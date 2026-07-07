Dilan Polat'ın Reklam Paylaşımlarının Ardından Hayatını Kaybeden Can Polat'ın Kızından Sert Tepki Geldi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Çeşme'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Can Polat'ın ardından yaşananlar uzun süre gündemden düşmedi. Olay sonrası sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilen ve psikolojik tedavi gördüğü hastaneden kısa süre önce taburcu edilen Dilan Polat, bu kez yakın çevresinin hesaplarından paylaşılan reklam görüntüleriyle yeniden gündeme geldi. Polat'ın kamera karşısına dönüşü sosyal medyada farklı yorumlara neden olurken, çok geçmeden Can Polat'ın kızı Damla Polat'tan gelen paylaşım dikkat çekti.
Kaynak: @kaosmagazin_
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haziran ayında yaşanan silahlı saldırı yalnızca Polat ailesini değil, tüm Türkiye'yi sarsmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taburcu olmasının üzerinden henüz çok kısa bir süre geçmişken Dilan Polat, bu kez kendi hesabından değil yakın çevresinin sosyal medya hesaplarında görünmeye başladı.
Dilan Polat'ın yeniden kamera karşısına geçtiği görüntüler sosyal medyada konuşulurken, Can Polat'ın kızı Damla Polat'tan gelen paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın