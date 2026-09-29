Ebebek'ten Sürpriz Karar: Tuna Çocuk Gereçleri'ni 55,4 Milyon Liraya 6 Kişiye Sattı

Ebebek Yönetim Kurulu, kârlılık ve verimlilik kriterleri çerçevesinde yaptığı değerlendirmenin ardından Tuna Çocuk'taki üretimi 25 Şubat 2026'da durdurmuş, kararı KAP üzerinden kamuoyuna duyurmuştu. Satış süreci de bu kararın hemen ardından başladı.

Şirket, Tuna Çocuk'un finansal tablolar içindeki büyüklüğünün sınırlı olduğunu belirtti. Üretim zaten durduğu için pay devrinin Ebebek'in ana faaliyetlerine ve operasyonel sürekliliğine bir etkisi olmadığı kaydedildi.

Uşak Haber Gazetesi'nin aktardığına göre Tuna Çocuk'un Ebebek'in toplam ürün tedarikindeki payı yüzde 1'in bile altındaydı. Yerel basın satışı, Ebebek'in Uşak'taki 'ikinci geri adımı' olarak yorumladı. Şirketin 2024'te Banaz'da arsasını aldığı lojistik depo projesinden de 2026'da vazgeçtiği hatırlatıldı.