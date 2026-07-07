Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kaldığı Otelin Yakınlarında Patlama Oldu
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Suriye'nin başkenti Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınlarında patlama oldu.
Suudi Arabistan medyasının ve Reuters'in haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un konvoyu, Şam’daki patlamadan yalnızca 15 dakika önce kaldığı yerden ayrıldı.
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Suriye’nin başkenti Şam’da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında 2 patlama meydana geldiği belirtildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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