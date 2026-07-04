Ece İrtem'in Ölüm Nedeniyle İlgili İlk Adli Tıp Bulguları Ortaya Çıktı!
Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ani vefatı, sanat dünyasını ve sevenlerini derinden sarsmıştı. Ölümünün ardından kamuoyunda farklı iddialar gündeme gelirken, olayın kesin nedenini ortaya çıkarmak için Adli Tıp Kurumu tarafından kapsamlı inceleme başlatıldı. Sürece ilişkin en dikkat çeken gelişme ise Milliyet Gazetesi muhabiri Neslihan Keskin'in özel haberiyle ortaya çıktı. Haberde paylaşılan Adli Tıp ön raporuna göre, ilk bulgular Ece İrtem'in ölümünün kalp krizi kaynaklı olduğuna işaret ediyor. Ancak kesin ölüm nedeni, laboratuvar incelemelerinin tamamlanmasının ardından hazırlanacak nihai otopsi raporuyla netlik kazanacak.
Kaynak: Neslihan Keskin/ Milliyet
"Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu Ece İrtem, 15 Haziran 2026 tarihinde henüz 35 yaşındayken hayatını kaybetti.
Milliyet Gazetesi muhabiri Neslihan Keskin'in özel haberine göre, Ece İrtem'in ölümüne ilişkin hazırlanan Adli Tıp Kurumu ön raporunda ilk bulgular, genç oyuncunun yaşamını kalp krizi nedeniyle kaybettiğine işaret etti.
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