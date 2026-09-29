28 Eylül - 4 Ekim Haftası; Geçmiş Yeniden Sahnede
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Haftaya Mars’ın burç değiştirmesi, Venüs’ün retrosu ve sert açılarla giriş yapıyoruz. Tüm eski defterlerin açılması ve sessiz kalanların seslerini çıkarmasıyla adeta devran dönüyor mu dedirtecek. Bir yanda yüzleşmeler, diğer yanda çetin bir hesaplaşma. Kuruntunun ve şüphelerin doğru çıkması, pek çok insanı karşı karşıya getirecek. Çoğumuz “Ben bunu biliyordum” diyebilir. Belki yüzleşmekten korktuğu ile sınanacak, belki artık konuşma vaktinin geldiğini düşünecek. Dönüşmeyen, yapılanmayan ve yenilenmeyen hiçbir şey kalmayacak gibi. Elbette bu yoğunluğun içinde de bir yol seçmek zorundayız.
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28 Eylül Mars Aslan Transiti
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28 Eylül Güneş-Uranüs Üçgeni:
30 Eylül Merkür-Kad üçgeni:
30 Eylül Merkür Akrep Burcunda:
2 Ekim Merkür-Mars-Pluto Karesi:
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3 Ekim Mars Pluto Karşıtlığı Mars - Neptün Üçgeni:
4 Ekim Güneş - Satürn Karşıtlığı:
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