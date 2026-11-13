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Final Öncesi Zirveye En Çok O Dizi Yaklaştı: 12 Kasım Perşembe Reyting Sonuçları Ne Oldu?

Final Öncesi Zirveye En Çok O Dizi Yaklaştı: 12 Kasım Perşembe Reyting Sonuçları Ne Oldu?

Reyting Halef: Köklerin Çağrısı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 14:37
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Perşembe akşamı ekranlarda Türkiye-Belçika maçı vardı. ATV'de 19.49 ile 22.17 arasında yayınlanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşması üç listede de birinci oldu. Diziler tarafında Halef: Köklerin Çağrısı, final haberinin ardından geçen haftaya göre sıra atladı. Sevdiğim Sensin ise Total'de ikinci sıraya yerleşti.

12 Kasım Perşembe reyting sonuçları belli oldu.

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Halef: Köklerin Çağrısı, final haberinin ardından Total'de 4,07'den 5,15'e yükseldi.

Halef: Köklerin Çağrısı, final haberinin ardından Total'de 4,07'den 5,15'e yükseldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı NOW dizisi, 43. bölümüyle final yapacak.

5 Kasım'da Total'de 4,07 (7), AB'de 2,87 (7) ve 20+ABC1'de 3,37 (9) ile ilk 10'un alt sıralarında kalan dizi, 12 Kasım akşamı üç listede de yükseldi. Halef, Total'de 5,15 ile 3., AB'de 3,53 ile 3., 20+ABC1'de 4,33 ile 2. oldu.

Geçen haftaya göre artış Total'de 1,08, AB'de 0,66, 20+ABC1'de 0,96 puan. Dizinin yeni bölümden önce yayınlanan özeti de Total'de 3,29 ile 8. sıraya girdi. AB'de ise Halef, ikinci sıradaki Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber'in yalnızca 0,01 puan gerisinde kaldı.

12 Kasım Perşembe TOTAL reyting sonuçlarında zirvede Türkiye-Belçika maçı oldu.

12 Kasım Perşembe TOTAL reyting sonuçlarında zirvede Türkiye-Belçika maçı oldu.

Türkiye-Belçika UEFA Uluslar Ligi maçı Total'de 14,54 ile birinci oldu. İkinci sırada Star TV'nin Sevdiğim Sensin'i yer aldı; dizi 5,38 aldı. Halef: Köklerin Çağrısı 5,15 ile üçüncü oldu.

Sevdiğim Sensin geçen hafta Total'de 4,68 ile 6. sıradaydı. Halef'in özeti 3,29 ile 8. sıraya yerleşti.

Gündüz kuşağında Esra Erol'da 4,76 ile 4., Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,58 ile 5. oldu. Güneşin Doğduğu Yer, geçen hafta Total'de 4,77 ile 5. sıradaydı; bu hafta ilk 10'a giremedi. MasterChef Türkiye de Total'de ilk 10'da yer almadı.

AB'de Halef, ikinci sıradaki NOW Ana Haber'in 0,01 puan gerisinde 3. oldu.

AB'de Halef, ikinci sıradaki NOW Ana Haber'in 0,01 puan gerisinde 3. oldu.

AB listesinde de Türkiye-Belçika maçı 16,48 ile birinci oldu. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber 3,54 ile ikinci, Halef: Köklerin Çağrısı 3,53 ile üçüncü sırada yer aldı. Halef geçen hafta AB'de 2,87 ile 7. sıradaydı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,39 (4), Esra Erol'da 3,26 (5) ve MasterChef Türkiye 3,01 (6) ile devam etti.

Total'de ikinci olan Sevdiğim Sensin, AB'de 2,66 ile 7. sırada kaldı. Dizi geçen hafta 3,03 ile 6. sıradaydı. Halef'in özeti 2,37 ile 8., Sevdiğim Sensin'in özeti 1,97 ile 10. oldu.

20+ABC1'de maçın ardından Halef 4,33 ile ikinci, Sevdiğim Sensin 4,29 ile üçüncü oldu.

20+ABC1'de maçın ardından Halef 4,33 ile ikinci, Sevdiğim Sensin 4,29 ile üçüncü oldu.

Türkiye-Belçika maçı 20+ABC1'de 17,49 ile birinci oldu. Halef: Köklerin Çağrısı 4,33 ile ikinci sıraya yükseldi; dizi geçen hafta 3,37 ile 9. sıradaydı. Sevdiğim Sensin 4,29 ile üçüncü, Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber 4,28 ile dördüncü oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,26 (5), Esra Erol'da 3,84 (6) ve MasterChef Türkiye 3,28 (7) ile sıralandı. Sevdiğim Sensin geçen hafta 3,96 ile 7. sıradaydı.

Halef, hem AB hem 20+ABC1 listesinde yayınlanan diziler arasında birinci oldu. Dizinin özeti 2,77 ile 9., Sevdiğim Sensin'in özeti 2,64 ile 10. sırada yer aldı.

12 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan dizilerin TOTAL, AB ve 20+ABC1 sonuçları şu şekilde:

Halef: Köklerin Çağrısı

TOTAL: 5,15 (3)

AB: 3,53 (3)

ABC1: 4,33 (2)

Halef: Köklerin Çağrısı (Özet)

TOTAL: 3,29 (8)

AB: 2,37 (8)

ABC1: 2,77 (9)

Sevdiğim Sensin

TOTAL: 5,38 (2)

AB: 2,66 (7)

ABC1: 4,29 (3)

Sevdiğim Sensin (Özet)

TOTAL: İlk 10'a giremedi

AB: 1,97 (10)

ABC1: 2,64 (10)

MasterChef Türkiye

TOTAL: İlk 10'a giremedi

AB: 3,01 (6)

ABC1: 3,28 (7)

Güneşin Doğduğu Yer

TOTAL: İlk 10'a giremedi

AB: İlk 10'a giremedi

ABC1: İlk 10'a giremedi

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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