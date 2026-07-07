Türkiye’nin 59 Yıllık Dev Markası, 72 Milyon Dolar Karşılığında İki Kişiye Satıldı
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Türkiye’nin en köklü sanayi kuruluşları arasında yer alan 59 yıllık kağıt ve karton devi Kartonsan'da yönetim kontrolü resmen el değiştirdi. Şirket hisselerinin yüzde 77,21'lik kısmının 72 milyon dolar karşılığında Hasan Peker ve Aydın Veli Serin'e devredilmesi için imzalar atıldı. Borsa İstanbul'u hareketlendiren bu dev kararın ardından, küçük yatırımcılar için zorunlu pay alım teklifi sürecinin başlaması bekleniyor.
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Türk sanayisinin yarım asrı deviren öncü markalarından Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin çoğunluk hisseleri satıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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