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Paris Moda Haftası 2026'ya Damga Vurdu: Hande Erçel'in Tarzına Övgü Yağdı!

Paris Moda Haftası 2026'ya Damga Vurdu: Hande Erçel'in Tarzına Övgü Yağdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.07.2026 - 08:52
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Hande Erçel denince akla ilk gelen şeylerden biri elbette romantik komediler olsa da, son birkaç yılda moda dünyasında attığı adımlarla da adından en az oyunculuğu kadar söz ettirmeyi başardı. Ekranda yakaladığı başarıyı uluslararası davetlere taşıyan Erçel, bugün hem dizileriyle hem de Paris Moda Haftası'ndaki görünümleriyle dünya basınının yakın takibinde olan isimlerden biri. Gelin, çok konuşulan Paris görünümüne ve gelen yorumlara birlikte bakalım.

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Hande Erçel'in televizyon yolculuğu kısa sürede Türkiye sınırlarını aşan bir başarı hikayesine dönüştü.

Hande Erçel'in televizyon yolculuğu kısa sürede Türkiye sınırlarını aşan bir başarı hikayesine dönüştü.

İlk büyük çıkışını Güneşin Kızları dizisindeki Selin karakteriyle yapan oyuncu, bu rolle geniş kitlelerin dikkatini çekti ve yıldızı parlayan genç isimlerden biri olarak gösterildi.

Asıl patlamasını ise Burak Deniz'le başrolünü paylaştığı Aşk Laftan Anlamaz ile yaşadı. Özellikle Orta Doğu, Güney Asya ve Latin Amerika'da milyonlarca izleyiciye ulaşan dizi, Hande Erçel'i uluslararası hayran kitlesiyle buluşturdu. Romantik komedi türündeki başarısını birkaç yıl sonra Kerem Bürsin'le kamera karşısına geçtiği Sen Çal Kapımı ile adeta zirveye taşıdı. Dünya genelinde onlarca ülkede yayınlanan yapım, Eda Yıldız karakterini küresel çapta fenomen haline getirirken Erçel'in sosyal medya popülaritesini de katladı.

Oyuncu daha sonra romantik komedi çizgisinin dışına çıkarak Halka ve Bambaşka Biri gibi daha karanlık ve dramatik projelerde de yer aldı. Erçel, ardından Barış Arduç'la başrolünü paylaştığı Rüzgara Bırak ve Aşk ve Gözyaşı projeleriyle kariyerine yeni başarılar ekledi.

Son yıllarda Hande Erçel'in yalnızca dizileri değil, katıldığı uluslararası moda organizasyonları da büyük ilgi görüyor.

Son yıllarda Hande Erçel'in yalnızca dizileri değil, katıldığı uluslararası moda organizasyonları da büyük ilgi görüyor.

Özellikle Paris Moda Haftası'nın müdavim isimlerinden biri haline gelen oyuncu, dünyanın en prestijli moda evlerinin davetlileri arasında yer alıyor.

Marka elçisi olarak katıldığı organizasyonlarda tercih ettiği haute couture tasarımlar, uluslararası moda dergileri ve sosyal medya hesaplarında sık sık öne çıkarılıyor. Elie Saab, Balmain ve Valentino gibi dev moda evlerinin defilelerinde objektiflere poz veren Erçel; cesur stil seçimleri, kusursuz saç-makyaj uyumu ve zarif duruşuyla her sezon en çok konuşulan konuklardan biri olmayı başarıyor.

Özellikle son birkaç yılda yalnızca Türk basınının değil, yabancı moda editörlerinin de radarına giren güzel oyuncu; dünya yıldızlarıyla aynı davetlerde boy göstererek uluslararası görünürlüğünü her geçen gün artırıyor.

Hande Erçel'in Temmuz 2026'daki Paris Haute Couture Haftası çıkarması ise bugüne kadarki en çok konuşulan moda anlarından biri oldu.

Oyuncu ilk olarak Iris Van Herpen imzalı kırmızı ve siyah tonlarının iç içe geçtiği, optik illüzyon etkisi yaratan cesur tasarımıyla kırmızı halıda boy gösterdi. Dalga formundaki detayları, heykelsi silueti ve derin yırtmacıyla dikkat çeken elbise, uluslararası moda hesaplarında kısa sürede paylaşım rekorları kırdı. Erçel'in güçlü duruşu ve minimal aksesuar tercihleri, tasarımın ön plana çıkmasını sağlayan en önemli detaylardan biri olarak gösterildi.

Paris programının ikinci durağı ise lüks mücevher markası Pomellato'nun Palais de Tokyo'da düzenlediği özel davet oldu. Küresel marka elçisi olarak geceye katılan Erçel, bu kez beyaz drapeli zarif bir haute couture elbiseyle objektiflerin karşısına geçti. Kombinini gösterişli zümrüt taşlı kolyesiyle tamamlayan oyuncu; Carla Bruni ve Catherine Deneuve gibi dünya yıldızlarıyla aynı karede yer aldı.

Paylaşılan fotoğraflar kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaşırken, hayranları da oyuncunun stilini övgü dolu yorumlarla gündeme taşıdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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