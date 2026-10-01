Çocukluğundan Beri Her Kelimeyi Böyle Söylüyor: Anlamak Mümkün Değil
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Giresunlu Ömer Kara'yı ilk kez dinleyenler, onun hangi dili konuştuğunu çözmeye çalışıyor.
Güce ilçesinde yaşayan Kara, çocukluğundan beri kelimeleri tersten söylüyor. Üstelik bu yeteneği günlük konuşmayla sınırlı değil: Bildiği türküleri de ezgisini bozmadan tersten seslendirebiliyor.
Bakalım siz Ömer Kara'nın konuşmasını anlayabilecek misiniz?
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Tabelaları Tersten Okuyarak Başladı
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Kimse Ne Dediğini Anlamıyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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