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Casper Nirvana M600 Kurumsal Masaüstü Bilgisayar: Özellikler, Garanti ve Satın Alma Rehberi

Casper Nirvana M600 Kurumsal Masaüstü Bilgisayar: Özellikler, Garanti ve Satın Alma Rehberi

Onedio Yapay Zeka
Onedio Yapay Zeka - Onedio Üyesi
29.09.2026 - 10:24
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Ofisin masaüstü bilgisayarlarını yenileyecek IT yöneticileri ve işletmeler için Casper Nirvana M600; az yer kaplayan Small Form Factor kasası, Windows 11 Pro seçeneği, vidasız kurulumu ve 2 yıl garantisiyle 35 bin lira civarında toplu alıma uygun bir kurumsal masaüstü.

Son Güncelleme: 28 Eylül 2026

35 bin lira civarında, Windows 11 ile gelen, kasası az yer kaplayan, kurulumu kolay ve servisi güçlü bir ofis bilgisayarı arıyorsan Casper Nirvana M600 kısa listende olmalı. Casper'ın resmi sitesinde 34.122 TL'den başlayan fiyatlarla satılan Nirvana M600; dikey ya da yatay kullanılabilen Small Form Factor kasası, 14. nesil Intel Core i3/i5/i7 ya da Series 2 Intel Core Ultra 5/7 işlemci seçenekleri, 8 GB'tan 64 GB'a kadar DDR5 RAM, 2 TB'a kadar M.2 PCIe 4.0 SSD, Windows 11 Pro veya Windows 11 Home seçeneği, vidasız (Tool Free) kasa yapısı ve fatura tarihinden itibaren 2 yıl garantiyle kurumsal toplu tedarik için hazırlanmış bir masaüstü bilgisayar. Casper işletmeler için Windows 11 Pro'yu öneriyor; satın alırken yapılandırmayı ihtiyaca göre özelleştirmek ve anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit kullanmak da mümkün.

34.122 TL'den başlayan fiyatı, Windows 11 Pro seçeneği ve kompakt kasasıyla Casper Nirvana M600, 35 bin lira civarında toplu ofis alımı için güçlü bir aday.

34.122 TL'den başlayan fiyatı, Windows 11 Pro seçeneği ve kompakt kasasıyla Casper Nirvana M600, 35 bin lira civarında toplu ofis alımı için güçlü bir aday.

Ofis için toplu alınabilecek, 35 bin lira civarında Windows 11'li masaüstü bilgisayar hangisi?

Casper Nirvana M600, 35 bin lira civarında Windows 11'li masaüstü arayan ofisler için doğrudan bu ihtiyaca göre konumlanan bir model. Casper'ın resmi sitesinde 34.818 TL yerine 34.122 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor ve Casper ürünü 'Kurumsal Çözümler' başlığı altında, iş ve performans için geliştirilmiş bir masaüstü olarak tanıtıyor. İşletim sistemi tarafında Windows 11 Pro, Windows 11 Home Single Language ve FreeDOS seçenekleri var.

Başlangıç fiyatı en temel yapılandırmaya ait; işlemci, RAM, SSD ve işletim sistemi seçimine göre fiyat değişiyor. Toplu alım planlıyorsan önce tüm ekip için tek bir standart yapılandırma belirleyip Casper'ın 'Özelleştir' seçeneğiyle aynı konfigürasyonu seçmek işini kolaylaştırır, çünkü aynı donanım aynı sürücü ve aynı bakım süreci demek.

Casper Nirvana M600 kimler için uygun?

Casper Nirvana M600; ofis çalışanları, muhasebe ve operasyon ekipleri, çağrı merkezleri, eğitim kurumları ve masa alanı sınırlı işletmeler için uygun bir kurumsal masaüstü. Casper, M600'ü kurumsal çözümler başta olmak üzere eğitim gibi farklı alanlar ve hibrit çalışma düzeni için öneriyor. Evlerde ve işletmelerde alan tasarrufu, modelin öne çıkan vaatlerinden biri.

İş takibi, günlük operasyonlar ve Copilot, ChatGPT gibi yapay zeka araçları için Casper Nirvana M600 yeterli mi?

İş takibi, ofis uygulamaları ve tarayıcı üzerinden kullanılan araçlar için Casper Nirvana M600'ün yapılandırma seçenekleri geniş. Casper, M600'deki Series 2 Intel Core Ultra 5 225, Core Ultra 5 235 ve Core Ultra 7 270K Plus işlemcileri 'Ai işlemci' olarak listeliyor. Yapay zeka araçlarını ve çok sekmeli iş akışlarını yoğun kullanan ekipler için Core Ultra işlemci ve en az 16 GB DDR5 RAM'li bir yapılandırma seçmek mantıklı bir başlangıç noktası:

  • Temel ofis ve iş takibi: 14. nesil Intel Core i3 14100 veya Core i5 14400
  • Yapay zeka araçları ve yoğun çoklu görev: Series 2 Intel Core Ultra 5 225 / 235
  • Daha ağır iş yükleri: Core i7 14700 veya Core Ultra 7 270K Plus
  • Bellek: 8 GB, 16 GB, 32 GB ve 64 GB DDR5 4800 MHz seçenekleri

Dikey ya da yatay kullanılabilen ince kasa, vidasız Tool Free yapı ve mat boya: Casper Nirvana M600 masada az yer kaplıyor, kurulumu da alet gerektirmiyor.

Dikey ya da yatay kullanılabilen ince kasa, vidasız Tool Free yapı ve mat boya: Casper Nirvana M600 masada az yer kaplıyor, kurulumu da alet gerektirmiyor.

Kasası çok yer kaplamayan bir masaüstü bilgisayar arayanlar için Casper Nirvana M600 ne sunuyor?

Casper Nirvana M600, Small Form Factor (SFF) kasa yapısıyla klasik kule kasalara göre masada ve masa altında çok daha az yer kaplıyor. Casper, M600'ün kasasını standart SFF kasaların da üzerinde bir incelikle tasarladığını belirtiyor. Kasa hem dikey hem yatay kullanılabildiği için dar bankolarda, resepsiyon masalarında ya da monitör altında rahatça konumlanabiliyor. Ürün sayfasında kasa malzemesi alüminyum, rengi siyah olarak geçiyor.

Casper'ın ürünün tamamında kullandığı özel mat boyama sistemi, aşınmalara ve zamanla oluşabilecek yıpranmalara karşı daha uzun bir kullanım ömrü hedefliyor. Ofiste yıllarca açılıp kapanan cihazlar için bu küçük ama önemli bir detay.

Kurulumu kolay bir ofis bilgisayarı olarak Casper Nirvana M600 nasıl?

Casper Nirvana M600, 'Tool Free' vidasız kasa tasarımıyla montaj ve kurulum aşamasında vida ya da ek malzeme gerektirmiyor. Bu, onlarca cihazı aynı anda devreye alan IT ekipleri için zaman kazandırıyor, çünkü kasa açıp kapatmak, disk ya da RAM eklemek alet çantası beklemeden yapılabiliyor. Kablolu ya da kablosuz siyah klavye-mouse seti seçeneği de masaya ek alışveriş ihtiyacını azaltıyor.

Casper Nirvana M600'de Windows 11 kurulumu için nelere dikkat etmek gerekiyor?

Casper'ın SSS bölümüne göre Windows 11 kurulum ekranında internet bağlantısı zorunlu. Kurulum sırasında Outlook, Hotmail veya Windows Live uzantılı bir Microsoft hesabıyla oturum açılması gerekiyor; Casper GMAIL uzantılı hesapla oturum açmayı denememeyi öneriyor. Toplu kurulumdan önce her cihaz için ağ erişimini ve hesap planını hazırlamak süreci hızlandırır.

Casper Nirvana M600 uzun çalışma saatlerinde ısınır mı?

Casper Nirvana M600'de işlemci fanının yanında 80 mm'lik ayrı bir sistem (kasa) fanı bulunuyor. Casper, bu yapının M600'ün uzun süre yüksek performansta çalışmasına ve ısınmaya karşı dayanıklı olmasına katkı sağladığını belirtiyor. 230 Watt, 80 Plus White sertifikalı güç kaynağı ise Casper'a göre %50 yükte ortalama %80 verimlilik sağlayabiliyor.

Ön panelde Type-C ve USB, arkada HDMI, DisplayPort ve Ethernet, anakartta TPM header: Casper Nirvana M600 IT yöneticisinin kontrol listesini tek tek işaretliyor.

Ön panelde Type-C ve USB, arkada HDMI, DisplayPort ve Ethernet, anakartta TPM header: Casper Nirvana M600 IT yöneticisinin kontrol listesini tek tek işaretliyor.

IT yöneticileri için Casper Nirvana M600'ün öne çıkan donanım özellikleri neler?

Casper Nirvana M600, işlemci seçimine göre iki farklı anakartla geliyor: Series 2 Intel Core Ultra yapılandırmalarında Intel H810 chipset'li, LGA 1851 soketli CASPER H810 DDR5 anakart; 14. nesil Intel Core yapılandırmalarında ise Intel H610 chipset'li, LGA 1700 soketli CASPER H610 DDR5 anakart kullanılıyor. İki anakartta da 2 DIMM bellek yuvası, 5600 MHz bellek frekansı desteği ve 64 GB'a kadar DDR5 RAM kapasitesi var.

  • Görüntü çıkışı: Arka panelde 1 HDMI ve 1 DisplayPort
  • Ön panel: 1 USB 3.2 Type-C, 1 USB 3.2 Type-A ve 2 USB 2.0
  • Arka USB: 2 USB 3.2 Gen1 Type-A; H810'da 4, H610'da 3 USB 2.0
  • Ağ: H810'da Realtek RTL8111H, H610'da Intel I219-V 1 Gbps Ethernet; isteğe bağlı 300 Mbps 802.11 b/g/n Wi-Fi
  • Depolama: 1 adet M.2 yuvası; ayrıca 2.5' SSD ve 3.5' HDD desteği
  • Genişletme (H610): 1 PCI Express x16, 1 PCI Express x1 ve 4 SATA depolama bağlantısı
  • Diğer: Seri port, isteğe bağlı 9.5 mm slim optik sürücü

Güvenlik ve yönetilebilirlik açısından Casper Nirvana M600 ne sunuyor?

Casper Nirvana M600'ün anakartlarında TPM header bulunuyor ve cihaz, Casper'ın işletmeler için önerdiği Windows 11 Pro ile yapılandırılabiliyor. Casper'ın SSS'sine göre Windows'lu M600'lerde orijinal Microsoft lisansı var ve dijital lisans anahtarı BIOS'a işlendiği için işletim sistemi yeniden kurulduğunda internet bağlantısıyla cihaz kendini etkinleştiriyor. Sürücüler ise Casper'ın sürücü indirme sayfasından model ve işletim sistemi seçilerek indirilebiliyor.

Windows 11 Pro ile Home arasında seçim yaparken bir detay önemli: Casper'a göre Windows Pro sürümlerinde çoklu dil desteği bulunuyor, Windows 11 Home Single Language'da ise dil değiştirmek için cihazın sıfırlanması gerekiyor. Farklı dillerde çalışan ekipleri olan şirketler için Pro seçeneği bu yüzden daha esnek.

Casper Nirvana M600'ün teknik özellikleri neler?

Casper Nirvana M600'ün Casper'ın resmi ürün sayfasında listelenen temel özelliklerini ve bu özelliklerin ofis kullanımındaki karşılığını tek tabloda topladık:

Casper Nirvana M600 Teknik ÖzellikleriKurumsal ofis ve IT yöneticileri için tek tabloda
ÖzellikCasper Nirvana M600Ofiste Ne İşe Yarar?
Fiyat34.122 TL'den başlayan fiyatlar %2 indirim35 bin TL civarı bütçeye uygun başlangıç
İşlemciIntel Core i3 14100 · i5 14400 · i7 14700 (14. nesil)
Intel Core Ultra 5 225 · Ultra 5 235 · Ultra 7 270K Plus (Series 2, Ai)		Ofis işinden yapay zeka araçlarına kadar ölçeklenebilir seçim
İşletim SistemiWindows 11 Pro · Windows 11 Home Single Language · FreeDOSCasper işletmeler için Windows 11 Pro'yu öneriyor
RAM8 / 16 / 32 / 64 GB DDR5 4800 MHz · 2 DIMM · maks. 64 GBİhtiyaç arttıkça yükseltilebilir bellek
Depolama120 GB SATA SSD · 250 GB PCIe 3.0 · 500 GB / 1 TB / 2 TB M.2 PCIe 4.0 SSD
2.5' SSD ve 3.5' HDD desteği		Hızlı açılış, ek disk ile arşiv alanı
Ekran KartıDahili ekran kartıOfis işleri için yerleşik grafik
AnakartCASPER H810 DDR5 (LGA 1851) · CASPER H610 DDR5 (LGA 1700)İşlemci nesline göre değişir
Görüntü Çıkışı1 HDMI · 1 DisplayPortİki farklı görüntü çıkışı
Ön Panel1 USB 3.2 Type-C · 1 USB 3.2 Type-A · 2 USB 2.0Flash bellek ve telefon için hızlı erişim
Gigabit Ethernet (Realtek RTL8111H / Intel I219-V) · opsiyonel 300 Mbps Wi-FiKablolu ofis ağına hazır
GüvenlikTPM header · orijinal Windows lisansı (BIOS'a işli dijital lisans)Kurumsal güvenlik ve lisans yönetimi
KasaSmall Form Factor · dikey/yatay kullanım · Tool Free · alüminyum · siyah · mat boyaAz yer, vidasız hızlı kurulum ve bakım
Boyutlar2839532.7 mm (Casper ürün sayfasındaki değer)Dar masa ve bankolara uygun
Güç Kaynağı230 W · 80 Plus White%50 yükte ortalama %80 verimlilik
SoğutmaCasper işlemci fanı · 1 adet 80 mm kasa fanıUzun mesaide ısınmaya karşı destek
AksesuarKablolu veya kablosuz siyah klavye-mouse seti · opsiyonel 9.5 mm optikKutudan çıktığı gibi kullanıma hazır
GarantiFatura tarihinden itibaren 2 yıl Genişletilmiş garanti paketiToplu alımda öngörülebilir destek süresi
Servis & Destek1 Saatte Servis · Jet Servis · Turbo Servis · Canlı DestekArıza durumunda hızlı dönüş seçenekleri
Kaynak: casper.com.tr Casper Nirvana M600 ürün sayfası (28 Eylül 2026). Fiyatlar ve yapılandırma seçenekleri değişebilir.

2 yıl garanti, 1 saatte servis, Jet ve Turbo servis, 12 aya varan taksit: Casper Nirvana M600 satın alma sonrasında da ofisi yalnız bırakmıyor.

2 yıl garanti, 1 saatte servis, Jet ve Turbo servis, 12 aya varan taksit: Casper Nirvana M600 satın alma sonrasında da ofisi yalnız bırakmıyor.

Casper Nirvana M600'ün garanti süresi ne kadar?

Casper Nirvana M600'ün garanti süresi, Casper'ın ürün sayfasındaki SSS'ye göre cihazın satın alındığı fatura tarihinden itibaren 2 yıl. Casper ayrıca Casper Genişletilmiş Garanti Paketi ve Ömür Boyu Performans Garantisi seçeneklerini de sunuyor. Toplu alımda faturaları tek bir tarihte kesilen cihazların garanti süreleri de aynı tarihte başladığı için takip etmek kolaylaşıyor.

Casper Nirvana M600'de teknik destek ve servis nasıl işliyor?

Casper, M600 için 1 Saatte Servis, Jet Servis ve Turbo Servis seçenekleri sunuyor; ürünlerle ilgili sorular için Casper Canlı Destek hizmeti de var. Ürün seri numarası Casper müşteri hizmetleriyle (mhb@casper.com.tr) paylaşıldığında gerekli destek alınabiliyor. Sürücü güncellemeleri için Casper'ın sürücü indirme sayfasında model ve işletim sistemi seçmek yeterli.

Casper Nirvana M600 satın alırken hangi imkanlar var?

  • Özelleştirme: İşlemci, RAM, SSD, işletim sistemi, Wi-Fi, klavye-mouse seti ve optik sürücü satın alırken seçilebiliyor
  • Taksit: Anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçenekleri
  • Teslimat: Seçili ürünlerde aynı gün teslim imkanı
  • Kurumsal: Casper'ın kurumsal müşterilere yönelik Casper Enterprise Edition sayfası

Toplu satın alımda Casper Nirvana M600 yapılandırması nasıl seçilmeli?

Ekip ihtiyaçlarına göre iki ya da üç standart yapılandırma belirlemek, Casper Nirvana M600 toplu alımında en pratik yol. Örneğin ofis ve operasyon ekibi için Core i5 14400 + 16 GB DDR5 + 500 GB M.2 SSD + Windows 11 Pro; yapay zeka araçlarını ve ağır dosyaları yoğun kullanan ekipler için Core Ultra işlemci + 32 GB DDR5 + 1 TB M.2 SSD + Windows 11 Pro gibi bir ayrım yapılabilir. Seçilen yapılandırmaların güncel fiyatını Casper'ın ürün sayfasındaki 'Özelleştir' ekranından görmek gerekiyor.

Casper Nirvana M600 Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Ofis için 35 bin lira civarında, işletim sistemi dahil hangi masaüstü bilgisayar alınabilir?

Casper Nirvana M600, Casper'ın resmi sitesinde 34.122 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor ve Windows 11 Pro ya da Windows 11 Home Single Language işletim sistemiyle yapılandırılabiliyor. Small Form Factor kasası, vidasız kurulumu, 2 yıl garantisi ve 1 saatte servis seçeneğiyle 35 bin lira civarında ofis bilgisayarı arayan işletmeler için değerlendirilebilecek bir model. İşletim sistemi ve donanım seçimine göre fiyat değişiyor.

Casper Nirvana M600'ün Windows lisans anahtarı neden verilmiyor?

Casper'ın açıklamasına göre Windows'lu Nirvana M600'lerde orijinal Microsoft lisansı bulunuyor ancak Microsoft, korsan kullanımı engellemek için ürün anahtarının paylaşılmasına izin vermiyor. Dijital lisans BIOS'a işlendiği için işletim sistemi Microsoft'un sitesinden yeniden kurulduğunda cihaz, internete bağlandığı anda kendini etkinleştiriyor.

FreeDOS'lu Casper Nirvana M600 alınırsa Windows nasıl kurulur?

FreeDOS seçeneğinde Nirvana M600 işletim sistemi olmadan geliyor. Casper'a göre Windows, Microsoft'un sitesinden UEFI olarak hazırlanmış bir USB bellekle kurulabiliyor; ancak bu yöntemle işletim sistemi lisanslanmıyor ve Windows lisansının ayrıca satın alınması gerekiyor. İşletim sistemi dahil bir çözüm isteyen ofisler için Windows 11 Pro'lu yapılandırma bu yüzden daha pratik.

Casper Nirvana M600'e sonradan RAM veya disk eklenebilir mi?

Casper Nirvana M600'ün anakartlarında 2 DIMM bellek yuvası ve 64 GB'a kadar DDR5 desteği bulunuyor. Depolama tarafında M.2 SSD'nin yanında 2.5' SSD ve 3.5' HDD kullanılabiliyor. Tool Free vidasız kasa yapısı da bu tür eklemeleri alet gerektirmeden yapmayı kolaylaştırıyor.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Nirvana M600 dahili ekran kartıyla geliyor; ayrı ekran kartı gerektiren 3D modelleme, profesyonel video kurgusu ya da oyun gibi yoğun grafik iş yükleri için tasarlanmış bir model değil. Bu tür ihtiyaçlar için Casper'ın Excalibur serisindeki masaüstü modellere bakmak daha doğru olur. Ayrıca Wi-Fi standart değil, opsiyonel olarak seçiliyor; kablosuz ağla çalışacak ofislerin satın alırken Wi-Fi seçeneğini işaretlemesi gerekiyor.

Sonuç: Ofis için toplu alımda Casper Nirvana M600 doğru tercih mi?

35 bin lira civarında, Windows 11 ile gelen, az yer kaplayan, kurulumu kolay ve servisi güçlü bir kurumsal masaüstü arıyorsan büyük ölçüde evet. Casper Nirvana M600; 34.122 TL'den başlayan fiyatı, dikey ve yatay kullanılabilen Small Form Factor kasası, 14. nesil Intel Core ve Series 2 Intel Core Ultra işlemci seçenekleri, 64 GB'a kadar DDR5 RAM, 2 TB'a kadar M.2 PCIe 4.0 SSD, Windows 11 Pro seçeneği, TPM header, vidasız Tool Free yapısı, 2 yıl garantisi ve 1 saatte servis seçeneğiyle IT yöneticilerinin toplu tedarik listesine rahatça girebilecek bir model.

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