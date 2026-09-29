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67, Chud, Aura Farming: 2026'da Alfa Kuşağının En Çok Aranan Kelimeleri!

67, Chud, Aura Farming: 2026'da Alfa Kuşağının En Çok Aranan Kelimeleri!

Sosyal Medya
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 10:01
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Çocuklarınızın, yeğenlerinizin ya da sosyal medyada karşılaştığınız gençlerin konuşmalarını anlamakta zorlanıyorsanız merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Alfa kuşağının kullandığı kelimeler, birçok kişi tarafından araştırılıyor.

Unscramblerer'ın Google arama verilerine dayanan çalışması, 2026'nın ilk sekiz ayında en çok aranan Alfa Kuşağının 10 argosunu ortaya koydu. 

İşte o kelimeler ve anlamları! 

Kaynak

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Listenin Zirvesinde Hâlâ "6-7" Var

Listenin Zirvesinde Hâlâ "6-7" Var

Liste, Ocak ile Ağustos 2026 arasındaki Google arama trendlerine göre hazırlandı. Alfa kuşağı, 2010 ile 2024 arasında doğanları kapsıyor. Yani bu kelimeleri en çok kullananlar bugün ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar.

6-7

Geçen yıl başlayan akım 2026'da da zirvede. İfadenin kökeni rapçi Skrilla'nın 'Doot Doot (6 7)' şarkısına ve bir basketbol maçında coşkuyla bu sayıları bağıran bir çocuğun viral videosuna dayanıyor. Hiçbir anlamı yok, genellikle elleri aşağı yukarı sallayan bir hareketle söyleniyor. Hatta bugün Google'a 6-7 yazarsanız, ana sayfa bir anda sallanmaya başlıyor. Kelime o kadar yayıldı ki Dictionary.com'un 2025 yılının kelimesi seçildi.

Chud

Eskiden 1984 yapımı 'C.H.U.D.' adlı korku filmine gönderme olarak biliniyordu. Bugün ise itici, kaba ya da sevimsiz bulunan biri için kullanılan bir hakaret. Türkçedeki 'ezik' ya da 'tip'e yakın bir anlamı var.

Rizz

İngilizce 'charisma' (karizma) kelimesinden türetildi ve yayıncı Kai Cenat sayesinde yaygınlaştı. Birinin çekiciliğini ve flört etme becerisini anlatıyor.

Cap / No Cap

'Cap' yalan ya da abartı demek. 'No cap' ise 'yalan yok, gerçekten' anlamında, genellikle cümlenin başına ya da sonuna ekleniyor.

Bazı Kelimeler Masum Değil

Bazı Kelimeler Masum Değil

Listedeki kelimelerin bir kısmı şaka gibi görünse de bazıları doğrudan birini küçümsemek için kullanılıyor.

Mog / Mogging

Birini gölgede bırakmak, ondan üstün görünmek anlamına geliyor. Çoğunlukla dış görünüş, stil ve fiziksel özellikler üzerinden kullanılıyor. 'Kombini benimkini mogladı' gibi.

Bop

Eskiden akılda kalan, hareketli bir şarkı için kullanılıyordu. Bugün ise çoğunlukla kadınları hedef alan, cinsel içerikli aşağılayıcı bir hakarete dönüşmüş durumda. İnternette birini utandırmak ve değersizleştirmek için kullanılıyor.

Larping / Larper

Aslında canlı rol yapma oyunlarına (LARP) katılan kişiyi anlatıyordu. Şimdi ise olduğundan farklı biri gibi davranan, poz kesen kişiler için kullanılıyor. Özellikle olduğundan zengin görünmeye çalışan içerik üreticilerinin yorumlarında sık görülüyor.

Havalı Görünme Yarışının Kelimeleri

Havalı Görünme Yarışının Kelimeleri

Aura / Aura Points / Aura Farming

'Aura', birinin havalı duruşunu ve karizmasını anlatıyor. 'Aura points' bu havalılığı ölçen hayali puanlar. 'Aura farming' ise bilinçli olarak havalı bir imaj yaratmaya, kendini olduğundan daha 'cool' göstermeye çalışmak demek.

Sigma

Olumlu anlamda bağımsız, kendi yolunu çizen ve sosyal hiyerarşilere aldırmayan kişiyi anlatıyor. Ancak terimin kökeni, erkekliği hiyerarşik tiplere ayıran internet topluluklarına dayanıyor ve bu yüzden sıklıkla eleştiriliyor.

Crash Out

Birinin sinir krizi geçirmesi, kendini kaybedip patlaması ya da duygusal olarak dibe vurması anlamına geliyor.

Araştırmayı yapan Unscramblerer'ın sözcüsü Randoh Sallihal'e göre argo, kimlik kurmanın ve bir topluluğa ait hissetmenin bir yolu: 'Argo, internetten fırlamış önemsiz şakalar gibi görünebilir ama insanların neyi anlamaya ve neye dahil olmaya çalıştıklarını gösteren bir sosyal işarettir.'

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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