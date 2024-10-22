Çocuk Gelini Canlandırmıştı: “Rehin Tutuluyorum” Diyen Meltem Miraloğlu Amerika'dan Sınır Dışı mı Edildi?
Çocuk Gelini Canlandırmıştı: “Rehin Tutuluyorum” Diyen Meltem Miraloğlu Amerika'dan Sınır Dışı mı Edildi?
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBZwcD...
Kendinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlendikten sonra Amerika’ya yerleşen Meltem Miraloğlu, rehin tutulduğunu iddia etmişti. Onur Akay'ın haberine göre, ünlü oyuncu sınır dışı edildi.
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İlk olarak 'Adını Kalbime Yazdım' dizisiyle ekranlara gelen Meltem Miraloğlu, 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde canlandırdığı çocuk gelini Hayat'la hafızalara kazınmıştı.
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Şu sıralar özel hayatıyla dikkat çeken Miraloğlu'nun 2016'da evlendiği oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın'dan 2017'de boşanmasından birkaç yıl sonra kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlendiğini duyanlarınız olmuştur.
Uzun zamandır hayatına Amerika'da devam eden ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla öne çıkmıştı.
Miraloğlu, kimlik belgelerinin çalındığını belirterek ABD'de rehin tutulduğunu iddia ederek yardım çağrısında bulunmuştu.
Grady ile evliliğiyle servet değerinde bir miras anlaşması yaptığı da öne sürülen oyuncu hakkında yeni bir iddia ortaya çıktı.
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Onur Akay, Instagram'dan paylaştığı haberde ABD'de rehin tutulduğu öne sürülen oyuncu hakkında "Meltem Miraloğlu, ABD'den deport edildi!" ifadelerini kullandı.
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Bu kızın hayatını Neslihan Atagül yaşıyor 😂 şaka bir yana aynı dizide yan rol oynayan Nesli şuan nerede, kendi nerede. O değil de ben mi delireyim 😂
Bu kız neden gitti, neden dönmeye çalışıyor.. sanki bir kısır döngüye hapsolmuş gibi.
Amerikan vatandaşligi icin gitti saftirik, 100 yasinda adamla evlendi mi naapti belli diil. Ama kafasi gidik resmen, sacmasapan paylaşiyo, ne dedigi belli de... Devamını Gör