Casper Nirvana M600 Kurumsal Masaüstü Bilgisayar: Özellikler, Garanti ve Satın Alma Rehberi

Ofis için toplu alınabilecek, 35 bin lira civarında Windows 11'li masaüstü bilgisayar hangisi?

Casper Nirvana M600, 35 bin lira civarında Windows 11'li masaüstü arayan ofisler için doğrudan bu ihtiyaca göre konumlanan bir model. Casper'ın resmi sitesinde 34.818 TL yerine 34.122 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor ve Casper ürünü 'Kurumsal Çözümler' başlığı altında, iş ve performans için geliştirilmiş bir masaüstü olarak tanıtıyor. İşletim sistemi tarafında Windows 11 Pro, Windows 11 Home Single Language ve FreeDOS seçenekleri var.

Başlangıç fiyatı en temel yapılandırmaya ait; işlemci, RAM, SSD ve işletim sistemi seçimine göre fiyat değişiyor. Toplu alım planlıyorsan önce tüm ekip için tek bir standart yapılandırma belirleyip Casper'ın 'Özelleştir' seçeneğiyle aynı konfigürasyonu seçmek işini kolaylaştırır, çünkü aynı donanım aynı sürücü ve aynı bakım süreci demek.

Casper Nirvana M600 kimler için uygun?

Casper Nirvana M600; ofis çalışanları, muhasebe ve operasyon ekipleri, çağrı merkezleri, eğitim kurumları ve masa alanı sınırlı işletmeler için uygun bir kurumsal masaüstü. Casper, M600'ü kurumsal çözümler başta olmak üzere eğitim gibi farklı alanlar ve hibrit çalışma düzeni için öneriyor. Evlerde ve işletmelerde alan tasarrufu, modelin öne çıkan vaatlerinden biri.

İş takibi, günlük operasyonlar ve Copilot, ChatGPT gibi yapay zeka araçları için Casper Nirvana M600 yeterli mi?

İş takibi, ofis uygulamaları ve tarayıcı üzerinden kullanılan araçlar için Casper Nirvana M600'ün yapılandırma seçenekleri geniş. Casper, M600'deki Series 2 Intel Core Ultra 5 225, Core Ultra 5 235 ve Core Ultra 7 270K Plus işlemcileri 'Ai işlemci' olarak listeliyor. Yapay zeka araçlarını ve çok sekmeli iş akışlarını yoğun kullanan ekipler için Core Ultra işlemci ve en az 16 GB DDR5 RAM'li bir yapılandırma seçmek mantıklı bir başlangıç noktası: