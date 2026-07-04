Bodrum'da Görüntülenen Türkan Şoray'ın Son Hali Dikkat Çekti!

'Sultan' lakabını milyonların sevgisiyle kazanan usta sanatçı, kariyeri boyunca 200'ü aşkın filmde başrol oynayarak kırılması güç bir rekora imza attı. Selvi Boylum Al Yazmalım, Vesikalı Yarim, Acı Hayat ve İkinci Bahar gibi hafızalara kazınan yapımlarla kuşaklar boyunca adından söz ettiren Şoray, sadece oyuncu olarak değil yönetmen kimliğiyle de Türk sinemasına önemli eserler kazandırdı.

Güzelliği, unutulmaz bakışları ve yıllarca konuşulan 'Şoray Kanunları' ile Yeşilçam'ın en ikonik figürlerinden biri haline gelen usta oyuncu, bugün hala geniş bir hayran kitlesine sahip. Özellikle son dönemde yakın dostu Kadir İnanır'ın vefatının ardından yaptığı duygusal açıklamalarla gündeme gelen Türkan Şoray, zor günlerin ardından biraz olsun dinlenmek için Ege'nin yolunu tuttu.