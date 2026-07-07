Dilan Polat'ın Reklam Paylaşımlarının Ardından Hayatını Kaybeden Can Polat'ın Kızından Sert Tepki Geldi

Dilan Polat ve Engin Polat'ın uzun yıllardır hem yakın korumalığını hem de şoförlüğünü yapan, aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, Çeşme'de uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Soruşturma kapsamında saldırganın asıl hedefinin Engin Polat olduğu, ancak ona ulaşamayınca Can Polat'ı vurduğu yönündeki ifadeler kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Geride eşi ve dört kızını bırakan Can Polat'ın cenazesinde gözyaşları sel olurken, Dilan Polat da ayakta durmakta güçlük çekmişti. Yaşanan acı olayın ardından aile uzun süre güvenlik endişesi ve yas süreciyle gündeme geldi.

Can Polat cinayetinin ardından dikkat çeken kararlardan biri de Dilan Polat'ın sosyal medya hesaplarına yönelik oldu. Yetkili makamlar tarafından Instagram başta olmak üzere kullandığı hesaplara erişim engeli getirilirken, kararın gerekçeleri arasında güvenlik riski ve olay günü yapılan canlı yayınlar gösterildi.

Ana hesabının ardından aktif etmeye çalıştığı yedek hesabı da kısa süre içinde erişime kapatılan Polat, sosyal medyada tamamen sessizliğe büründü.

Bu süreçte yaşadığı psikolojik çöküş nedeniyle hastaneye kaldırılan Dilan Polat'ın bir süre tedavi gördüğü, ardından taburcu edilerek evine döndüğü öğrenildi. Hastaneden çıktıktan sonra ise gözler yeniden Polat'a çevrilmişti.