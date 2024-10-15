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Seren Serengil Siyasete Gireceğini Açıkladı: "Şöhretimi Hayvanların Yararına Kullanmak Vatandaşlık Görevim"

Seren Serengil Siyasete Gireceğini Açıkladı: "Şöhretimi Hayvanların Yararına Kullanmak Vatandaşlık Görevim"

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 10:48

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Gebze'deki hayvan katliamına en büyük tepkilerden birini gösteren Seren Serengil, bu kez de şöhretini hayvanların yararına kullanması gerektiğini söyleyerek siyasete gireceğini açıkladı.

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Geçtiğimiz günlerde Gebze Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yuva bekleyen yaklaşık 50 kedi ve köpek ilaçlarla zehirlenerek katledilmişti hatırlarsanız.

Geçtiğimiz günlerde Gebze Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yuva bekleyen yaklaşık 50 kedi ve köpek ilaçlarla zehirlenerek katledilmişti hatırlarsanız.

Gebze'de yaşanan olay kan dondururken sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olan olaya birçok ünlü isimden de tepki gelmişti.

Gebze'de yaşanan olay kan dondururken sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olan olaya birçok ünlü isimden de tepki gelmişti.

Yaşanan katliama en yüksek tepki ise Seren Serengil ve Hande Yener'den gelmiş, ikili Gebze'de buluşarak yaptıkları konuşma ile gündeme gelmişlerdi.

Yaşanan katliama en yüksek tepki ise Seren Serengil ve Hande Yener'den gelmiş, ikili Gebze'de buluşarak yaptıkları konuşma ile gündeme gelmişlerdi.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Seren Serengil bu kez de yaşananlara tepki göstermeyen ünlü isimlere de dokundurarak hayvanları korumanın kendisinin vatandaşlık görevi olduğunu söyledi!

Seren Serengil bu kez de yaşananlara tepki göstermeyen ünlü isimlere de dokundurarak hayvanları korumanın kendisinin vatandaşlık görevi olduğunu söyledi!

Ünlü isim aynı zamanda mecliste ünlü isimlerin de yer alması gerektiğini söyleyerek siyasete gireceğini açıkladı!

Ünlü isim aynı zamanda mecliste ünlü isimlerin de yer alması gerektiğini söyleyerek siyasete gireceğini açıkladı!
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