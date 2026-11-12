Güzellik Takıntısının İnsan Psikolojisi Üzerindeki 10 Şaşırtıcı Etkisi
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Güzel görünme isteği aslında oldukça normal. Ama takıntı boyutundaysa psikolojik açıdan problem haline gelebilir. Güzellik takıntısı psikolojimizi nasıl etkiliyor?
1. İnsan kendine yabancılaşıyor.
2. Sosyal ortamlardan uzaklaşılabiliyor.
Dorian Gray'in Portresi oyununu izlemeye ne dersin?
3. Özgüven sadece dış görünüşe bağlı olabiliyor.
4. Sürekli karşılaştımalar görülüyor.
5. Enerjiyi de tüketiyor.
6. İnsanın mükemmeliyetçi yanını besliyor.
7. Yeme bozukluğu riski oluşturuyor.
8. Estetik işlemler beğenilmiyor.
9. Depresyonu ve kaygıyı tetikleyebiliyor.
10. Sadece güzel hissetmek için yaşanabiliyor.
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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