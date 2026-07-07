Paris Moda Haftası 2026'ya Damga Vurdu: Hande Erçel'in Tarzına Övgü Yağdı!

Özellikle Paris Moda Haftası'nın müdavim isimlerinden biri haline gelen oyuncu, dünyanın en prestijli moda evlerinin davetlileri arasında yer alıyor.

Marka elçisi olarak katıldığı organizasyonlarda tercih ettiği haute couture tasarımlar, uluslararası moda dergileri ve sosyal medya hesaplarında sık sık öne çıkarılıyor. Elie Saab, Balmain ve Valentino gibi dev moda evlerinin defilelerinde objektiflere poz veren Erçel; cesur stil seçimleri, kusursuz saç-makyaj uyumu ve zarif duruşuyla her sezon en çok konuşulan konuklardan biri olmayı başarıyor.

Özellikle son birkaç yılda yalnızca Türk basınının değil, yabancı moda editörlerinin de radarına giren güzel oyuncu; dünya yıldızlarıyla aynı davetlerde boy göstererek uluslararası görünürlüğünü her geçen gün artırıyor.

Hande Erçel'in Temmuz 2026'daki Paris Haute Couture Haftası çıkarması ise bugüne kadarki en çok konuşulan moda anlarından biri oldu.

Oyuncu ilk olarak Iris Van Herpen imzalı kırmızı ve siyah tonlarının iç içe geçtiği, optik illüzyon etkisi yaratan cesur tasarımıyla kırmızı halıda boy gösterdi. Dalga formundaki detayları, heykelsi silueti ve derin yırtmacıyla dikkat çeken elbise, uluslararası moda hesaplarında kısa sürede paylaşım rekorları kırdı. Erçel'in güçlü duruşu ve minimal aksesuar tercihleri, tasarımın ön plana çıkmasını sağlayan en önemli detaylardan biri olarak gösterildi.

Paris programının ikinci durağı ise lüks mücevher markası Pomellato'nun Palais de Tokyo'da düzenlediği özel davet oldu. Küresel marka elçisi olarak geceye katılan Erçel, bu kez beyaz drapeli zarif bir haute couture elbiseyle objektiflerin karşısına geçti. Kombinini gösterişli zümrüt taşlı kolyesiyle tamamlayan oyuncu; Carla Bruni ve Catherine Deneuve gibi dünya yıldızlarıyla aynı karede yer aldı.

Paylaşılan fotoğraflar kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaşırken, hayranları da oyuncunun stilini övgü dolu yorumlarla gündeme taşıdı.