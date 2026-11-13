Final Öncesi Zirveye En Çok O Dizi Yaklaştı: 12 Kasım Perşembe Reyting Sonuçları Ne Oldu?
Perşembe akşamı ekranlarda Türkiye-Belçika maçı vardı. ATV'de 19.49 ile 22.17 arasında yayınlanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşması üç listede de birinci oldu. Diziler tarafında Halef: Köklerin Çağrısı, final haberinin ardından geçen haftaya göre sıra atladı. Sevdiğim Sensin ise Total'de ikinci sıraya yerleşti.
12 Kasım Perşembe reyting sonuçları belli oldu.
Halef: Köklerin Çağrısı, final haberinin ardından Total'de 4,07'den 5,15'e yükseldi.
12 Kasım Perşembe TOTAL reyting sonuçlarında zirvede Türkiye-Belçika maçı oldu.
AB'de Halef, ikinci sıradaki NOW Ana Haber'in 0,01 puan gerisinde 3. oldu.
20+ABC1'de maçın ardından Halef 4,33 ile ikinci, Sevdiğim Sensin 4,29 ile üçüncü oldu.
12 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan dizilerin TOTAL, AB ve 20+ABC1 sonuçları şu şekilde:
Halef: Köklerin Çağrısı
TOTAL: 5,15 (3)
AB: 3,53 (3)
ABC1: 4,33 (2)
Halef: Köklerin Çağrısı (Özet)
TOTAL: 3,29 (8)
AB: 2,37 (8)
ABC1: 2,77 (9)
Sevdiğim Sensin
TOTAL: 5,38 (2)
AB: 2,66 (7)
ABC1: 4,29 (3)
Sevdiğim Sensin (Özet)
TOTAL: İlk 10'a giremedi
AB: 1,97 (10)
ABC1: 2,64 (10)
MasterChef Türkiye
TOTAL: İlk 10'a giremedi
AB: 3,01 (6)
ABC1: 3,28 (7)
Güneşin Doğduğu Yer
TOTAL: İlk 10'a giremedi
AB: İlk 10'a giremedi
ABC1: İlk 10'a giremedi
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