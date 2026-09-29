67, Chud, Aura Farming: 2026'da Alfa Kuşağının En Çok Aranan Kelimeleri!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Çocuklarınızın, yeğenlerinizin ya da sosyal medyada karşılaştığınız gençlerin konuşmalarını anlamakta zorlanıyorsanız merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Alfa kuşağının kullandığı kelimeler, birçok kişi tarafından araştırılıyor.
Unscramblerer'ın Google arama verilerine dayanan çalışması, 2026'nın ilk sekiz ayında en çok aranan Alfa Kuşağının 10 argosunu ortaya koydu.
İşte o kelimeler ve anlamları!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Listenin Zirvesinde Hâlâ "6-7" Var
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazı Kelimeler Masum Değil
Havalı Görünme Yarışının Kelimeleri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın