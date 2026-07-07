Türkiye’nin 59 Yıllık Dev Markası, 72 Milyon Dolar Karşılığında İki Kişiye Satıldı

Borsa İstanbul'da işlem gören ve 59 yıldır üretim faaliyetlerine devam eden şirketin yüzde 77,21 oranındaki hakim payı, 72 milyon dolar bedelle Hasan Peker ve Aydın Veli Serin'e geçti. Taraflar arasında yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlandığı ve resmi Pay Alım Satım Sözleşmesi'nin 6 Temmuz 2026 tarihinde imzalandığı bildirildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi bildirimle duyurulan bu tarihi satış, şirketin yönetim yapısını tamamen değiştirecek. Anlaşma kapsamında Pak Holding A.Ş., Asil Holding A.Ş. ve Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş.'nin elinde bulunan toplam 57 milyon 907 bin 726 liralık nominal değerli paylar devredilecek. Satın almayı gerçekleştiren Hasan Peker ve Aydın Veli Serin, şirketin çoğunluk hisselerini yarı yarıya paylaşacak. Böylece her iki yatırımcı da Kartonsan sermayesinde yüzde 38,605'lik eşit paya sahip olarak yeni hakim ortaklar konumuna gelecek.

Satış işleminin hukuki olarak tamamlanabilmesi için sözleşmede belirtilen kapanış koşullarının yerine getirilmesi ve nihai bedel düzeltmelerinin yapılması gerekiyor. Hisselerin fiilen devredilmesinin hemen ardından ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı devreye girecek. Yeni sahiplerin, tebliğ kuralları gereğince şirketin azınlık pay sahiplerine yani küçük yatırımcılara yönelik zorunlu pay alım teklifinde bulunması gerekecek. Bu yasal sürecin detayları, pay devrinin resmiyet kazanmasıyla birlikte ayrıca kamuoyuna ilan edilecek.

Öte yandan, dev devir sürecinin perde arkasında yaşanan bir detay da netlik kazandı. Kartonsan yönetiminin, hisse satışı görüşmelerinin başladığını aslında 8 Haziran 2026 tarihinde öğrendigi ortaya çıktı. Ancak şirket; yatırımcıların meşru menfaatlerini korumak, piyasada bilgi kirliliği yaratmamak ve hisse fiyatlarında manipülatif hareketlerin önüne geçmek amacıyla yasal hakkını kullanarak süreci gizli tuttu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'içsel bilgilerin açıklanmasının ertelenmesi' kuralı kapsamında gizli yürütülen bu süreç, imzaların resmi olarak atılmasıyla birlikte sona erdi ve tüm süreç şeffaf bir şekilde borsa yatırımcılarıyla paylaşıldı.