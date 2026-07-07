Paris Moda Haftası 2026'ya Damga Vurdu: Hande Erçel'in Tarzına Övgü Yağdı!
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Hande Erçel denince akla ilk gelen şeylerden biri elbette romantik komediler olsa da, son birkaç yılda moda dünyasında attığı adımlarla da adından en az oyunculuğu kadar söz ettirmeyi başardı. Ekranda yakaladığı başarıyı uluslararası davetlere taşıyan Erçel, bugün hem dizileriyle hem de Paris Moda Haftası'ndaki görünümleriyle dünya basınının yakın takibinde olan isimlerden biri. Gelin, çok konuşulan Paris görünümüne ve gelen yorumlara birlikte bakalım.
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Hande Erçel'in televizyon yolculuğu kısa sürede Türkiye sınırlarını aşan bir başarı hikayesine dönüştü.
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Son yıllarda Hande Erçel'in yalnızca dizileri değil, katıldığı uluslararası moda organizasyonları da büyük ilgi görüyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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