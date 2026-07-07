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Dilan Polat'ın Reklam Paylaşımlarının Ardından Hayatını Kaybeden Can Polat'ın Kızından Sert Tepki Geldi

Dilan Polat'ın Reklam Paylaşımlarının Ardından Hayatını Kaybeden Can Polat'ın Kızından Sert Tepki Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.07.2026 - 10:04
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Çeşme'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Can Polat'ın ardından yaşananlar uzun süre gündemden düşmedi. Olay sonrası sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilen ve psikolojik tedavi gördüğü hastaneden kısa süre önce taburcu edilen Dilan Polat, bu kez yakın çevresinin hesaplarından paylaşılan reklam görüntüleriyle yeniden gündeme geldi. Polat'ın kamera karşısına dönüşü sosyal medyada farklı yorumlara neden olurken, çok geçmeden Can Polat'ın kızı Damla Polat'tan gelen paylaşım dikkat çekti.

Kaynak: @kaosmagazin_

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Haziran ayında yaşanan silahlı saldırı yalnızca Polat ailesini değil, tüm Türkiye'yi sarsmıştı.

Haziran ayında yaşanan silahlı saldırı yalnızca Polat ailesini değil, tüm Türkiye'yi sarsmıştı.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın uzun yıllardır hem yakın korumalığını hem de şoförlüğünü yapan, aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, Çeşme'de uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Soruşturma kapsamında saldırganın asıl hedefinin Engin Polat olduğu, ancak ona ulaşamayınca Can Polat'ı vurduğu yönündeki ifadeler kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Geride eşi ve dört kızını bırakan Can Polat'ın cenazesinde gözyaşları sel olurken, Dilan Polat da ayakta durmakta güçlük çekmişti. Yaşanan acı olayın ardından aile uzun süre güvenlik endişesi ve yas süreciyle gündeme geldi.

Can Polat cinayetinin ardından dikkat çeken kararlardan biri de Dilan Polat'ın sosyal medya hesaplarına yönelik oldu. Yetkili makamlar tarafından Instagram başta olmak üzere kullandığı hesaplara erişim engeli getirilirken, kararın gerekçeleri arasında güvenlik riski ve olay günü yapılan canlı yayınlar gösterildi.

Ana hesabının ardından aktif etmeye çalıştığı yedek hesabı da kısa süre içinde erişime kapatılan Polat, sosyal medyada tamamen sessizliğe büründü.

Bu süreçte yaşadığı psikolojik çöküş nedeniyle hastaneye kaldırılan Dilan Polat'ın bir süre tedavi gördüğü, ardından taburcu edilerek evine döndüğü öğrenildi. Hastaneden çıktıktan sonra ise gözler yeniden Polat'a çevrilmişti.

Taburcu olmasının üzerinden henüz çok kısa bir süre geçmişken Dilan Polat, bu kez kendi hesabından değil yakın çevresinin sosyal medya hesaplarında görünmeye başladı.

Taburcu olmasının üzerinden henüz çok kısa bir süre geçmişken Dilan Polat, bu kez kendi hesabından değil yakın çevresinin sosyal medya hesaplarında görünmeye başladı.

Önce Engin Polat'ın hesabında paylaşılan görüntüler dikkat çekerken, ardından Sıla Doğu'nun hesabında yayınlanan bir videoda da Dilan Polat'ın yeni çıkardıkları makarna soslarının tanıtımını yaptığı görüldü.

Kamera karşısında yeniden oldukça enerjik görünmeye çalışan Polat'ın reklam çekimlerine dönmesi sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar yaşadığı ağır travmaya rağmen yeniden ayağa kalkmaya çalıştığını söylerken, bazıları ise bu dönüşün oldukça hızlı gerçekleştiğini savundu.

Videoda en çok konuşulan detaylardan biri ise Dilan Polat'ın görünümü oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Polat'ın belirgin şekilde kilo verdiğini, oldukça yorgun ve bitkin göründüğünü dile getirdi.

Dilan Polat'ın yeniden kamera karşısına geçtiği görüntüler sosyal medyada konuşulurken, Can Polat'ın kızı Damla Polat'tan gelen paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı.

Dilan Polat'ın yeniden kamera karşısına geçtiği görüntüler sosyal medyada konuşulurken, Can Polat'ın kızı Damla Polat'tan gelen paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı.

@kaosmagazin_'in haberine göre, Damla Polat, sosyal medya hesabında babasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

'Ölen ardında koca bir enkaz bıraktığını bilse gider miydi... Vah ki ne vah gidene... Yazık ettiler sana... Rabbim mekanını cennet eylesin CAN POLAT. Ruhuna El Fatiha.'

Kısa sürede yayılan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını duygulandırdı. Pek çok kişi Damla Polat'ın yaşadığı acıya dikkat çekerken, bazı kullanıcılar da paylaşımın zamanlamasının dikkat çekici olduğunu belirtti. Can Polat'ın vefatının ardından ailesinin yasının hala ilk günkü gibi taze olduğu yorumları yapılırken, Damla Polat'ın babasına duyduğu özlemi dile getirdiği paylaşım dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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