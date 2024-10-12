Yeşilçam'ın Efsane İsmi Türkan Şoray 'Fahri Doktora Ünvanı' Almak İçin Kıbrıs'a Gidecek!
Yeşilçam'ın Efsane İsmi Türkan Şoray 'Fahri Doktora Ünvanı' Almak İçin Kıbrıs'a Gidecek!
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Türkan Şoray'a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) tarafından 'fahri doktora' ünvanı verilecek!
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''Yeşilçam'ın Sultanı'' olarak anılan Türkan Şoray'ı tanımayan yoktur diye düşünüyoruz! Ünlü isim, hem kariyerindeki başarısı hem de güzelliği ile sektörde nam salan isimlerden bir tanesi!
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Usta sanatçıya Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) tarafından 16 Ekim tarihinde 'fahri doktora' ünvanı verilecek!
Şoray; konusunda uzman, öncü, güvenilir ve saygın kimliğe sahip olan kişilere verilen 'fahri doktora ünvanı'nı almak için Kıbrıs'a gidecek!
Üniversitenin yaptığı açıklamaya göre Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray, üniversitenin 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak, 17 Ekim tarihindeki 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin açık hava sineması gösterimine de konuk olacak.
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