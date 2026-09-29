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Sanat Kimin İçin? Contemporary Istanbul’un Parlak Yüzünün Ardında

etiket Sanat Kimin İçin? Contemporary Istanbul’un Parlak Yüzünün Ardında

Hüsamettin Oğuz
Hüsamettin Oğuz - yazio
29.09.2026 - 11:21
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Eylül'ün son haftaları bende hep aynı duyguyu uyandırır. Yaz ağır ağır çekilirken galeriler kapılarını açar, sergi davetleri birbiri ardına gelir, insanın içinde yeniden bir şeyler görme isteği kıpırdanır. Balıkesir’den İstanbul’un sanat haftasına uzanan o tanıdık merak, bu yıl da yakamı bırakmadı.

Bana göre bir resmin karşısında durmak, insanın kendisiyle yaptığı en sessiz ve en dürüst sohbettir. O anda kimse cebindeki parayı düşünmez. Sanatın insana verdiği ilk hediye budur: Hesap yapmadan bakabilmek.

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Bu yıl Contemporary Istanbul’un programını incelerken o hissi aradım, bulamadım.

Bu yıl Contemporary Istanbul’un programını incelerken o hissi aradım, bulamadım.

Galerileri, sanatçı isimlerini merakla okudum; sonra gözüm bilet fiyatlarına takıldı. Merakın yerini sert bir rahatsızlık aldı. Çünkü artık bakmanın da bir fiyatı vardı ve bu fiyat hiç küçük değildi.

Bir sanat fuarına girmek için 3.135 lira ödemek zorunda kalıyorsanız, artık yalnızca eserleri tartışmazsınız. Önce şu soruyu sorarsınız: Sanat kimin için?

Contemporary Istanbul’un 21. edisyonu 23-27 Eylül 2026 tarihleri arasında Tersane İstanbul’da gerçekleştirildi. Yetmiş galeri, 736 sanatçı, 1.372 eser… Rakamlar etkileyici. Fakat sanat dünyasında rakamların büyüklüğü bazen asıl sorunun üzerini örtüyor.

Bu yıl genel biletler hafta içi 2.660 TL’den, hafta sonu 3.135 TL’den başladı. VIP ön izleme biletleri 5.272,50 TL’ydi. Üstelik bunlar yalnızca giriş ücretleri. Şehir dışından gelen bir sanatsever için ulaşım, yemek ve otopark eklendiğinde bir fuar ziyareti ciddi bir bütçeye dönüşüyor.

Mesele yalnızca bugünün fiyatları da değil. 2024’te tam bilet 1.000-1.250 TL, öğrenci bileti 700-850 TL aralığındaydı. O yıl şair Birhan Keskin “Sanat züppe olamaz” diyerek fuarın fiyat politikasını eleştirmiş; tartışmaya İzzet Çapa ve Fazıl Say da katılmış, konu sanat dünyasının en görünür polemiklerinden birine dönüşmüştü. Aradan iki yıl geçti; eleştiri yerinde duruyor, fiyatlar ise katlandı.

Burada dikkatimi çeken şu: Contemporary Istanbul kendisini yalnızca bir sanat fuarı olarak tanımlamıyor. İstanbul’u çağdaş sanat platformu olarak konumlandırmaktan, galerileri, sanatçıları, koleksiyonerleri ve akademisyenleri buluşturmaktan söz ediyor. Hatta kendisini İstanbul ve Türkiye’nin dünyadaki algısını güçlendiren bir “yumuşak güç” markası olarak tanımlıyor.

Tam da burada çelişki ortaya çıkıyor. Bir sanat organizasyonu, sanatın dolaşımını genişletmek yerine sanat ile toplum arasına ekonomik bir duvar örüyorsa, kimin adına sanat yapmaktadır?

Elbette, Contemporary Istanbul bir bienal değil, bir fuar. Ticari bir boyutunun olması doğal: Galeriler satıyor, koleksiyonerler alıyor, sanatçılar uluslararası dolaşıma giriyor. Fuardan ücretsiz bir kamusal sergi beklemek de meseleyi açıklamaz. Ama bence asıl ayrım şudur:

Ticari olmak başka, erişilmez olmak başka.

Ticari olmak başka, erişilmez olmak başka.

Fuarın uluslararası piyasadaki rolü tartışılmaz. 2025 edisyonunda 51 galeri ve 16 ülkeden katılımcı yer almıştı. The Art Newspaper’ın o yılki değerlendirmesinde bazı koleksiyonerlerin ekonomik koşullar nedeniyle indirim talep ettiğinin aktarılması da piyasanın Türkiye’nin ekonomik atmosferinden bağımsız olmadığını gösteriyordu. Koleksiyoner indirim isterken sanatseverden her yıl daha fazlası isteniyor.

Fakat sanat piyasası ile sanat kamusu aynı şey değildir. Koleksiyonerin sanatla kurduğu ilişki başka, ilk kez çağdaş sanatla karşılaşan bir gencinki başkadır. Kanaatimce asıl problem de burada başlıyor.

Öğrenci sanatın kapısında beklerken

2024’te bir sanat öğrencisi fuara girmek için 850 TL ödüyordu ve bu fiyat o dönem özellikle eleştirilmişti. 2025’te öğrenci biletleri 1.000-1.250 TL’ye çıktı. 2026’da farklı günlerde ücretsiz öğrenci saatleri uygulandı; ancak genel fiyat seviyesi çok daha yukarı taşındı.

Ücretsiz saatler olumlu bir adım. Fakat ben burada başka bir soru görüyorum: Sanata erişim neden istisnai bir kampanya olmak zorunda?

Sanat öğrencisi için fuar lüks bir hafta sonu etkinliği değil, eğitim alanının parçasıdır. Genç bir sanatçı uluslararası galerileri, küratörleri, koleksiyonerleri görmeli; piyasanın nasıl işlediğini anlamalı; kendi ülkesinin sanat ortamını dünyayla karşılaştırabilmelidir. O genç fuarın girişinde önce cüzdanına bakmak zorunda kalıyorsa, sanatın özgürleştirici alanından söz etmek zorlaşır.

Mesele sadece para değil

Mesele sadece para değil

Eleştirilerin önemli bir bölümü bilet fiyatlarının ötesine geçiyor. 2024’te Milliyet Sanat’ın söyleşisinde sanatçılar, eleştirmenler ve öğrenciler Tersane İstanbul’un kamusal alan niteliğinin değişmesini de tartışmıştı. Eleştirilerden biri, mekândan giriş ücretlerine kadar “seçkinci” bir tavrın ortaya çıktığı yönündeydi. YTÜ Sanat Yönetimi öğrencisi Kardelen Arıtaç ise bu durumun sanatın geniş kitlelere ulaşması idealiyle çeliştiğini savunmuştu. Bunlar kişisel değerlendirmeler; ama tartışmanın bilet fiyatına indirgenemeyeceğini gösteriyor.

Daha yapısal bir eleştiriyi sanatçı Burak Delier dile getirdi. Delier, 2024’te Contemporary Tersane Istanbul üzerine yazdığı değerlendirmede Türkiye’deki çağdaş sanat ortamlarının kapalılığı, şeffaflık eksikliği ve kurumların işleyişindeki keyfiyet üzerinde durdu.

Bana kalırsa buradaki asıl kelime “kibir”.

Kibir, bir kurumun sanatçıyı yalnızca “içerik sağlayıcı” olarak görmesidir. Sanatçının emeğini görünür kılarken kendisini görünmez bırakmaktır. Sanatseveri müşteri, öğrenciyi potansiyel müşteri, sanatçıyı markanın vitrini olarak görmektir. Kibir, “Biz sanat yapıyoruz, siz de ulaşabildiğiniz ölçüde dahil olursunuz” duygusudur.

Böyle bir tavır varsa, sanatın ruhuyla ciddi bir gerilim taşıdığı açıktır.

Sanat fuarı mı, sosyal statü fuarı mı?

Tartışmanın bir başka boyutu, fuarın çevresinde oluşan sosyal atmosfer. 2024’te uluslararası sanat basınında fuarın VIP ve “At First Sight” programları dikkat çekmişti. Artsy’nin haberine göre “At First Sight” günü, resmi VIP gününden de önce düzenlenen ve başlangıçta internet sitesinde açıkça listelenmeyen bir etkinlikti; haber atmosferi tipik bir VIP buluşmasına benzetiyordu.

VIP uygulamaları sanat fuarlarında olağandışı değil. Ama sanatın etrafında büyüyen bu kültür şu soruyu soruyor: Sanat eserine mi bakıyoruz, yoksa etrafındaki statüye mi? Fuarlarda bazen eserden çok kıyafetler, davetiyeler, tanınmış yüzler ve sosyal medya kareleri konuşuluyor. O zaman eser, kültürel bir deneyim olmaktan çıkıp sosyal sermayenin aksesuarına dönüşüyor.

Ve sanatın en büyük paradoksu ortaya çıkıyor: Statüyü eleştirmek için üretilen sanat, kendisi statünün göstergesine dönüşebiliyor.

Pahalı eser başka, pahalı sanat başka

Pahalı eser başka, pahalı sanat başka

Bir eserin 50 bin, 100 bin ya da 500 bin avro olması kendi başına sorun değildir. Sanatçının yıllara yayılan üretimi, galerinin temsil maliyeti, koleksiyoner talebi ve sanatçının uluslararası konumu fiyatı belirler. The Art Newspaper’ın aktardığına göre 2025 Contemporary Istanbul’da yaklaşık 120 bin avroluk eserlerin yanı sıra 35, 45 ve 50 bin avro seviyesinde eserler satışa sunulmuştu.

Sorun eserin pahalı olması değil. Sorun, sanat deneyiminin de pahalı hale gelmesi.

Eser satın almakla sergi görmek aynı ekonomik eylem değildir. Bir insanın 100 bin avroluk bir tabloyu almaması anlaşılır. Ama o tabloyu görmesi, sanatçıyla tanışması, çağdaş üretimle karşılaşması neden bu kadar zor olmalı? Tartışılması gereken yer tam da burası.

Contemporary Istanbul kendisine şu soruyu sormalı

Contemporary Istanbul bugün Türkiye sanat piyasasının önemli bir aktörü; bunu inkâr etmek anlamsız. Uluslararası galerileri İstanbul’a getiriyor, Türk sanatçıların görünürlüğüne katkı sağlıyor, profesyonelleri buluşturuyor. Fakat tam da bu nedenle kendisinden daha fazlasını beklemek gerekiyor. Büyük kurumların sorumluluğu da büyüktür.

Fuarın yalnızca “kaç galeri geldi, kaç eser satıldı?” sorularına değil, şu sorulara da cevap vermesi gerekiyor:

Kaç genç sanatçıya alan açtık? Kaç sanat öğrencisi fuara ücretsiz girebildi? Kaç kişi ilk kez çağdaş sanatla karşılaştı? Sanatçıların emeğine ne kadar söz hakkı verdik? Sanatı toplumun hangi kesimlerine ulaştırdık?

Çünkü bir fuarın başarısı sattığı eserlerin toplam değeriyle ölçülemez. Bazen en değerli sonuç, hiçbir şey satın almadan oradan çıkan bir gencin ertesi gün eline kalem alıp resim yapmaya başlamasıdır.

Sanatın kapısında turnike olmamalı

Sanatın kapısında turnike olmamalı
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Contemporary Istanbul’un eleştirilecek tarafları kadar savunulabilecek tarafları da var. 21. edisyonunda 70 galeri ve 736 sanatçıyı buluşturması, ölçeğini gösteriyor. Ama büyümek yalnızca daha fazla galeri, eser ve koleksiyoner demek değildir. Büyümek, daha fazla insana ulaşabilmektir.

Sanatın geleceği koleksiyoner salonlarında değil; üniversitelerde, atölyelerde, mahallelerde, bağımsız sanatçıların küçük stüdyolarında ve henüz sanat dünyasına adım atmamış insanların merakında kuruluyor.

Contemporary Istanbul isterse bu dönüşümün öncüsü olabilir. Bilet fiyatlarını erişilebilir kılabilir, öğrenci programlarını istisna olmaktan çıkarıp kalıcılaştırabilir, genç sanatçılara alan açabilir, VIP kültürü ile kamusal sanat deneyimi arasındaki mesafeyi daraltabilir. En önemlisi, sanatçıya ve sanatsevere “müşteri” gibi değil, bu ekosistemin asli unsurları olarak bakabilir.

Sanat piyasası büyüyebilir. Galeriler, koleksiyonlar, fuarlar büyüyebilir. Ama sanatın kendisi küçülürse bütün bu büyüklüğün bir anlamı kalmaz.

Bütün bunları yan yana koyduğumda önümde çok basit bir soru duruyor: Sanatı mı büyütmek istiyoruz, sanat piyasasını mı?

İkisi aynı şey değil.

Ve belki de artık Contemporary Istanbul’un kendisi kadar, kimin için olduğunu da konuşmanın zamanı geldi.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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