Uçuşu Olanlar Dikkat: THY'den Ücretsiz İptal ve Kesintisiz İade Kararı!

Kentte organize edilen 36'ncı NATO Zirvesi'nin güvenli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, Ankara hava sahası belirlenen saat dilimlerinde sivil uçuşlara geçici olarak kapatılacak. Alınan bu güvenlik önlemi ve hava trafiği kısıtlaması nedeniyle yolcuların mağdur olmamasını hedefleyen Türk Hava Yolları, Ankara bağlantılı uçuşu bulunan müşterileri için geniş kapsamlı bir kolaylık paketi devreye soktuğunu açıkladı.

Hava yolu şirketinin resmi kanalları üzerinden paylaştığı bilgilere göre, sağlanan bu özel haklardan seyahat tarihi 6 ile 9 Temmuz günleri arasında olan tüm yolcular faydalanabilecek. Sunulan imkanların geçerli olabilmesi için biletlerin 29 Haziran ve öncesindeki bir tarihte satın alınmış olması şartı aranıyor. Planlarında değişiklik yapmak ya da parasını geri almak isteyen vatandaşların, işlemlerini tamamlamak adına önünde 16 Temmuz tarihine kadar süre bulunuyor.

Uygulama kapsamında, Ankara hatlı seyahatleri bulunan yolcular uçuş rotalarını ya da rezervasyon tarihlerini hiçbir ek ücret ödemeden güncelleyebilecek. Seyahat etmekten tamamen vazgeçen yolcuların bilet iptallerinde ise ceza puanı ya da bütçe kesintisi uygulanmadan paralarının tamamı iade edilecek. Ayrıca yolcular, biletlerinin geçerlilik süresini herhangi bir fark ödemeksizin 23 Temmuz gününe kadar esnetebilecekler. THY, biletle birlikte alınan ek hizmetlerin de bu esneklik kapsamına dahil olduğunu, ancak sistemin sadece kendi gerçekleştirdiği seferlerde geçerlilik taşıyacağını bildirdi.