'Hayasızca Hareket' Soruşturmasıyla Gözaltına Alınan Dilan Polat ve Sıla Doğu Serbest Bırakıldı!
'Hayasızca Hareket' Soruşturmasıyla Gözaltına Alınan Dilan Polat ve Sıla Doğu Serbest Bırakıldı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Hayasızca hareketler' de bulunma suçundan re'sen soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşler nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Fenomen kardeşler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Birçok suçlamayla 4 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat 19 Ağustos'ta tahliye olarak ortalığı ayağa kaldırmıştı.
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Kendisinden birkaç önce tahliye olan ablasının da aralarında olduğu ailesiyle gecelere akan Dilan'ın eğlence mekanında Sıla Doğu'yla dudak dudağa halleri tepkilerin hedefi olmuştu.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu olay sonrası harekete geçerek Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında 'Hayasızca hareketler' de bulunma suçundan re'sen soruşturma başlattı. İfadeleri alınan olaylı kardeşler daha sonra Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.
Konu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat ve Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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