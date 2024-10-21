Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetmişti: Liam Payne'in Otopsi Sonucu Ortaya Çıktı, Yasaklı Madde Bulundu!
Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetmişti: Liam Payne'in Otopsi Sonucu Ortaya Çıktı, Yasaklı Madde Bulundu!
Kaldığı otelin balkonundan madde etkisindeyken düştüğü öne sürülen eski One Direction üyesi Liam Payne hakkında yeni bir gelişme yaşandı. TMZ'nin haberine göre Liam Payne'in otopsi sonucunda 'pembe kokain' bulundu.
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Bir dönemin genç kızlarını kendilerine hayran bırakana One Direction grubunun eski üyesi Liam Payne'den gelen acı haber tüm hayranlarını derinden üzmüştü.
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Arjantin'in Palermo kentinde kaldığı CasaSur otelin balkonununun üçüncü katından düşen ünlü şarkıcı 31 yaşında hayatını kaybetmişti.
TMZ'nin haberine göre; maddenin etkisinde olduğu için düştüğü söylenen ünlü şarkıcının, ilk çıkan otopsi raporunda yer alan bilgide ölümüne "birden fazla travma, iç ve dış kanama ile düşme sonucu kafatası yaralanması" neden olduğu belirtilmişti.
Buenos Aires'teki kolluk kuvvetleri kaynaklarının TMZ'ye aktardığı yeni bilgiler ortaya çıktı. Vefat eden ünlü şarkıcının, toksikoloji sonuçları açıklandı. Liam Payne'in vücudunda kokain ve crack bulunduğu kaydedildi.
ABC News yayınlanan bir diğer habere göreyse, Liam Payne'in otopsi sonucunda 'pembe kokain' bulundu.
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Tussi, tuci, tucibi gibi isimlerle de anılan pembe kokain, farklı psikoaktif maddelerin bir karışımını içeren ve en yaygın olarak pembe boyalı toz formunda bulunan eğlence amaçlı bir uyuşturucudur.
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