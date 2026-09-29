28 Eylül - 4 Ekim Haftası; Geçmiş Yeniden Sahnede

Mars, enerjisinin düşük olduğu Yengeç burcundan çıkıp, güçlü çalıştığı Aslan burcuna geçiyor ve 26 Kasım'a kadar da burada devam ediyor… Bu geçiş, uzun soluklu olayların da temellerini atacaktır. Çünkü hem Pluto ile karşıtlık yapacak, hem Venüs ile kare, hem de Güney Düğümü ve Jüpiter'e yakın olacak. Aslan; kendini göstermek, gücün kudretine ve ihtişamına kapılmak ve liderlik yapmak demektir. Mars burada epey zorlu koşullarla mücadele etmek zorunda. Zira, öfkeyi yönetemezse büyük kayıplara neden olabilir ve zarar görebilir. Ayrıca ikili ilişkiler için de büyük sınav başlıyor.

İhanet, yalan, riyakarlık, zorbalık ve kibir varsa mutlaka bedel ödetir. Venüs retrosu ile aynı döneme denk gelmesi de, bizi bekleyen gerilimli süreçlerin nabzını yükselteceğini, sabırlı olmazsak tansiyonun zirve yapacağını vurguluyor. Kontrolü elden bırakmamak çok önemli. Hatta sinir sistemimizi yıpratmamalıyız. Ağzımızdan çıkanlar ile kalbimiz bir olmalı. Aksi takdirde hepimizi tehlikeli yollara sürükleyebilir. Fiziksel gücümüzü, eylemlerimizi ve duruşumuzu bozmamalıyız.. Narsist ve egolu davranışlardan kaçınmalı ve stratejik ilerlemeliyiz.. Ayrıca kazalardan korunmak için tedbirli olmak gerekiyor. Finansal riskler almadan önce mutlaka önünüzü görmelisiniz..