Hande Yener ve Serengil Gebze'de Yaşanan Hayvan Katliamı İçin Bir Araya Geldi: "Ülke Kan Ağlıyor"
Hande Yener ve Serengil Gebze'de Yaşanan Hayvan Katliamı İçin Bir Araya Geldi: "Ülke Kan Ağlıyor"
Dün Gebze'de yaşanan hayvan katliamına tepkiler her geçen saniye artarken Seren Serengil ve Hande Yener katliama tepki göstermek için Gebze'de buluştu!
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Dün Gebze Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yuva bekleyen yaklaşık 50 kedi ve köpeğin ilaçlarla zehirlenerek katledildiği ortaya çıkmış, yaşananlar kan dondurmuştu.
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Vicdan sorgulatan bu olay sosyal medyada büyük ses getirirken yaşanan katliama birçok ünlü isimden tepki gelmiş, özellikle Hande Yener ve Seren Serengil yaşananların peşini bir an olsun bırakmamıştı.
Geçtiğimiz saatlerde ise iki ünlü isim yaşananlara tepki göstermek için bulundukları yerden yola çıkarak Gebze'ye gitti!
Orada yer alan kalabalık topluluğa dahil olarak katledilen 50'ye yakın hayvan için canla başla mücadele eden Hande Yener ve Seren Serengil'in konuşması ise sosyal medyada gündem oldu.
İşte o anlar 👇🏻
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