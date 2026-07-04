81 Yaşında Estetik Yaptırmıştı: Bedia Akartürk'ün Son Hali Gündem Oldu!

'Konya Bülbülü' lakabıyla hafızalara kazınan usta sanatçı, yüzlerce türküye hayat verirken nesiller boyunca milyonlarca dinleyicinin gönlünde taht kurmayı başardı. Son günlerde yıllar sonra televizyon ekranlarına çıkması ve geçirdiği estetik operasyon sonrası değişimiyle yeniden gündeme gelen Akartürk'ün hayatı ve başarılarla dolu kariyeri de merak konusu oldu.

Henüz çocuk yaşlarda halk müziğine ilgi duymaya başlayan sanatçı, ilerleyen yıllarda bu tutkusunu profesyonel bir kariyere dönüştürdü. Konya yöresine ait eserleri kendine has yorumuyla seslendirmesi sayesinde 'Konya Bülbülü' unvanını aldı. Bugün 85 yaşında olmasına rağmen sahne enerjisi ve güçlü sesiyle hala dinleyenleri etkilemeye devam ediyor.

Kariyeri boyunca 'Zahidem', 'Kesik Çayır', 'Mühür Gözlüm', 'Niye Çattın Kaşlarını', 'Gayrı Dayanamam' ve 'Yazın Yağar Kar Başıma' gibi unutulmaz türkülere yaptığı yorumlarla hafızalara kazındı. Sahnedeki güçlü yorumu, kendine özgü tavrı ve kadife sesi onu yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da halk müziğinin önemli temsilcilerinden biri haline getirdi. Fransa'daki dünyaca ünlü Paris Olympia sahnesinde Türkiye'yi temsil ederek konser vermesi de kariyerinin en önemli kilometre taşlarından biri oldu.