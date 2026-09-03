Yeni Trend Başladı: Bir Z Kuşağı Size 'Polyester' Diyorsa Aslında Ne Demek İstiyor?

Her şey, 18 yaşındaki bir gencin hayalindeki yetişkin hayatını anlattığı bir TikTok videosuyla başladı.

Videoda genç, New York’taki çatı katı dairesinde sabah 06.00’da uyanmak, güne çocuklarla İncil okuması yaparak başlamak ve sabah koşusu için Central Park’a gitmek istediğini anlatıyordu. Ardından mavi ışık gözlükleri, “deep work”, house müzik ve “locked in” ifadeleri sıralanıyor; işlerin önemli bir bölümünü ise kendisi yapmayacağını, Claude agent’ının öğle yemeği sırasında arka planda çalışacağını söylüyordu.

Fakat 'ideal yetişkin hayatı' olarak sunulan bu video, kullanıcılar tarafından beğenilmedi ve eleştiri yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar, bir algoritma tarafından hazırlanmış gibi görünen bu ideal hayat akışını 'polyester' olarak tanımlamaya başladı. Yani insan doğasına uymayan, makineler tarafından üretilen, doğallığı yansıtmayan...

Bu örnekten de gördüğümüz üzere yapay zeka gündelik hayatımıza ne kadar dahil olmaya çalışırsa çalışsın, insanların doğallık arayışı hiçbir zaman bitmeyecek. Sosyal medyada giderek daha fazla doğallık arayan bir kuşak geliyor!