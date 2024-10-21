'Hayasızca Hareket' Soruşturmasıyla Gözaltına Alınan Dilan Polat ve Sıla Doğu Serbest Bırakıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Hayasızca hareketler' de bulunma suçundan re'sen soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşler nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Fenomen kardeşler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.