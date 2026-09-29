Ebebek'ten Sürpriz Karar: Tuna Çocuk Gereçleri'ni 55,4 Milyon Liraya 6 Kişiye Sattı
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Borsa İstanbul'da EBEBK koduyla işlem gören anne-bebek perakendecisi Ebebek, yüzde 100 sahibi olduğu bağlı ortaklığı Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş.'yi elden çıkardı. Şirketin tüm payları 55 milyon 421 bin 400 liraya 6 gerçek kişiye devredildi. Üretimi şubatta durdurulan şirket, Ebebek'in tam kontrolüne geçmesinin üzerinden yalnızca 11 ay geçmişken satıldı.
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Satış kararı 23 Eylül'de alındı, payların 6 kişiye devri ise bir gün sonra tamamlandı.
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Kökleri 1994'e uzanan şirket, Ebebek'in tamamen kontrolüne geçmesinin üzerinden 11 ay geçmeden el değiştirdi.
Aslında fabrikanın kapıları çoktan kapanmıştı: Üretim 25 Şubat'ta durdurulmuştu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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