279 Ağacı Bilerek Devirdiler: Kasırgayı Taklit Edip Ormanı 36 Yıl İzlediler

Deney için Massachusetts'in Petersham kasabasındaki Harvard Forest'ın Tom Swamp bölgesi seçildi. Yan yana iki orman alanı belirlendi. Yaklaşık 0,8 hektarlık deney alanında ağaçlar devrilecek, hemen yanındaki 0,6 hektarlık kontrol alanına ise hiç dokunulmayacaktı. Böylece araştırmacılar, yıllar içinde iki alan arasındaki farkları karşılaştırabilecekti.

Ekim 1990'ın ilk haftasında ekipler işe koyuldu. Çelik bir halat ağaçların gövdesine bağlandı, bir orman traktörüne takılı vinç de ağaçları tek tek çekip yere yatırdı. Ağaçların tamamı, 1938 kasırgasındaki rüzgarın yönünü taklit etmek için kuzeybatıya doğru devrildi.

Sonunda deney alanındaki canlı ağaçların yüzde 76,5'ine karşılık gelen 279 ağaç yere serildi. Devrilen ağaçların çarptığı diğerleriyle birlikte alandaki ağaçların yaklaşık yüzde 80'i doğrudan veya dolaylı olarak zarar gördü. Ve en önemli kural uygulandı. Alandan tek bir kütük bile çıkarılmadı!