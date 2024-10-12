Saplantılı Hayranı Kabusu Oldu: Tan Taşçı Takıntılı Hayranı İçin Mahkemeye Başvurarak Uzaklaştırma Kararı Aldı
Saplantılı Hayranı Kabusu Oldu: Tan Taşçı Takıntılı Hayranı İçin Mahkemeye Başvurarak Uzaklaştırma Kararı Aldı
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Tan Taşçı, ısrarlı takip ve tacizler nedeniyle psikolojik şiddete maruz kaldığını belirterek takıntılı hayranı hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı çıkardı.
KAYNAK: Hürriyet/Özge Eğrikar
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Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, hayranlık sınırını aşarak kendisini yıllardır taciz eden hayranı Nurşan Ç. hakkında yeniden uzaklaştırma kararı çıkardı.
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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Nurşan Ç.’nin ısrarlı takip ve tacizleri nedeniyle psikolojik şiddete maruz kaldığını belirten Taşçı, daha önce de savcılığa suç duyursunda bulunarak 3 kez uzaklaştırma kararı almıştı.
Soruşturma sonucunda ise takıntılı hayran hakkında ısrarlı takip suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış ancak Nurşan Ç., Tan Taşçı'yı tehdit ve taciz etmeyi sürdürmüştü.
Tan Taşçı’nın avukatı Serkan Toper, “Nurşan Ç.’nin yıllardır süren taciz ve saldırıları nedeniyle büyük korku yaşayan müvekkil, can güvenliğinden ciddi şekilde endişe duymaktadır. Bu duruma artık tahammül edemeyen müvekkilin bir sanatçı olarak korunması devletin, somut olay bazında yargı yolu kapsamında mahkemelerin görevidir” açıklamalarında bulundu.
Taşçı'nın talebini kabul eden Aile Mahkemesi, Nurşan Ç.’nin 6 ay süreyle Tan Taşçı’ya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, bulunduğu konuta veya işyerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.
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