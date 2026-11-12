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Güzellik Takıntısının İnsan Psikolojisi Üzerindeki 10 Şaşırtıcı Etkisi

etiket Güzellik Takıntısının İnsan Psikolojisi Üzerindeki 10 Şaşırtıcı Etkisi

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
12.11.2026 - 12:01
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Güzel görünme isteği aslında oldukça normal. Ama takıntı boyutundaysa psikolojik açıdan problem haline gelebilir. Güzellik takıntısı psikolojimizi nasıl etkiliyor?

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1. İnsan kendine yabancılaşıyor.

1. İnsan kendine yabancılaşıyor.

Güzellik takıntısı ilerledikçe insan kendi bedenine yabancılaşabiliyor. Yani kendini dışarıdan değerlendirilen bir nesne gibi hissedebiliyor. Zamanla nasıl hissettiğini kenara bırakıyor ve sadece nasıl göründüğüne odaklanıyor.

2. Sosyal ortamlardan uzaklaşılabiliyor.

2. Sosyal ortamlardan uzaklaşılabiliyor.

Görünüşüyle ilgili sürekli kaygı yaşayanlar için sosyal ortamlara girmek stres kaynağı olabiliyor. Sürekli başkalarının onun hakkında neler dediğini düşünebiliyor. Bu da strese ve zamanla sosyal ortamlardan izolasyona neden olabiliyor.

Dorian Gray'in Portresi oyununu izlemeye ne dersin?

Dorian Gray'in Portresi oyununu izlemeye ne dersin?

Mehmet Birkiye'nin yönettiği oyun Oscar Wilde'ın romanından uyarlanmış. Bu hikayede güzellik, estetizm, hazclık ve ahlak kavramları üzerinden tartışmalar yer alıyor. Salih Bademci, Engin Hepileri ve Yiğit Sertdemir gibi önemli oyuncuları bir araya getiren oyunu kaçırmak istemezsin!

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

3. Özgüven sadece dış görünüşe bağlı olabiliyor.

3. Özgüven sadece dış görünüşe bağlı olabiliyor.

Özgüven birçok unsurun bir arada bulunmasıyla elde ediliyor aslında. Ama güzellik takıntı haline geldiğinde kişi sadece dış görünüşe önem veriyor. Özgüvenini de sadece dış görünüş üzerinden değerlendiriyor. Bu da kişinin güzel hissettiğinde sadece özgüvenli olabilmesine neden oluyor.

4. Sürekli karşılaştımalar görülüyor.

4. Sürekli karşılaştımalar görülüyor.

İnsanlar zaman zaman kendilerini başkalarıyla kıyaslıyorlar. Güzelliği takıntı haline getirmiş kişilerde bu karşılaştırmalar çok daha fazla olabiliyor. Sürekli karşılaştırma yapılması ise insanın bir süre sonra yıpranmasına neden oluyor.

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5. Enerjiyi de tüketiyor.

5. Enerjiyi de tüketiyor.

Güzellik takıntısı olan kişi ayna karşısında sürekli vakit geçiriyor. Ama bunun yanında zihni de sürekli görünüşüyle ilgileniyor. Tabii bu da bir süre sonra insanın zihninin yorulmasına ve tükenmesine neden oluyor.

6. İnsanın mükemmeliyetçi yanını besliyor.

6. İnsanın mükemmeliyetçi yanını besliyor.

Mükemmeliyetçilik, güzellik takıntısıyla birlikte geliyor. Çünkü bu takıntının arkasında genelde kusursuz görünme isteği oluyor. Bu kusursuzluk ulaşılması mümkün olmayan bir çıta oluşturuyor. O yüzden en küçük beğenilmeyen görüntü problem olarak değerlendiriliyor.

7. Yeme bozukluğu riski oluşturuyor.

7. Yeme bozukluğu riski oluşturuyor.

Yeme bozukluklarının birçok nedeni var. Bunlardan biri de güzellik takıntısı. Güzellik takıntısı belli vücut ölçülerinin daha iyi olduğu algısı yaratıyor. Bu da yeme bozukluklarına yol açabiliyor.

8. Estetik işlemler beğenilmiyor.

8. Estetik işlemler beğenilmiyor.

Dış görünüşünü beğenmeyen biri estetik yaptırabiliyor. Ama güzellik takıntısı arttıkça bu müdahaleler beğenilmiyor. Yaptırdığı yer hoşuna gitse de başka bir yer hoşuna gitmemeye başlıyor.

9. Depresyonu ve kaygıyı tetikleyebiliyor.

9. Depresyonu ve kaygıyı tetikleyebiliyor.

Güzellik takıntısı bir süre sonra depresif belirtilere neden olabiliyor. Fiziksel görünüşünden sürekli memnuniyetsiz olmak insanın ruh sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Kendini yeterince güzel görmediğinde sosyalleşmekten kaçıyor. Bu da sürekli hale geldiğinde kaygı bozukluğu ve depresyon görülebiliyor.

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10. Sadece güzel hissetmek için yaşanabiliyor.

10. Sadece güzel hissetmek için yaşanabiliyor.

Güzellik takıntısı diğer her şeyin anlamsız hale gelmesine neden olabiliyor. Kişi kendini güzel hissetmediği anlarda bir şey yapmak istemiyor. Fotoğraf çekilecekse güzel hissetmiyorsa kabul etmiyor. Ya da bir yere gitmek için güzel hissetmeyi bekliyor.

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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