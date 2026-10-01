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Çocukluğundan Beri Her Kelimeyi Böyle Söylüyor: Anlamak Mümkün Değil

Çocukluğundan Beri Her Kelimeyi Böyle Söylüyor: Anlamak Mümkün Değil

Giresun
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 13:44
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Giresunlu Ömer Kara'yı ilk kez dinleyenler, onun hangi dili konuştuğunu çözmeye çalışıyor.

Güce ilçesinde yaşayan Kara, çocukluğundan beri kelimeleri tersten söylüyor. Üstelik bu yeteneği günlük konuşmayla sınırlı değil: Bildiği türküleri de ezgisini bozmadan tersten seslendirebiliyor.

Bakalım siz Ömer Kara'nın konuşmasını anlayabilecek misiniz?

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Tabelaları Tersten Okuyarak Başladı

Tabelaları Tersten Okuyarak Başladı

Kara'ya göre bu yetenek küçük yaşlardan beri içinde vardı. Yolda gördüğü tabelaları ve yazıları tersten okumaya başladığını anlatan Kara, zamanla bunun kendiliğinden geliştiğini söylüyor.

'Yolda giderken tabelalar olurdu, onları tersten okumaya başladım. Öyle öyle derken bu bende daha çok gelişti ve bugüne kadar geldi' diyen Kara, bugün tersten konuşmayı günlük hayatının bir parçası haline getirmiş durumda.

Çevresindekiler ise onu anlamakta zaman zaman zorlanıyor. Kara ile sohbet edenler, söylediklerini anlayabilmek için kelimeleri kağıda yazıp tersten okumaya çalışıyor.

Kimse Ne Dediğini Anlamıyor

Kimse Ne Dediğini Anlamıyor

Kara'nın konuşması kulağa çoğu zaman yabancı bir dil gibi geliyor. 'Farklı bir dil bilmiyorum ama Arnavutçaya falan benzetenler oluyor' diyen Kara, İstanbul'da yaşadığı bir anısını da paylaştı.

İstiklal Caddesi'nde arkadaşlarının isteğiyle tersten konuşmaya başladığında, arkasından turistlerin 'What?' dediğini duymuş: 'Onların geri dönüp baktığını hissettim. Ben de 'Nasıl olsa hepsi yabancı' deyip devam ettim.'

Kara, tersten konuşmayı ve şarkı söylemeyi normal konuşmaktan daha çok sevdiğini söylüyor. Güce'de onu tanıyanlar için ise bu artık alışılmış bir durum.

Türkçede 'kabak' ya da 'ey Edip, Adana'da pide ye' gibi tersten okunuşu da aynı olan ifadeler var. Kara ise bunu her kelimede ve her cümlede yapabiliyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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