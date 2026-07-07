Uçuşu Olanlar Dikkat: THY'den Ücretsiz İptal ve Kesintisiz İade Kararı!
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Ankara’da gerçekleştirilecek uluslararası zirve nedeniyle kentin hava sahasının geçici olarak uçuşlara kapatılacağı bildirildi. Yaşanacak hava trafiği kısıtlaması doğrultusunda harekete geçen Türk Hava Yolları, söz konusu tarihlerde başkent varışlı veya kalkışlı seyahati olan yolcularına hiçbir kesinti yapmadan bilet iadesi ve ücretsiz değişiklik imkanı sağladığını ilan etti.
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Başkent Ankara, 7-8 Temmuz günlerinde kritik bir askeri ve siyasi buluşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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