Çocukluğundan Beri Her Kelimeyi Böyle Söylüyor: Anlamak Mümkün Değil

Kara'ya göre bu yetenek küçük yaşlardan beri içinde vardı. Yolda gördüğü tabelaları ve yazıları tersten okumaya başladığını anlatan Kara, zamanla bunun kendiliğinden geliştiğini söylüyor.

'Yolda giderken tabelalar olurdu, onları tersten okumaya başladım. Öyle öyle derken bu bende daha çok gelişti ve bugüne kadar geldi' diyen Kara, bugün tersten konuşmayı günlük hayatının bir parçası haline getirmiş durumda.

Çevresindekiler ise onu anlamakta zaman zaman zorlanıyor. Kara ile sohbet edenler, söylediklerini anlayabilmek için kelimeleri kağıda yazıp tersten okumaya çalışıyor.