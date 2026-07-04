81 Yaşında Estetik Yaptırmıştı: Bedia Akartürk'ün Son Hali Gündem Oldu!
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Türk halk müziğinin yaşayan efsanelerinden Bedia Akartürk, yıllar sonra yeniden gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 81 yaşında geçirdiği estetik operasyonun ardından uzun süre gözlerden uzak kalan usta sanatçı, televizyon ekranlarına dönüşüyle dikkatleri üzerine çekti.
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Türk halk müziğinin yaşayan en büyük efsanelerinden biri olan Bedia Akartürk, yalnızca güçlü sesiyle değil, onlarca yıldır sürdürdüğü sanat hayatıyla da müzik dünyasının en kıymetli isimleri arasında gösteriliyor.
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Bedia Akartürk, 2023 yılında 81 yaşındayken geçirdiği kapsamlı yüz gençleştirme operasyonuyla magazin gündemine damga vurmuştu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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