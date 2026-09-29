Türkiye'nin En Ünlü Boya Markalarından Polisan Japonlara Satıldı: 93 Milyon Dolarlık Devre Onay Çıktı
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Türkiye'de boya denince akla gelen ilk isimlerden Polisan, artık tamamen Japon sermayesine geçiyor. Marmara Holding'in Polisan Kansai Boya'daki yüzde 50 payını 93 milyon dolara Japonya merkezli Kansai Paint'e devretmesine Rekabet Kurulu izin verdi. Devir tamamlandığında 1985'ten bu yana boya üreten markanın tek sahibi Kansai Paint olacak.
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Pay devir sözleşmesi 29 Temmuz'da imzalanmıştı, beklenen onay Rekabet Kurulu'ndan 28 Eylül'de geldi.
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Polisan'ın Japonlarla yolu ise 10 yıl önce, 2016'da kurulan ortaklıkla kesişmişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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