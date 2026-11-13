Final Öncesi Zirveye En Çok O Dizi Yaklaştı: 12 Kasım Perşembe Reyting Sonuçları Ne Oldu?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı NOW dizisi, 43. bölümüyle final yapacak.

5 Kasım'da Total'de 4,07 (7), AB'de 2,87 (7) ve 20+ABC1'de 3,37 (9) ile ilk 10'un alt sıralarında kalan dizi, 12 Kasım akşamı üç listede de yükseldi. Halef, Total'de 5,15 ile 3., AB'de 3,53 ile 3., 20+ABC1'de 4,33 ile 2. oldu.

Geçen haftaya göre artış Total'de 1,08, AB'de 0,66, 20+ABC1'de 0,96 puan. Dizinin yeni bölümden önce yayınlanan özeti de Total'de 3,29 ile 8. sıraya girdi. AB'de ise Halef, ikinci sıradaki Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber'in yalnızca 0,01 puan gerisinde kaldı.