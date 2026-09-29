67, Chud, Aura Farming: 2026'da Alfa Kuşağının En Çok Aranan Kelimeleri!

Liste, Ocak ile Ağustos 2026 arasındaki Google arama trendlerine göre hazırlandı. Alfa kuşağı, 2010 ile 2024 arasında doğanları kapsıyor. Yani bu kelimeleri en çok kullananlar bugün ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar.

6-7

Geçen yıl başlayan akım 2026'da da zirvede. İfadenin kökeni rapçi Skrilla'nın 'Doot Doot (6 7)' şarkısına ve bir basketbol maçında coşkuyla bu sayıları bağıran bir çocuğun viral videosuna dayanıyor. Hiçbir anlamı yok, genellikle elleri aşağı yukarı sallayan bir hareketle söyleniyor. Hatta bugün Google'a 6-7 yazarsanız, ana sayfa bir anda sallanmaya başlıyor. Kelime o kadar yayıldı ki Dictionary.com'un 2025 yılının kelimesi seçildi.

Chud

Eskiden 1984 yapımı 'C.H.U.D.' adlı korku filmine gönderme olarak biliniyordu. Bugün ise itici, kaba ya da sevimsiz bulunan biri için kullanılan bir hakaret. Türkçedeki 'ezik' ya da 'tip'e yakın bir anlamı var.

Rizz

İngilizce 'charisma' (karizma) kelimesinden türetildi ve yayıncı Kai Cenat sayesinde yaygınlaştı. Birinin çekiciliğini ve flört etme becerisini anlatıyor.

Cap / No Cap

'Cap' yalan ya da abartı demek. 'No cap' ise 'yalan yok, gerçekten' anlamında, genellikle cümlenin başına ya da sonuna ekleniyor.