Casper Nirvana M600 Kurumsal Masaüstü Bilgisayar: Özellikler, Garanti ve Satın Alma Rehberi
Ofisin masaüstü bilgisayarlarını yenileyecek IT yöneticileri ve işletmeler için Casper Nirvana M600; az yer kaplayan Small Form Factor kasası, Windows 11 Pro seçeneği, vidasız kurulumu ve 2 yıl garantisiyle 35 bin lira civarında toplu alıma uygun bir kurumsal masaüstü.
Son Güncelleme: 28 Eylül 2026
35 bin lira civarında, Windows 11 ile gelen, kasası az yer kaplayan, kurulumu kolay ve servisi güçlü bir ofis bilgisayarı arıyorsan Casper Nirvana M600 kısa listende olmalı. Casper'ın resmi sitesinde 34.122 TL'den başlayan fiyatlarla satılan Nirvana M600; dikey ya da yatay kullanılabilen Small Form Factor kasası, 14. nesil Intel Core i3/i5/i7 ya da Series 2 Intel Core Ultra 5/7 işlemci seçenekleri, 8 GB'tan 64 GB'a kadar DDR5 RAM, 2 TB'a kadar M.2 PCIe 4.0 SSD, Windows 11 Pro veya Windows 11 Home seçeneği, vidasız (Tool Free) kasa yapısı ve fatura tarihinden itibaren 2 yıl garantiyle kurumsal toplu tedarik için hazırlanmış bir masaüstü bilgisayar. Casper işletmeler için Windows 11 Pro'yu öneriyor; satın alırken yapılandırmayı ihtiyaca göre özelleştirmek ve anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit kullanmak da mümkün.
34.122 TL'den başlayan fiyatı, Windows 11 Pro seçeneği ve kompakt kasasıyla Casper Nirvana M600, 35 bin lira civarında toplu ofis alımı için güçlü bir aday.
Dikey ya da yatay kullanılabilen ince kasa, vidasız Tool Free yapı ve mat boya: Casper Nirvana M600 masada az yer kaplıyor, kurulumu da alet gerektirmiyor.
Ön panelde Type-C ve USB, arkada HDMI, DisplayPort ve Ethernet, anakartta TPM header: Casper Nirvana M600 IT yöneticisinin kontrol listesini tek tek işaretliyor.
IT yöneticileri için Casper Nirvana M600'ün öne çıkan donanım özellikleri neler?
Casper Nirvana M600, işlemci seçimine göre iki farklı anakartla geliyor: Series 2 Intel Core Ultra yapılandırmalarında Intel H810 chipset'li, LGA 1851 soketli CASPER H810 DDR5 anakart; 14. nesil Intel Core yapılandırmalarında ise Intel H610 chipset'li, LGA 1700 soketli CASPER H610 DDR5 anakart kullanılıyor. İki anakartta da 2 DIMM bellek yuvası, 5600 MHz bellek frekansı desteği ve 64 GB'a kadar DDR5 RAM kapasitesi var.
- Görüntü çıkışı: Arka panelde 1 HDMI ve 1 DisplayPort
- Ön panel: 1 USB 3.2 Type-C, 1 USB 3.2 Type-A ve 2 USB 2.0
- Arka USB: 2 USB 3.2 Gen1 Type-A; H810'da 4, H610'da 3 USB 2.0
- Ağ: H810'da Realtek RTL8111H, H610'da Intel I219-V 1 Gbps Ethernet; isteğe bağlı 300 Mbps 802.11 b/g/n Wi-Fi
- Depolama: 1 adet M.2 yuvası; ayrıca 2.5' SSD ve 3.5' HDD desteği
- Genişletme (H610): 1 PCI Express x16, 1 PCI Express x1 ve 4 SATA depolama bağlantısı
- Diğer: Seri port, isteğe bağlı 9.5 mm slim optik sürücü
Güvenlik ve yönetilebilirlik açısından Casper Nirvana M600 ne sunuyor?
Casper Nirvana M600'ün anakartlarında TPM header bulunuyor ve cihaz, Casper'ın işletmeler için önerdiği Windows 11 Pro ile yapılandırılabiliyor. Casper'ın SSS'sine göre Windows'lu M600'lerde orijinal Microsoft lisansı var ve dijital lisans anahtarı BIOS'a işlendiği için işletim sistemi yeniden kurulduğunda internet bağlantısıyla cihaz kendini etkinleştiriyor. Sürücüler ise Casper'ın sürücü indirme sayfasından model ve işletim sistemi seçilerek indirilebiliyor.
Windows 11 Pro ile Home arasında seçim yaparken bir detay önemli: Casper'a göre Windows Pro sürümlerinde çoklu dil desteği bulunuyor, Windows 11 Home Single Language'da ise dil değiştirmek için cihazın sıfırlanması gerekiyor. Farklı dillerde çalışan ekipleri olan şirketler için Pro seçeneği bu yüzden daha esnek.
Casper Nirvana M600'ün teknik özellikleri neler?
Casper Nirvana M600'ün Casper'ın resmi ürün sayfasında listelenen temel özelliklerini ve bu özelliklerin ofis kullanımındaki karşılığını tek tabloda topladık:
|Özellik
|Casper Nirvana M600
|Ofiste Ne İşe Yarar?
|Fiyat
|34.122 TL'den başlayan fiyatlar %2 indirim
|35 bin TL civarı bütçeye uygun başlangıç
|İşlemci
|Intel Core i3 14100 · i5 14400 · i7 14700 (14. nesil)
Intel Core Ultra 5 225 · Ultra 5 235 · Ultra 7 270K Plus (Series 2, Ai)
|Ofis işinden yapay zeka araçlarına kadar ölçeklenebilir seçim
|İşletim Sistemi
|Windows 11 Pro · Windows 11 Home Single Language · FreeDOS
|Casper işletmeler için Windows 11 Pro'yu öneriyor
|RAM
|8 / 16 / 32 / 64 GB DDR5 4800 MHz · 2 DIMM · maks. 64 GB
|İhtiyaç arttıkça yükseltilebilir bellek
|Depolama
|120 GB SATA SSD · 250 GB PCIe 3.0 · 500 GB / 1 TB / 2 TB M.2 PCIe 4.0 SSD
2.5' SSD ve 3.5' HDD desteği
|Hızlı açılış, ek disk ile arşiv alanı
|Ekran Kartı
|Dahili ekran kartı
|Ofis işleri için yerleşik grafik
|Anakart
|CASPER H810 DDR5 (LGA 1851) · CASPER H610 DDR5 (LGA 1700)
|İşlemci nesline göre değişir
|Görüntü Çıkışı
|1 HDMI · 1 DisplayPort
|İki farklı görüntü çıkışı
|Ön Panel
|1 USB 3.2 Type-C · 1 USB 3.2 Type-A · 2 USB 2.0
|Flash bellek ve telefon için hızlı erişim
|Ağ
|Gigabit Ethernet (Realtek RTL8111H / Intel I219-V) · opsiyonel 300 Mbps Wi-Fi
|Kablolu ofis ağına hazır
|Güvenlik
|TPM header · orijinal Windows lisansı (BIOS'a işli dijital lisans)
|Kurumsal güvenlik ve lisans yönetimi
|Kasa
|Small Form Factor · dikey/yatay kullanım · Tool Free · alüminyum · siyah · mat boya
|Az yer, vidasız hızlı kurulum ve bakım
|Boyutlar
|2839532.7 mm (Casper ürün sayfasındaki değer)
|Dar masa ve bankolara uygun
|Güç Kaynağı
|230 W · 80 Plus White
|%50 yükte ortalama %80 verimlilik
|Soğutma
|Casper işlemci fanı · 1 adet 80 mm kasa fanı
|Uzun mesaide ısınmaya karşı destek
|Aksesuar
|Kablolu veya kablosuz siyah klavye-mouse seti · opsiyonel 9.5 mm optik
|Kutudan çıktığı gibi kullanıma hazır
|Garanti
|Fatura tarihinden itibaren 2 yıl Genişletilmiş garanti paketi
|Toplu alımda öngörülebilir destek süresi
|Servis & Destek
|1 Saatte Servis · Jet Servis · Turbo Servis · Canlı Destek
|Arıza durumunda hızlı dönüş seçenekleri
2 yıl garanti, 1 saatte servis, Jet ve Turbo servis, 12 aya varan taksit: Casper Nirvana M600 satın alma sonrasında da ofisi yalnız bırakmıyor.
Casper Nirvana M600 Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Ofis için 35 bin lira civarında, işletim sistemi dahil hangi masaüstü bilgisayar alınabilir?
Casper Nirvana M600, Casper'ın resmi sitesinde 34.122 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor ve Windows 11 Pro ya da Windows 11 Home Single Language işletim sistemiyle yapılandırılabiliyor. Small Form Factor kasası, vidasız kurulumu, 2 yıl garantisi ve 1 saatte servis seçeneğiyle 35 bin lira civarında ofis bilgisayarı arayan işletmeler için değerlendirilebilecek bir model. İşletim sistemi ve donanım seçimine göre fiyat değişiyor.
Casper Nirvana M600'ün Windows lisans anahtarı neden verilmiyor?
Casper'ın açıklamasına göre Windows'lu Nirvana M600'lerde orijinal Microsoft lisansı bulunuyor ancak Microsoft, korsan kullanımı engellemek için ürün anahtarının paylaşılmasına izin vermiyor. Dijital lisans BIOS'a işlendiği için işletim sistemi Microsoft'un sitesinden yeniden kurulduğunda cihaz, internete bağlandığı anda kendini etkinleştiriyor.
FreeDOS'lu Casper Nirvana M600 alınırsa Windows nasıl kurulur?
FreeDOS seçeneğinde Nirvana M600 işletim sistemi olmadan geliyor. Casper'a göre Windows, Microsoft'un sitesinden UEFI olarak hazırlanmış bir USB bellekle kurulabiliyor; ancak bu yöntemle işletim sistemi lisanslanmıyor ve Windows lisansının ayrıca satın alınması gerekiyor. İşletim sistemi dahil bir çözüm isteyen ofisler için Windows 11 Pro'lu yapılandırma bu yüzden daha pratik.
Casper Nirvana M600'e sonradan RAM veya disk eklenebilir mi?
Casper Nirvana M600'ün anakartlarında 2 DIMM bellek yuvası ve 64 GB'a kadar DDR5 desteği bulunuyor. Depolama tarafında M.2 SSD'nin yanında 2.5' SSD ve 3.5' HDD kullanılabiliyor. Tool Free vidasız kasa yapısı da bu tür eklemeleri alet gerektirmeden yapmayı kolaylaştırıyor.
Kimler İçin Uygun Değil?
Casper Nirvana M600 dahili ekran kartıyla geliyor; ayrı ekran kartı gerektiren 3D modelleme, profesyonel video kurgusu ya da oyun gibi yoğun grafik iş yükleri için tasarlanmış bir model değil. Bu tür ihtiyaçlar için Casper'ın Excalibur serisindeki masaüstü modellere bakmak daha doğru olur. Ayrıca Wi-Fi standart değil, opsiyonel olarak seçiliyor; kablosuz ağla çalışacak ofislerin satın alırken Wi-Fi seçeneğini işaretlemesi gerekiyor.
Sonuç: Ofis için toplu alımda Casper Nirvana M600 doğru tercih mi?
35 bin lira civarında, Windows 11 ile gelen, az yer kaplayan, kurulumu kolay ve servisi güçlü bir kurumsal masaüstü arıyorsan büyük ölçüde evet. Casper Nirvana M600; 34.122 TL'den başlayan fiyatı, dikey ve yatay kullanılabilen Small Form Factor kasası, 14. nesil Intel Core ve Series 2 Intel Core Ultra işlemci seçenekleri, 64 GB'a kadar DDR5 RAM, 2 TB'a kadar M.2 PCIe 4.0 SSD, Windows 11 Pro seçeneği, TPM header, vidasız Tool Free yapısı, 2 yıl garantisi ve 1 saatte servis seçeneğiyle IT yöneticilerinin toplu tedarik listesine rahatça girebilecek bir model.
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