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Hayvan Katliamından Sonra Gözyaşlarını Tutamayan Dilan Çıtak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya Seslendi

Hayvan Katliamından Sonra Gözyaşlarını Tutamayan Dilan Çıtak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya Seslendi

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 08:51

Geçtiğimiz günlerde yaşanan hayvan katliamları karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Dilan Çıtak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya seslendi.

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Geçtiğimiz günlerde Gebze Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yuva bekleyen yaklaşık 50 kedi ve köpeğin ilaçlarla zehirlenerek katledildiği ortaya çıkmış, yaşananlar tüm hayvanseverlerin kanını dondurmuştu hatırlarsanız.

Geçtiğimiz günlerde Gebze Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yuva bekleyen yaklaşık 50 kedi ve köpeğin ilaçlarla zehirlenerek katledildiği ortaya çıkmış, yaşananlar tüm hayvanseverlerin kanını dondurmuştu hatırlarsanız.

Vicdan sorgulatan bu olay sosyal medyada büyük ses getirirken yaşanan katliama birçok ünlü isimden tepki gelmişti.

Vicdan sorgulatan bu olay sosyal medyada büyük ses getirirken yaşanan katliama birçok ünlü isimden tepki gelmişti.

Yaşananlar karşısında tepki gösteren isimlerden bir tanesi de Dilan Çıtak oldu. Dün sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan Çıtak, “Allah kahretsiz bizim insanlığımız bitmiş” diyerek isyan etti.

Yaşananlar karşısında tepki gösteren isimlerden bir tanesi de Dilan Çıtak oldu. Dün sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan Çıtak, “Allah kahretsiz bizim insanlığımız bitmiş” diyerek isyan etti.

Sinirlerine hakim olamayan Çıtak, açtığı canlı yayında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya da seslendi!

Sinirlerine hakim olamayan Çıtak, açtığı canlı yayında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya da seslendi!

Ünlü isim, “Tarım ve Orman Bakanım katliamı göremediğini söylüyor. Abiciğim sen uyuyor musun? Sevgili Tarım-Orman Bakanım. Hayırdır Yahu! Siz uyuyor musunuz?” açıklamalarıyla dikkat çekti.

Ünlü isim, “Tarım ve Orman Bakanım katliamı göremediğini söylüyor. Abiciğim sen uyuyor musun? Sevgili Tarım-Orman Bakanım. Hayırdır Yahu! Siz uyuyor musunuz?” açıklamalarıyla dikkat çekti.
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