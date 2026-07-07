article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Uçuşu Olanlar Dikkat: THY'den Ücretsiz İptal ve Kesintisiz İade Kararı!

Uçuşu Olanlar Dikkat: THY'den Ücretsiz İptal ve Kesintisiz İade Kararı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.07.2026 - 10:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ankara’da gerçekleştirilecek uluslararası zirve nedeniyle kentin hava sahasının geçici olarak uçuşlara kapatılacağı bildirildi. Yaşanacak hava trafiği kısıtlaması doğrultusunda harekete geçen Türk Hava Yolları, söz konusu tarihlerde başkent varışlı veya kalkışlı seyahati olan yolcularına hiçbir kesinti yapmadan bilet iadesi ve ücretsiz değişiklik imkanı sağladığını ilan etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başkent Ankara, 7-8 Temmuz günlerinde kritik bir askeri ve siyasi buluşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Başkent Ankara, 7-8 Temmuz günlerinde kritik bir askeri ve siyasi buluşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kentte organize edilen 36'ncı NATO Zirvesi'nin güvenli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, Ankara hava sahası belirlenen saat dilimlerinde sivil uçuşlara geçici olarak kapatılacak. Alınan bu güvenlik önlemi ve hava trafiği kısıtlaması nedeniyle yolcuların mağdur olmamasını hedefleyen Türk Hava Yolları, Ankara bağlantılı uçuşu bulunan müşterileri için geniş kapsamlı bir kolaylık paketi devreye soktuğunu açıkladı.

Hava yolu şirketinin resmi kanalları üzerinden paylaştığı bilgilere göre, sağlanan bu özel haklardan seyahat tarihi 6 ile 9 Temmuz günleri arasında olan tüm yolcular faydalanabilecek. Sunulan imkanların geçerli olabilmesi için biletlerin 29 Haziran ve öncesindeki bir tarihte satın alınmış olması şartı aranıyor. Planlarında değişiklik yapmak ya da parasını geri almak isteyen vatandaşların, işlemlerini tamamlamak adına önünde 16 Temmuz tarihine kadar süre bulunuyor.

Uygulama kapsamında, Ankara hatlı seyahatleri bulunan yolcular uçuş rotalarını ya da rezervasyon tarihlerini hiçbir ek ücret ödemeden güncelleyebilecek. Seyahat etmekten tamamen vazgeçen yolcuların bilet iptallerinde ise ceza puanı ya da bütçe kesintisi uygulanmadan paralarının tamamı iade edilecek. Ayrıca yolcular, biletlerinin geçerlilik süresini herhangi bir fark ödemeksizin 23 Temmuz gününe kadar esnetebilecekler. THY, biletle birlikte alınan ek hizmetlerin de bu esneklik kapsamına dahil olduğunu, ancak sistemin sadece kendi gerçekleştirdiği seferlerde geçerlilik taşıyacağını bildirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın