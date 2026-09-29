279 Ağacı Bilerek Devirdiler: Kasırgayı Taklit Edip Ormanı 36 Yıl İzlediler
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Ortada ne bir fırtına vardı ne de bir kasırga... Yine de 1990 yılının ekim ayında ABD'nin Massachusetts eyaletindeki bir ormanda yüzlerce ağaç tek tek yere serildi. Üstelik bunu yapanlar, ormanı en iyi tanıyan bilim insanlarıydı! Harvard Üniversitesi'ne bağlı Harvard Forest'taki araştırmacılar, 1938'deki yıkıcı kasırgayı yeniden canlandırmak için 279 ağacı bilerek devirdi. Üzerinden geçen 36 yılda ne mi oldu? Gelin keşfedelim!
İşte detaylar.
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Her Şey 1938'deki Büyük Kasırgayla Başladı
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Vinçle Tek Tek Yere Serdiler
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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