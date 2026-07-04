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Ece İrtem'in Ölüm Nedeniyle İlgili İlk Adli Tıp Bulguları Ortaya Çıktı!

Ece İrtem'in Ölüm Nedeniyle İlgili İlk Adli Tıp Bulguları Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.07.2026 - 10:28
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Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ani vefatı, sanat dünyasını ve sevenlerini derinden sarsmıştı. Ölümünün ardından kamuoyunda farklı iddialar gündeme gelirken, olayın kesin nedenini ortaya çıkarmak için Adli Tıp Kurumu tarafından kapsamlı inceleme başlatıldı. Sürece ilişkin en dikkat çeken gelişme ise Milliyet Gazetesi muhabiri Neslihan Keskin'in özel haberiyle ortaya çıktı. Haberde paylaşılan Adli Tıp ön raporuna göre, ilk bulgular Ece İrtem'in ölümünün kalp krizi kaynaklı olduğuna işaret ediyor. Ancak kesin ölüm nedeni, laboratuvar incelemelerinin tamamlanmasının ardından hazırlanacak nihai otopsi raporuyla netlik kazanacak.

Kaynak: Neslihan Keskin/ Milliyet

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/magazin/i...
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"Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu Ece İrtem, 15 Haziran 2026 tarihinde henüz 35 yaşındayken hayatını kaybetti.

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu Ece İrtem, 15 Haziran 2026 tarihinde henüz 35 yaşındayken hayatını kaybetti.

Genç yaşta gelen acı haber, ailesi, yakın çevresi ve sanat camiasını derin bir yasa boğarken, sosyal medyada da binlerce taziye mesajı paylaşıldı. Ölümünün ardından ortaya atılan farklı iddialar kamuoyunda büyük merak uyandırırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu tarafından kapsamlı inceleme başlatıldı.

Milliyet Gazetesi muhabiri Neslihan Keskin'in özel haberine göre, Ece İrtem'in ölümüne ilişkin hazırlanan Adli Tıp Kurumu ön raporunda ilk bulgular, genç oyuncunun yaşamını kalp krizi nedeniyle kaybettiğine işaret etti.

Milliyet Gazetesi muhabiri Neslihan Keskin'in özel haberine göre, Ece İrtem'in ölümüne ilişkin hazırlanan Adli Tıp Kurumu ön raporunda ilk bulgular, genç oyuncunun yaşamını kalp krizi nedeniyle kaybettiğine işaret etti.

Haberde yer alan bilgilere göre ön incelemede İrtem'in vücudunda darp, travma veya zehirlenmeye işaret eden herhangi bir bulguya rastlanmadı. Adli Tıp uzmanlarının yaptığı ilk makroskobik değerlendirmeler sonucunda ölüm nedeni ön değerlendirme olarak kalp krizi şeklinde kayda geçti.

Bununla birlikte soruşturma henüz tamamlanmış değil. Adli Tıp Kurumu'nda devam eden toksikolojik, kimyasal ve patolojik incelemelerin ardından hazırlanacak nihai otopsi raporu, Ece İrtem'in kesin ölüm nedenini ortaya koyacak.

Öte yandan soruşturma kapsamında, oyuncunun avukatı tarafından savcılığa iletilen Tayland seyahati sırasında yaşadığı maymun ısırığına bağlı enfeksiyon (sepsis) ihtimali de dosyada değerlendirilmeye devam ediyor. İlk günlerde gündeme gelen ilaç ve alkol kullanımına ilişkin iddiaların da yine laboratuvar incelemeleri tamamlandıktan sonra netlik kazanması bekleniyor. Şu aşamada kamuoyuyla paylaşılan resmi ön bulgular ise ölümün ilk değerlendirmeye göre kalp krizi kaynaklı olduğu yönünde.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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