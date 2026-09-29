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28 Eylül - 4 Ekim Haftası; Geçmiş Yeniden Sahnede

etiket 28 Eylül - 4 Ekim Haftası; Geçmiş Yeniden Sahnede

Filiz Çakal
Filiz Çakal - Onedio Üyesi
29.09.2026 - 10:51
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Haftaya Mars’ın burç değiştirmesi, Venüs’ün retrosu ve sert açılarla giriş yapıyoruz. Tüm eski defterlerin açılması ve sessiz kalanların seslerini çıkarmasıyla adeta devran dönüyor mu dedirtecek. Bir yanda yüzleşmeler, diğer yanda çetin bir hesaplaşma. Kuruntunun ve şüphelerin doğru çıkması, pek çok insanı karşı karşıya getirecek. Çoğumuz “Ben bunu biliyordum” diyebilir. Belki yüzleşmekten korktuğu ile sınanacak, belki artık konuşma vaktinin geldiğini düşünecek. Dönüşmeyen, yapılanmayan ve yenilenmeyen hiçbir şey kalmayacak gibi. Elbette bu yoğunluğun içinde de bir yol seçmek zorundayız.

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28 Eylül Mars Aslan Transiti

28 Eylül Mars Aslan Transiti

Mars, enerjisinin düşük olduğu Yengeç burcundan çıkıp, güçlü çalıştığı Aslan burcuna geçiyor ve 26 Kasım'a kadar da burada devam ediyor… Bu geçiş,  uzun soluklu olayların da temellerini atacaktır. Çünkü hem Pluto ile karşıtlık yapacak, hem Venüs ile kare, hem de Güney Düğümü ve Jüpiter'e yakın olacak. Aslan; kendini göstermek, gücün kudretine ve ihtişamına kapılmak ve liderlik yapmak demektir. Mars burada epey zorlu koşullarla mücadele etmek zorunda. Zira, öfkeyi yönetemezse büyük kayıplara neden olabilir ve zarar görebilir. Ayrıca ikili ilişkiler için de büyük sınav başlıyor. 

İhanet, yalan, riyakarlık, zorbalık ve kibir varsa mutlaka bedel ödetir. Venüs retrosu ile aynı döneme denk gelmesi de, bizi bekleyen gerilimli süreçlerin nabzını yükselteceğini, sabırlı olmazsak tansiyonun zirve yapacağını vurguluyor. Kontrolü elden bırakmamak çok önemli. Hatta sinir sistemimizi yıpratmamalıyız. Ağzımızdan çıkanlar ile kalbimiz bir olmalı. Aksi takdirde hepimizi tehlikeli yollara sürükleyebilir. Fiziksel gücümüzü, eylemlerimizi ve duruşumuzu bozmamalıyız.. Narsist ve egolu davranışlardan kaçınmalı ve stratejik ilerlemeliyiz.. Ayrıca kazalardan korunmak için tedbirli olmak gerekiyor. Finansal riskler almadan önce mutlaka önünüzü görmelisiniz..

28 Eylül Güneş-Uranüs Üçgeni:

28 Eylül Güneş-Uranüs Üçgeni:

Farkındalık yaratan bu açının dönüşüme katkısı büyük. Hedefe ulaşmak, karar vermek, sonuç odaklı ilerlemek için harika fırsatlar sunabilir.  Kreatif işlerde görev alanları çok destekliyor. Üzerinde çalıştığınız bir makale, tez, proje varsa sunumunuz başarıyla taçlanabilir ve onay almanız gerekenleri kuruldan geçirebilirsiniz. Toplumsal destekler, yardımlaşma gibi aktiviteler için verimli. Sosyal platformlardan para kazanıyorsanız, iş birliği davetleri alabilirsiniz. En güzel etkiyi; Terazi, İkizler ve Kova burçları yaşayabilir... Haritanızda hava ve ateş yoğunluğu varsa şanslısınız...

30 Eylül Merkür-Kad üçgeni:

30 Eylül Merkür-Kad üçgeni:

Duyuları, iletişimi ve eylemleri güçlü bir açıdır. Dilediğiniz şeylere kavuşmanız için önünüze kısmetli kapılar açılabilir. Ayrıca peşinde olduğunuz işi, işbirliğini ve davetleri sonuçlandırabilirsiniz. Eğitim amaçlı seyahatler ve kazançlar tatmin edici. Manifest edin, kalbinizle talep edin, inanın ve optimist olun. Hiç beklemediğiniz, olmaz dediğiniz, umudunuzu yitirdiğiniz şeyler bir anda karşınıza çıkabilir. “Kaderin üstünde de bir kader vardır” sözünü hatırlayın…

30 Eylül Merkür Akrep Burcunda:

30 Eylül Merkür Akrep Burcunda:

Merkür, 6 Aralık tarihine kadar uzunca bir süre Akrep burcunda ilerliyor. 23 Ekim tarihinde 20 derecede retroyu başlatıp, 15 Kasım tarihinde sonlandırıyor. Bu retroda referans almanız gereken dönem: 18 Kasım - 1 Aralık 2025 tarihleri olacak. O dönem yaşanan Merkür Akrep retrosu 20 derecede noktalanmıştı. 23 Ekim'de ise 20 derecede başlıyor. Yani bitiş ve başlangıç temasını güçlü taşıdığı için o dönem hangi konular yarım kaldı? Aklınızdan ne geçiyordu? Ne ile mücadele ediyordunuz? Hepsine göz atın... Merkür Akrep iyi bir gözlemci ve sağlam bir analisttir. Sezgiler o kadar güçlenir ki tam bir dedektif gibi iyiyi kötüyü kolaylıkla bulabilir…

2 Ekim Merkür-Mars-Pluto Karesi:

2 Ekim Merkür-Mars-Pluto Karesi:

İletişim şeklimize ayar vermemiz gereken bir gün. Üst perdeden konuşmadan önce düşünmeliyiz! Bu tavır bana zarar verir mi? Uzun vadede olumsuz sonuçlar doğurur mu? Sonradan pişman olur muyum? diye kendinize sorun. Çünkü manipülasyon asla bir avantaj sağlamayacak, ya da öfkeli olmak işinizi çözmeyecek. Eğer bu açıları fırsata çevirir ve yalnızca hedefinize fokuslanırsanız büyük bir iş yakalayabilirsiniz.. 3 gün boyunca dilinize hakim olun! Fikriniz sorulmadığı müddetçe yönlendirme yapmayın ve eleştirmeyin… 

Ayrıca içinizden devamlı sizi kışkırtan bir güdüyle karşılaşacaksınız. Bu size “Susma! Konuş hakkından gel! O sana şunu yaptı, git intikamını al, ödeş!” diyecek. Sakın tuzağa düşmeyin! Sakinliğinizi korursanız, öğrenmeniz gereken her şeye daha kolay ulaşırsınız... Aynı gün Venüs de durağan konumda olacak. Mümkünse  önemli hiçbir iş başlatmayın. Hatta yarım kalanları tamamlamak daha iyi. Ek olarak, durağandayken geçmişten pek çok kişi kapınızı çalabilir. Hiç tahmin etmediğiniz, dönmez dediğiniz, aramaz diye düşündüğünüz kişilerle iletişime geçebilirsiniz. Birkaç gün inanılmaz geri dönüşler ve konuşmalar yapılabilir.

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3 Ekim Mars Pluto Karşıtlığı Mars - Neptün Üçgeni:

3 Ekim Mars Pluto Karşıtlığı Mars - Neptün Üçgeni:

İki farklı ruh halinde olacağız. Durmalı mı? Harekete geçmeli mi soruları arasında sıkışıp kalabiliriz. Ancak bu açılar doğru kullanılırsa muazzam bir başarı vadeder. Gücünüzü doğru yerde toplar, hırsınızı sağaltır, inancınızı derinleştirirseniz açılan kapılara siz bile inanamayabilirsiniz. Yalnız burada önemli iki husus var! Hırsının kurbanı mı olmak istiyorsun? Yoksa azim ve inançla hedefine mi koşmak istiyorsun? Çok önemli ve hassas bir çizgi var! Hırsını sırtlanıp hedefe giderken her yol mübah dersen, büyük hezimete uğratır ama ilkelerini terk etmeden ilerlersen, ödülün de kalıcı olur. Yani 

“Attığın taş ürküttüğün kuşa değmeli” ve kula kulluk etmemelisin…

4 Ekim Güneş - Satürn Karşıtlığı:

4 Ekim Güneş - Satürn Karşıtlığı:

Kendimizi “bir şeyler yapmalıyım ama ne” modunda hissettirir. Sanki yetersiz, başarısız ve kısıtlanmışız gibi düşünürüz. Rutin sorumluluklar bile o kadar ağır gelir ki hepsinden kaçmak isteriz. Kimliğimizi, beklentilerimizi, statümüzü ve hedeflerimizi gözden geçiririz. Bu baskı sebebiyle de kendimize yüklendikçe yükleniriz. Otorite ve kariyer hattında kriz çıkarabilir ve güç dengelerini yeniden oluşturmak isteyebiliriz. Ani bir istifa, iş yerinde üzeri kapatılan sorunlar, emek verip karşılığını alamamak gibi keskin etkilere neden olur. Kendi değerimizi kanıtlamak için ekstra efor harcarız. Enerjimiz düşer ve suçluluk duygusu ile mücadele ederiz ve hep uyum göstermekten sıkılırız...

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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