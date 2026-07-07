Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin'in Paylaşımı Kafa Karıştırdı!
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Manifest'in sevilen isimlerinden Mina Solak, son aylarda yalnızca müzik kariyeriyle değil dijital içerik üreticisi Tuna Gezgin'le yaşadığı aşkla da magazin gündeminden düşmüyor. İlişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, yaz aylarında yaptıkları romantik paylaşımlarla aşklarını ilan etmişti. Bu kez gündeme gelen isim ise Tuna Gezgin oldu. Kendisi hakkında peş peşe yaptığı samimi açıklamalar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, özellikle kullandığı bazı ifadeler takipçilerinin kafasını karıştırdı.
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Manifest grubunun üyelerinden Mina Solak, son dönemde hem sesi hem de sahne enerjisiyle en çok konuşulan genç isimlerinden biri.
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İlişkileri doludizgin devam ederken bu kez gündeme gelen isim Tuna Gezgin oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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