article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin'in Paylaşımı Kafa Karıştırdı!

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin'in Paylaşımı Kafa Karıştırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.07.2026 - 09:25
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Manifest'in sevilen isimlerinden Mina Solak, son aylarda yalnızca müzik kariyeriyle değil dijital içerik üreticisi Tuna Gezgin'le yaşadığı aşkla da magazin gündeminden düşmüyor. İlişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, yaz aylarında yaptıkları romantik paylaşımlarla aşklarını ilan etmişti. Bu kez gündeme gelen isim ise Tuna Gezgin oldu. Kendisi hakkında peş peşe yaptığı samimi açıklamalar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, özellikle kullandığı bazı ifadeler takipçilerinin kafasını karıştırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Manifest grubunun üyelerinden Mina Solak, son dönemde hem sesi hem de sahne enerjisiyle en çok konuşulan genç isimlerinden biri.

Manifest grubunun üyelerinden Mina Solak, son dönemde hem sesi hem de sahne enerjisiyle en çok konuşulan genç isimlerinden biri.

Grubun yükselişiyle birlikte kendisine ait sadık bir hayran kitlesi oluşturan Mina, yalnızca müzik kariyeriyle değil özel hayatıyla da magazinin yakın takibinde. Bir dönem meslektaşı Anıl Emre Daldal'la yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyle gündemden düşmeyen genç şarkıcının adı ayrılığın ardından uzun süre kimseyle anılmamıştı.

Derken 2026'nın ilk aylarında sosyal medyada dikkatli takipçilerin gözünden kaçmayan bir isim ortaya çıktı: Dijital içerik üreticisi Tuna Gezgin. İlk başta yalnızca aynı mekanda bulunmaları ve benzer paylaşımları dikkat çekerken, ikili hakkındaki aşk iddiaları Mart ayında Londra yolculuğu sırasında havalimanında birlikte görüntülenmeleriyle iyice güçlendi. O dönem magazin sayfalarına düşen kareler kısa sürede sosyal medyada yayılırken ne Mina Solak ne de Tuna Gezgin iddialara herhangi bir açıklama yaptı.

İlişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, sessizliklerini yaz aylarında bozdu. Tuna Gezgin'in tekne tatilinde çekilen Mina Solak fotoğrafını 'Manzaram' notuyla paylaşması, hayranları tarafından adeta 'ilişkiyi resmen ilan ettiler' şeklinde yorumlandı. Ardından peş peşe gelen tatil kareleri, birlikte çekilen videolar ve romantik paylaşımlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çifte binlerce tebrik mesajı gelirken Mina Solak ve Tuna Gezgin kısa sürede yılın en çok konuşulan genç çiftlerinden biri haline geldi.

İlişkileri doludizgin devam ederken bu kez gündeme gelen isim Tuna Gezgin oldu.

İlişkileri doludizgin devam ederken bu kez gündeme gelen isim Tuna Gezgin oldu.

Sosyal medya hesabından kendisiyle ilgili merak edilenleri peş peşe sıralayan fenomen isim, samimi açıklamalarıyla takipçilerinin dikkatini çekti.

31 yaşında olduğunu söyleyen Gezgin, aslında mühendislik eğitimi aldığını ancak bu mesleği sürdürmemeyi tercih ettiğini açıkladı. Bir dönem Almanya'da iş kurduğunu ancak girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını da gizlemeyen fenomen isim, bugün ise severek içerik üretmeye devam ettiğini belirtti.

Paylaşımında en çok konuşulan ifadelerden biri ise 'Zengin değilim ama özgürüm.' cümlesi oldu. Maddi başarıdan çok kendi istediği hayatı yaşayabilmenin kendisi için daha önemli olduğunu söyleyen Tuna Gezgin, cesur kararlar almaktan hiçbir zaman korkmadığını da dile getirdi.

Özel hayatına dair de konuşan Gezgin, bugüne kadar yalnızca iki ciddi ilişki yaşadığını belirterek, 'Yürümedi. Pişman değilim.' ifadelerini kullandı. Geçmişiyle barışık olduğunu vurgulayan içerik üreticisi, yaşadığı hiçbir deneyimden utanmadığını ve her ilişkinin kendisine bir şey kattığını ima etti.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın