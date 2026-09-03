Yeni Trend Başladı: Bir Z Kuşağı Size 'Polyester' Diyorsa Aslında Ne Demek İstiyor?
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NPC, green flag, ick, slay, cringe... Bu kelimelerden en az birine denk gelmişsinizdir. Eğer daha önce denk gelmediyseniz tanıştıralım: Z kuşağının kendine özgü jargonu. Sosyal medyanın etkisiyle kısa sürede tüm dünyada yayılan bu jargon o kadar hızlı büyüyor ki internet dünyasının içinde olsanız bile bazı yenilikleri kaçırabilirsiniz. Örneğin bir Z kuşağı size 'polyester' dediğinde aklınıza petrol türevlerinden elde edilen sentetik bir polimer türü geliyorsa biraz geride kaldınız demektir.
Peki Z kuşağının polyester kelimesini kullanması ne anlama geliyor?
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Z kuşağının yeni popüler kelimesi: Polyester
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Gelelim polyester kelimesinin nasıl bu anlamda kullanılmaya başladığına.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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