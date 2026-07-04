Bodrum'da Görüntülenen Türkan Şoray'ın Son Hali Dikkat Çekti!
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Türk sinemasının yaşayan en büyük efsanelerinden Türkan Şoray, yıllardır 'Sultan' unvanını koruyan ender isimlerden biri olmayı sürdürüyor. Yeşilçam'a damga vuran unutulmaz filmleri, eşsiz oyunculuğu ve yıllara meydan okuyan karizmasıyla milyonların sevgisini kazanan usta sanatçı, bu kez tatil kareleriyle gündemde. Son dönemde zor günler geçiren Türkan Şoray, kardeşi Nazan Şoray ile birlikte Bodrum'da dinlenirken GazeteMagazin'den Umut Ünver'in objektiflerine yansıdı.
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Türk sinemasının yaşayan en büyük efsanelerinden biri olan Türkan Şoray, yalnızca oyunculuğuyla değil, onlarca yıldır koruduğu yıldız kimliğiyle de Türkiye'nin en sevilen isimleri arasında yer alıyor.
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Türkan Şoray, kardeşi Nazan Şoray ile birlikte Muğla'nın Bozburun ilçesine bağlı Adaboğazı'nda tatil yaparken görüntülendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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