Serenay Sarıkaya'nın Paris Moda Haftası'ndaki Yürüyüşünün Perde Arkası Ortaya Çıktı

Serenay Sarıkaya, girdiği projeler kadar katıldığı davetlerle de konuşulan isimlerden biri. “Medcezir”in Mira’sından “Fi”nin Duru’suna, “Aile”nin Devin’inden “Kimler Geldi Kimler Geçti”nin Leyla’sına uzanan kariyerinde farklı karakterlerle izleyici karşısına çıktı. Oyuncunun ekran dışındaki tarzı da yıllardır yakından takip ediliyor.

Kırmızı halı tercihleri, davet kombinleri ve sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminde sık sık yer bulan Sarıkaya, bu kez Paris’te karşımıza çıktı. L’Oréal Paris’in güzellik elçisi olarak katıldığı Le Défilé’de Kendall Jenner, Jane Fonda ve Eva Longoria gibi dünyaca ünlü isimlerle aynı podyumda yürüdü.

Sarıkaya’nın yürüyüşü ve kıyafeti konuşulurken Odatv, bu görüntülerden yola çıkarak moda haftalarının başka bir yönünü ele aldı: Ünlülerle markalar arasındaki iş birlikleri ve davetlerin reklam değeri.