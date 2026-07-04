article/comments
article/share
Haberler
Magazin
81 Yaşında Estetik Yaptırmıştı: Bedia Akartürk'ün Son Hali Gündem Oldu!

81 Yaşında Estetik Yaptırmıştı: Bedia Akartürk'ün Son Hali Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.07.2026 - 08:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türk halk müziğinin yaşayan efsanelerinden Bedia Akartürk, yıllar sonra yeniden gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 81 yaşında geçirdiği estetik operasyonun ardından uzun süre gözlerden uzak kalan usta sanatçı, televizyon ekranlarına dönüşüyle dikkatleri üzerine çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk halk müziğinin yaşayan en büyük efsanelerinden biri olan Bedia Akartürk, yalnızca güçlü sesiyle değil, onlarca yıldır sürdürdüğü sanat hayatıyla da müzik dünyasının en kıymetli isimleri arasında gösteriliyor.

Türk halk müziğinin yaşayan en büyük efsanelerinden biri olan Bedia Akartürk, yalnızca güçlü sesiyle değil, onlarca yıldır sürdürdüğü sanat hayatıyla da müzik dünyasının en kıymetli isimleri arasında gösteriliyor.

'Konya Bülbülü' lakabıyla hafızalara kazınan usta sanatçı, yüzlerce türküye hayat verirken nesiller boyunca milyonlarca dinleyicinin gönlünde taht kurmayı başardı. Son günlerde yıllar sonra televizyon ekranlarına çıkması ve geçirdiği estetik operasyon sonrası değişimiyle yeniden gündeme gelen Akartürk'ün hayatı ve başarılarla dolu kariyeri de merak konusu oldu.

Henüz çocuk yaşlarda halk müziğine ilgi duymaya başlayan sanatçı, ilerleyen yıllarda bu tutkusunu profesyonel bir kariyere dönüştürdü. Konya yöresine ait eserleri kendine has yorumuyla seslendirmesi sayesinde 'Konya Bülbülü' unvanını aldı. Bugün 85 yaşında olmasına rağmen sahne enerjisi ve güçlü sesiyle hala dinleyenleri etkilemeye devam ediyor.

Kariyeri boyunca 'Zahidem', 'Kesik Çayır', 'Mühür Gözlüm', 'Niye Çattın Kaşlarını', 'Gayrı Dayanamam' ve 'Yazın Yağar Kar Başıma' gibi unutulmaz türkülere yaptığı yorumlarla hafızalara kazındı. Sahnedeki güçlü yorumu, kendine özgü tavrı ve kadife sesi onu yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da halk müziğinin önemli temsilcilerinden biri haline getirdi. Fransa'daki dünyaca ünlü Paris Olympia sahnesinde Türkiye'yi temsil ederek konser vermesi de kariyerinin en önemli kilometre taşlarından biri oldu.

Bedia Akartürk, 2023 yılında 81 yaşındayken geçirdiği kapsamlı yüz gençleştirme operasyonuyla magazin gündemine damga vurmuştu.

Bedia Akartürk, 2023 yılında 81 yaşındayken geçirdiği kapsamlı yüz gençleştirme operasyonuyla magazin gündemine damga vurmuştu.

Usta sanatçıya plastik cerrah Doç. Dr. Hayati Akbaş tarafından yüz germe (face lift) başta olmak üzere kapsamlı bir estetik operasyon uygulanmış, Akartürk ise bu kararı 'Beni sevenlerin karşısına daha dinç, daha bakımlı ve daha güzel çıkmak istedim.' sözleriyle açıklamıştı.

Operasyonun ardından iyileşme sürecini gözlerden uzak geçirmeyi tercih eden sanatçı, yaklaşık dört yıl boyunca televizyon programlarına çıkmadı ve kamuoyu karşısına sınırlı şekilde çıktı. Temmuz 2026'da TRT Müzik'te yayınlanan Sınırsız Ezgiler programına konuk olmasıyla birlikte ise yeni görünümü ilk kez geniş kitleler tarafından görüldü.

85 yaşındaki Akartürk'ün yıllara meydan okuyan son hali kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Kimi kullanıcılar usta sanatçının yaşına rağmen oldukça dinç ve enerjik görünmesini övgüyle karşılarken, kimi kullanıcılar ise yüzündeki değişimin oldukça belirgin olduğunu dile getirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın