Hayat Devam Ediyor'un Çocuk Gelini Meltem Miraloğlu, Amerika'da Rehin Tutulduğunu Açıklayarak Yardım İstedi!
Hayat Devam Ediyor'un Çocuk Gelini Meltem Miraloğlu, Amerika'da Rehin Tutulduğunu Açıklayarak Yardım İstedi!
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Bir döneme damga vuran Hayat Devam Ediyor dizisinin çocuk gelini Hayat karakterini canlandıran Meltem Miraloğlu'nu mutlaka hatırlıyorsunuzdur.
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Hatırlarsanız 2017 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın'dan boşanan ünlü oyuncu 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenerek Amerika’ya yerleşmişti.
O zamandan beri adını çok sık duymadığımız Miraloğlu, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.
Ünlü oyuncuya ait olduğu iddia edilen paylaşımda Miraloğlu, kimliğinin çalındığını ve Amerika'da rehin tutulduğunu söyleyerek yardım çağrısında bulundu!
Miraloğlu aynı zamanda Amerikan vatandaşlığını alarak özgürlüğüne kavuşmak istediğini de dile getirdi.
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