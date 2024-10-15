Hayat Devam Ediyor'un Çocuk Gelini Meltem Miraloğlu, Amerika'da Rehin Tutulduğunu Açıklayarak Yardım İstedi!

Bir döneme damga vuran Hayat Devam Ediyor dizisinin çocuk gelini Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenerek Amerika’ya yerleşmişti. Ünlü oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile kimliğinin çalındığını ve Amerika'da rehin tutulduğunu açıkladı!