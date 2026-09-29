Sanat Kimin İçin? Contemporary Istanbul’un Parlak Yüzünün Ardında
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Eylül'ün son haftaları bende hep aynı duyguyu uyandırır. Yaz ağır ağır çekilirken galeriler kapılarını açar, sergi davetleri birbiri ardına gelir, insanın içinde yeniden bir şeyler görme isteği kıpırdanır. Balıkesir’den İstanbul’un sanat haftasına uzanan o tanıdık merak, bu yıl da yakamı bırakmadı.
Bana göre bir resmin karşısında durmak, insanın kendisiyle yaptığı en sessiz ve en dürüst sohbettir. O anda kimse cebindeki parayı düşünmez. Sanatın insana verdiği ilk hediye budur: Hesap yapmadan bakabilmek.
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Bu yıl Contemporary Istanbul’un programını incelerken o hissi aradım, bulamadım.
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Ticari olmak başka, erişilmez olmak başka.
Mesele sadece para değil
Pahalı eser başka, pahalı sanat başka
Sanatın kapısında turnike olmamalı
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