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Bodrum'da Görüntülenen Türkan Şoray'ın Son Hali Dikkat Çekti!

Bodrum'da Görüntülenen Türkan Şoray'ın Son Hali Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.07.2026 - 15:19
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Türk sinemasının yaşayan en büyük efsanelerinden Türkan Şoray, yıllardır 'Sultan' unvanını koruyan ender isimlerden biri olmayı sürdürüyor. Yeşilçam'a damga vuran unutulmaz filmleri, eşsiz oyunculuğu ve yıllara meydan okuyan karizmasıyla milyonların sevgisini kazanan usta sanatçı, bu kez tatil kareleriyle gündemde. Son dönemde zor günler geçiren Türkan Şoray, kardeşi Nazan Şoray ile birlikte Bodrum'da dinlenirken GazeteMagazin'den Umut Ünver'in objektiflerine yansıdı.

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Türk sinemasının yaşayan en büyük efsanelerinden biri olan Türkan Şoray, yalnızca oyunculuğuyla değil, onlarca yıldır koruduğu yıldız kimliğiyle de Türkiye'nin en sevilen isimleri arasında yer alıyor.

Türk sinemasının yaşayan en büyük efsanelerinden biri olan Türkan Şoray, yalnızca oyunculuğuyla değil, onlarca yıldır koruduğu yıldız kimliğiyle de Türkiye'nin en sevilen isimleri arasında yer alıyor.

'Sultan' lakabını milyonların sevgisiyle kazanan usta sanatçı, kariyeri boyunca 200'ü aşkın filmde başrol oynayarak kırılması güç bir rekora imza attı. Selvi Boylum Al Yazmalım, Vesikalı Yarim, Acı Hayat ve İkinci Bahar gibi hafızalara kazınan yapımlarla kuşaklar boyunca adından söz ettiren Şoray, sadece oyuncu olarak değil yönetmen kimliğiyle de Türk sinemasına önemli eserler kazandırdı.

Güzelliği, unutulmaz bakışları ve yıllarca konuşulan 'Şoray Kanunları' ile Yeşilçam'ın en ikonik figürlerinden biri haline gelen usta oyuncu, bugün hala geniş bir hayran kitlesine sahip. Özellikle son dönemde yakın dostu Kadir İnanır'ın vefatının ardından yaptığı duygusal açıklamalarla gündeme gelen Türkan Şoray, zor günlerin ardından biraz olsun dinlenmek için Ege'nin yolunu tuttu.

Türkan Şoray, kardeşi Nazan Şoray ile birlikte Muğla'nın Bozburun ilçesine bağlı Adaboğazı'nda tatil yaparken görüntülendi.

Türkan Şoray, kardeşi Nazan Şoray ile birlikte Muğla'nın Bozburun ilçesine bağlı Adaboğazı'nda tatil yaparken görüntülendi.

GazeteMagazin'den Umut Ünver'in objektifine yansıyan karelerde usta oyuncunun teknede dinlendiği, cep telefonuyla uzun süre vakit geçirdiği ve sakin bir gün geçirdiği görüldü.

Siyah şapkası ve desenli yazlık kıyafetiyle kameralara yansıyan Şoray'ın tatil kareleri dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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