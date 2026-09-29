Türkiye'nin En Ünlü Boya Markalarından Polisan Japonlara Satıldı: 93 Milyon Dolarlık Devre Onay Çıktı

Marmara Holding ile Kansai Paint Co. Ltd. arasındaki Pay Devir Sözleşmesi 29 Temmuz 2026'da imzalanmıştı. Anlaşmaya göre holding, Polisan Kansai Boya'da elindeki 62 milyon 501 bin 572 TL nominal değerli payların tamamını, yani şirketin yarısını, 93 milyon ABD doları karşılığında Japon ortağına devrediyor.

Satışın önündeki en kritik şartlardan biri olan rekabet izni de nihayet çıktı. Marmara Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Kansai Paint tarafından 'Rekabet Kurulu'nun Pay Devri'ne izin verdiği ve Sözleşme kapsamında gerekli yasal izinlerin alınmasına ilişkin ön koşulun bu suretle yerine getirildiği' bilgisinin 28 Eylül 2026'da şirkete bildirildiği belirtildi.

Ancak süreç henüz tamamen bitmiş değil. Devrin onaylanması için olağanüstü genel kurul toplantısına yönelik hazırlıklara başlanacağı, genel kurul ve devrin tamamlanmasına ilişkin gelişmelerin de kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. İşlemin Ekim 2026 içinde tamamlanması bekleniyor.