin haberine göre moda haftalarında ünlülerin nerede oturduğu bile tanıtım planının bir parçası.

Odatv’nin haberine göre moda haftalarında ünlülerin nerede oturduğu bile tanıtım planının bir parçası.

Oda TV'nin yazısına göre moda haftalarının en pahalı ürünü bazen podyumdaki elbise bile değil, ön sırada oturan isim. Ön sıra artık seyirci sırasından çok bir canlı reklam kuşağı gibi çalışıyor.

Yazıda Vogue'un moda sektöründeki halkla ilişkiler mekanizmasını anlattığı 2026 tarihli bir çalışmaya da atıf yapılıyor. Çalışmaya göre ajansların işi artık yalnızca basın davet etmekle sınırlı değil. Ünlü ve influencer seçimi, oturma düzeni ve yaratılacak görünürlük de strateji sayılıyor.

Rakamlar da dikkat çekici: Paris'teki 2026 Sonbahar/Kış gösterilerinde Dior'un Instagram'daki tahmini medya etkisi 88 milyon dolara ulaştı. Taylandlı oyuncu Orm Kornnaphat Sethratanapong'un Dior'la ilgili 17 paylaşımının etkisi ise tek başına yaklaşık 21 milyon dolar olarak hesaplandı.

Peki ünlülere bu davetlere katılmaları için ödeme yapılıyor mu?

Peki ünlülere bu davetlere katılmaları için ödeme yapılıyor mu?

Odatv’nin yazısında bazı katılımlar için görünme ücreti ödenebildiği, bazı anlaşmalarda ise uçak, otel ve kıyafet masraflarının karşılandığı aktarılıyor. Katılım, daha kapsamlı bir reklam sözleşmesinin içinde de yer alabiliyor.

Ancak yazıda Serenay Sarıkaya’ya Paris’teki yürüyüşü için ayrıca ödeme yapıldığına ilişkin bilgi bulunmadığı özellikle belirtiliyor. Konu, oyuncunun kazancından ziyade moda haftalarının reklam düzeni. Ünlüler markanın görünürlüğünü artırırken, bu uluslararası etkinlikler de onların daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlıyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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