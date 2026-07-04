Ece İrtem'in Ölüm Nedeniyle İlgili İlk Adli Tıp Bulguları Ortaya Çıktı!

Haberde yer alan bilgilere göre ön incelemede İrtem'in vücudunda darp, travma veya zehirlenmeye işaret eden herhangi bir bulguya rastlanmadı. Adli Tıp uzmanlarının yaptığı ilk makroskobik değerlendirmeler sonucunda ölüm nedeni ön değerlendirme olarak kalp krizi şeklinde kayda geçti.

Bununla birlikte soruşturma henüz tamamlanmış değil. Adli Tıp Kurumu'nda devam eden toksikolojik, kimyasal ve patolojik incelemelerin ardından hazırlanacak nihai otopsi raporu, Ece İrtem'in kesin ölüm nedenini ortaya koyacak.

Öte yandan soruşturma kapsamında, oyuncunun avukatı tarafından savcılığa iletilen Tayland seyahati sırasında yaşadığı maymun ısırığına bağlı enfeksiyon (sepsis) ihtimali de dosyada değerlendirilmeye devam ediyor. İlk günlerde gündeme gelen ilaç ve alkol kullanımına ilişkin iddiaların da yine laboratuvar incelemeleri tamamlandıktan sonra netlik kazanması bekleniyor. Şu aşamada kamuoyuyla paylaşılan resmi ön bulgular ise ölümün ilk değerlendirmeye göre kalp krizi kaynaklı olduğu yönünde.