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Yeni Trend Başladı: Bir Z Kuşağı Size 'Polyester' Diyorsa Aslında Ne Demek İstiyor?

Yeni Trend Başladı: Bir Z Kuşağı Size 'Polyester' Diyorsa Aslında Ne Demek İstiyor?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.09.2026 - 13:25
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NPC, green flag, ick, slay, cringe... Bu kelimelerden en az birine denk gelmişsinizdir. Eğer daha önce denk gelmediyseniz tanıştıralım: Z kuşağının kendine özgü jargonu. Sosyal medyanın etkisiyle kısa sürede tüm dünyada yayılan bu jargon o kadar hızlı büyüyor ki internet dünyasının içinde olsanız bile bazı yenilikleri kaçırabilirsiniz. Örneğin bir Z kuşağı size 'polyester' dediğinde aklınıza petrol türevlerinden elde edilen sentetik bir polimer türü geliyorsa biraz geride kaldınız demektir.

Peki Z kuşağının polyester kelimesini kullanması ne anlama geliyor?

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Z kuşağının yeni popüler kelimesi: Polyester

Z kuşağının yeni popüler kelimesi: Polyester

Eğer Z kuşağının kullandığı yeni kelimeleri bilmiyorsanız “Unc” statüsüne düşme riski taşıyorsunuz demektir. 'Unc' uncle kelimesinin kısaltması olarak kullanılıyor ve 'amca' yani günün trendlerinden uzak, yaşlı kişi anlamına geliyor. 

Peki Z kuşağının kullandığı polyester kelimesi ne anlama geliyor? 

Euronews'in aktardığına göre, polyester kelimesi jaron olarak kullanıldığında doğrudan sentetik polimeri ifade etmiyor. 'Bir şeyin sıradan, yapay veya fazlasıyla kasıntı' olduğu anlamına geliyor. Örneğin dikkat çekmek için karşılıklı konuşma kurgulayıp bunu tweetlemek artık polyester. Gerçek amacını bildiğimiz sözde özür paylaşımları da polyester.

Polyester kelimesi en çok da kendi kullanmadığı, sevmediği halde ürün tanıtan, ürünü çok seviyormuş gibi gösteren influencerlar için kullanılıyor.

Gelelim polyester kelimesinin nasıl bu anlamda kullanılmaya başladığına.

Gelelim polyester kelimesinin nasıl bu anlamda kullanılmaya başladığına.

Her şey, 18 yaşındaki bir gencin hayalindeki yetişkin hayatını anlattığı bir TikTok videosuyla başladı.

Videoda genç, New York’taki çatı katı dairesinde sabah 06.00’da uyanmak, güne çocuklarla İncil okuması yaparak başlamak ve sabah koşusu için Central Park’a gitmek istediğini anlatıyordu. Ardından mavi ışık gözlükleri, “deep work”, house müzik ve “locked in” ifadeleri sıralanıyor; işlerin önemli bir bölümünü ise kendisi yapmayacağını, Claude agent’ının öğle yemeği sırasında arka planda çalışacağını söylüyordu.

Fakat 'ideal yetişkin hayatı' olarak sunulan bu video, kullanıcılar tarafından beğenilmedi ve eleştiri yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar, bir algoritma tarafından hazırlanmış gibi görünen bu ideal hayat akışını 'polyester' olarak tanımlamaya başladı. Yani insan doğasına uymayan, makineler tarafından üretilen, doğallığı yansıtmayan...

Bu örnekten de gördüğümüz üzere yapay zeka gündelik hayatımıza ne kadar dahil olmaya çalışırsa çalışsın, insanların doğallık arayışı hiçbir zaman bitmeyecek. Sosyal medyada giderek daha fazla doğallık arayan bir kuşak geliyor!

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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