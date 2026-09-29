Sanat Kimin İçin? Contemporary Istanbul’un Parlak Yüzünün Ardında

Galerileri, sanatçı isimlerini merakla okudum; sonra gözüm bilet fiyatlarına takıldı. Merakın yerini sert bir rahatsızlık aldı. Çünkü artık bakmanın da bir fiyatı vardı ve bu fiyat hiç küçük değildi.

Bir sanat fuarına girmek için 3.135 lira ödemek zorunda kalıyorsanız, artık yalnızca eserleri tartışmazsınız. Önce şu soruyu sorarsınız: Sanat kimin için?

Contemporary Istanbul’un 21. edisyonu 23-27 Eylül 2026 tarihleri arasında Tersane İstanbul’da gerçekleştirildi. Yetmiş galeri, 736 sanatçı, 1.372 eser… Rakamlar etkileyici. Fakat sanat dünyasında rakamların büyüklüğü bazen asıl sorunun üzerini örtüyor.

Bu yıl genel biletler hafta içi 2.660 TL’den, hafta sonu 3.135 TL’den başladı. VIP ön izleme biletleri 5.272,50 TL’ydi. Üstelik bunlar yalnızca giriş ücretleri. Şehir dışından gelen bir sanatsever için ulaşım, yemek ve otopark eklendiğinde bir fuar ziyareti ciddi bir bütçeye dönüşüyor.

Mesele yalnızca bugünün fiyatları da değil. 2024’te tam bilet 1.000-1.250 TL, öğrenci bileti 700-850 TL aralığındaydı. O yıl şair Birhan Keskin “Sanat züppe olamaz” diyerek fuarın fiyat politikasını eleştirmiş; tartışmaya İzzet Çapa ve Fazıl Say da katılmış, konu sanat dünyasının en görünür polemiklerinden birine dönüşmüştü. Aradan iki yıl geçti; eleştiri yerinde duruyor, fiyatlar ise katlandı.

Burada dikkatimi çeken şu: Contemporary Istanbul kendisini yalnızca bir sanat fuarı olarak tanımlamıyor. İstanbul’u çağdaş sanat platformu olarak konumlandırmaktan, galerileri, sanatçıları, koleksiyonerleri ve akademisyenleri buluşturmaktan söz ediyor. Hatta kendisini İstanbul ve Türkiye’nin dünyadaki algısını güçlendiren bir “yumuşak güç” markası olarak tanımlıyor.

Tam da burada çelişki ortaya çıkıyor. Bir sanat organizasyonu, sanatın dolaşımını genişletmek yerine sanat ile toplum arasına ekonomik bir duvar örüyorsa, kimin adına sanat yapmaktadır?

Elbette, Contemporary Istanbul bir bienal değil, bir fuar. Ticari bir boyutunun olması doğal: Galeriler satıyor, koleksiyonerler alıyor, sanatçılar uluslararası dolaşıma giriyor. Fuardan ücretsiz bir kamusal sergi beklemek de meseleyi açıklamaz. Ama bence asıl ayrım şudur: