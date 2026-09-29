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Ebebek'ten Sürpriz Karar: Tuna Çocuk Gereçleri'ni 55,4 Milyon Liraya 6 Kişiye Sattı

Ebebek'ten Sürpriz Karar: Tuna Çocuk Gereçleri'ni 55,4 Milyon Liraya 6 Kişiye Sattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.09.2026 - 10:13
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Borsa İstanbul'da EBEBK koduyla işlem gören anne-bebek perakendecisi Ebebek, yüzde 100 sahibi olduğu bağlı ortaklığı Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş.'yi elden çıkardı. Şirketin tüm payları 55 milyon 421 bin 400 liraya 6 gerçek kişiye devredildi. Üretimi şubatta durdurulan şirket, Ebebek'in tam kontrolüne geçmesinin üzerinden yalnızca 11 ay geçmişken satıldı.

[Kaynak: Hisse.net]

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Satış kararı 23 Eylül'de alındı, payların 6 kişiye devri ise bir gün sonra tamamlandı.

Satış kararı 23 Eylül'de alındı, payların 6 kişiye devri ise bir gün sonra tamamlandı.

Ebebek'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirime göre Yönetim Kurulu, 23 Eylül 2026'da Tuna Çocuk Gereçleri'ndeki payların tamamının satılmasına karar verdi. Devir 24 Eylül'de gerçekleşti; toplam 55.421.400 liralık bedel karşılığında paylar altı ayrı gerçek kişiye geçti.

Alıcıların kimliği açıklanmadı. Şirket ise satışın ilişkili taraf işlemi olmadığını özellikle vurguladı. Bedel belirlenirken Tuna Çocuk'un güncel finansal durumu, üretimin durmuş olması, varlık ve yükümlülükleri, özkaynak yapısı ve piyasa koşullarının dikkate alındığı ifade edildi.

Bu yüzden SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında değerleme raporu alınması da zorunlu bulunmadı. İşlem 'önemli nitelikte işlem' sayılmadığı için pay sahipleri açısından ayrılma hakkı da doğmadı.

Kökleri 1994'e uzanan şirket, Ebebek'in tamamen kontrolüne geçmesinin üzerinden 11 ay geçmeden el değiştirdi.

Kökleri 1994'e uzanan şirket, Ebebek'in tamamen kontrolüne geçmesinin üzerinden 11 ay geçmeden el değiştirdi.

Tuna Çocuk'un hikâyesi 1994'te Bebesi Konfeksiyon adıyla başladı. Portbebe üretimiyle yola çıkan firma zamanla bebek arabası, oto koltuğu ve bebek mobilyası setlerine uzandı. 2013'ten itibaren ise Tuna Çocuk Gereçleri Anonim Şirketi unvanıyla faaliyet gösterdi. Uşak merkezli şirketin ödenmiş sermayesi 15 milyon 333 bin lira.

Ebebek başlangıçta şirketin yüzde 70'ine sahipti. Kalan payları 22 Ekim 2025'te satın alarak ortaklık oranını yüzde 100'e çıkardı. Yaklaşık 11 ay sonra ise şirketin tamamı yeniden satışa çıkarıldı.

Aslında fabrikanın kapıları çoktan kapanmıştı: Üretim 25 Şubat'ta durdurulmuştu.

Aslında fabrikanın kapıları çoktan kapanmıştı: Üretim 25 Şubat'ta durdurulmuştu.

Ebebek Yönetim Kurulu, kârlılık ve verimlilik kriterleri çerçevesinde yaptığı değerlendirmenin ardından Tuna Çocuk'taki üretimi 25 Şubat 2026'da durdurmuş, kararı KAP üzerinden kamuoyuna duyurmuştu. Satış süreci de bu kararın hemen ardından başladı.

Şirket, Tuna Çocuk'un finansal tablolar içindeki büyüklüğünün sınırlı olduğunu belirtti. Üretim zaten durduğu için pay devrinin Ebebek'in ana faaliyetlerine ve operasyonel sürekliliğine bir etkisi olmadığı kaydedildi. 

Uşak Haber Gazetesi'nin aktardığına göre Tuna Çocuk'un Ebebek'in toplam ürün tedarikindeki payı yüzde 1'in bile altındaydı. Yerel basın satışı, Ebebek'in Uşak'taki 'ikinci geri adımı' olarak yorumladı. Şirketin 2024'te Banaz'da arsasını aldığı lojistik depo projesinden de 2026'da vazgeçtiği hatırlatıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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