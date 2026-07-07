Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin'in Paylaşımı Kafa Karıştırdı!

Sosyal medya hesabından kendisiyle ilgili merak edilenleri peş peşe sıralayan fenomen isim, samimi açıklamalarıyla takipçilerinin dikkatini çekti.

31 yaşında olduğunu söyleyen Gezgin, aslında mühendislik eğitimi aldığını ancak bu mesleği sürdürmemeyi tercih ettiğini açıkladı. Bir dönem Almanya'da iş kurduğunu ancak girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını da gizlemeyen fenomen isim, bugün ise severek içerik üretmeye devam ettiğini belirtti.

Paylaşımında en çok konuşulan ifadelerden biri ise 'Zengin değilim ama özgürüm.' cümlesi oldu. Maddi başarıdan çok kendi istediği hayatı yaşayabilmenin kendisi için daha önemli olduğunu söyleyen Tuna Gezgin, cesur kararlar almaktan hiçbir zaman korkmadığını da dile getirdi.

Özel hayatına dair de konuşan Gezgin, bugüne kadar yalnızca iki ciddi ilişki yaşadığını belirterek, 'Yürümedi. Pişman değilim.' ifadelerini kullandı. Geçmişiyle barışık olduğunu vurgulayan içerik üreticisi, yaşadığı hiçbir deneyimden utanmadığını ve her ilişkinin kendisine bir şey kattığını ima etti.