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Türkiye’nin 59 Yıllık Dev Markası, 72 Milyon Dolar Karşılığında İki Kişiye Satıldı

Türkiye’nin 59 Yıllık Dev Markası, 72 Milyon Dolar Karşılığında İki Kişiye Satıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.07.2026 - 11:27
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Türkiye’nin en köklü sanayi kuruluşları arasında yer alan 59 yıllık kağıt ve karton devi Kartonsan'da yönetim kontrolü resmen el değiştirdi. Şirket hisselerinin yüzde 77,21'lik kısmının 72 milyon dolar karşılığında Hasan Peker ve Aydın Veli Serin'e devredilmesi için imzalar atıldı. Borsa İstanbul'u hareketlendiren bu dev kararın ardından, küçük yatırımcılar için zorunlu pay alım teklifi sürecinin başlaması bekleniyor.

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Türk sanayisinin yarım asrı deviren öncü markalarından Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin çoğunluk hisseleri satıldı.

Türk sanayisinin yarım asrı deviren öncü markalarından Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin çoğunluk hisseleri satıldı.

Borsa İstanbul'da işlem gören ve 59 yıldır üretim faaliyetlerine devam eden şirketin yüzde 77,21 oranındaki hakim payı, 72 milyon dolar bedelle Hasan Peker ve Aydın Veli Serin'e geçti. Taraflar arasında yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlandığı ve resmi Pay Alım Satım Sözleşmesi'nin 6 Temmuz 2026 tarihinde imzalandığı bildirildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi bildirimle duyurulan bu tarihi satış, şirketin yönetim yapısını tamamen değiştirecek. Anlaşma kapsamında Pak Holding A.Ş., Asil Holding A.Ş. ve Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş.'nin elinde bulunan toplam 57 milyon 907 bin 726 liralık nominal değerli paylar devredilecek. Satın almayı gerçekleştiren Hasan Peker ve Aydın Veli Serin, şirketin çoğunluk hisselerini yarı yarıya paylaşacak. Böylece her iki yatırımcı da Kartonsan sermayesinde yüzde 38,605'lik eşit paya sahip olarak yeni hakim ortaklar konumuna gelecek.

Satış işleminin hukuki olarak tamamlanabilmesi için sözleşmede belirtilen kapanış koşullarının yerine getirilmesi ve nihai bedel düzeltmelerinin yapılması gerekiyor. Hisselerin fiilen devredilmesinin hemen ardından ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı devreye girecek. Yeni sahiplerin, tebliğ kuralları gereğince şirketin azınlık pay sahiplerine yani küçük yatırımcılara yönelik zorunlu pay alım teklifinde bulunması gerekecek. Bu yasal sürecin detayları, pay devrinin resmiyet kazanmasıyla birlikte ayrıca kamuoyuna ilan edilecek.

Öte yandan, dev devir sürecinin perde arkasında yaşanan bir detay da netlik kazandı. Kartonsan yönetiminin, hisse satışı görüşmelerinin başladığını aslında 8 Haziran 2026 tarihinde öğrendigi ortaya çıktı. Ancak şirket; yatırımcıların meşru menfaatlerini korumak, piyasada bilgi kirliliği yaratmamak ve hisse fiyatlarında manipülatif hareketlerin önüne geçmek amacıyla yasal hakkını kullanarak süreci gizli tuttu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'içsel bilgilerin açıklanmasının ertelenmesi' kuralı kapsamında gizli yürütülen bu süreç, imzaların resmi olarak atılmasıyla birlikte sona erdi ve tüm süreç şeffaf bir şekilde borsa yatırımcılarıyla paylaşıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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