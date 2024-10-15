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Hayat Devam Ediyor'un Çocuk Gelini Meltem Miraloğlu, Amerika'da Rehin Tutulduğunu Açıklayarak Yardım İstedi!

Hayat Devam Ediyor'un Çocuk Gelini Meltem Miraloğlu, Amerika'da Rehin Tutulduğunu Açıklayarak Yardım İstedi!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 14:03

Bir döneme damga vuran Hayat Devam Ediyor dizisinin çocuk gelini Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenerek Amerika’ya yerleşmişti. Ünlü oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile kimliğinin çalındığını ve Amerika'da rehin tutulduğunu açıkladı!

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Bir döneme damga vuran Hayat Devam Ediyor dizisinin çocuk gelini Hayat karakterini canlandıran Meltem Miraloğlu'nu mutlaka hatırlıyorsunuzdur.

Bir döneme damga vuran Hayat Devam Ediyor dizisinin çocuk gelini Hayat karakterini canlandıran Meltem Miraloğlu'nu mutlaka hatırlıyorsunuzdur.

Hatırlarsanız 2017 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın'dan boşanan ünlü oyuncu 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenerek Amerika’ya yerleşmişti.

Hatırlarsanız 2017 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın'dan boşanan ünlü oyuncu 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenerek Amerika’ya yerleşmişti.

O zamandan beri adını çok sık duymadığımız Miraloğlu, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.

O zamandan beri adını çok sık duymadığımız Miraloğlu, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.

Ünlü oyuncuya ait olduğu iddia edilen paylaşımda Miraloğlu, kimliğinin çalındığını ve Amerika'da rehin tutulduğunu söyleyerek yardım çağrısında bulundu!

Ünlü oyuncuya ait olduğu iddia edilen paylaşımda Miraloğlu, kimliğinin çalındığını ve Amerika'da rehin tutulduğunu söyleyerek yardım çağrısında bulundu!

Miraloğlu aynı zamanda Amerikan vatandaşlığını alarak özgürlüğüne kavuşmak istediğini de dile getirdi.

Miraloğlu aynı zamanda Amerikan vatandaşlığını alarak özgürlüğüne kavuşmak istediğini de dile getirdi.
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