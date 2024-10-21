Baştan Başlıyoruz: "Hayasızca Hareket" Suçuyla Soruşturma Açılan Dilan Polat ve Sıla Doğu Gözaltına Alındı
Baştan Başlıyoruz: "Hayasızca Hareket" Suçuyla Soruşturma Açılan Dilan Polat ve Sıla Doğu Gözaltına Alındı
Dudak dudağa öpüştükleri görüntülerin ardından hayasızca hareket suçlamasıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu gözaltına alındı.
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Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla girdiği cezaevi serüveni 9.5 ay sonra 19 Ağustos'ta biten Dilan Polat, geçtiğimiz gün kendisinden aylar önce tahliye olan ablası Sıla Doğu ile beraber paylaştığı videoyla dikkat çekmişti.
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Maaile gecelere akan Polatların eğlence mekanına girdiği ve çıktığı anlar gündem olurken, Dilan Polat'ın Instagram hikayesinde paylaştığı dudak dudağa öpüşme videosu sosyal medyayı sallamıştı.
Ablası Sıla Doğu ile öpüşen Dilan Polat, tepki çekince "o benim kardeşim, ayaklarının altını bile öpüyorum" açıklamasında bulunmuş, kız kardeşler toplumu rahatsız eden görüntü için özür dilemişti.
Olaylar epey hızlı gelişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "hayasızca hareket" suçundan soruşturma başlatılan kız kardeşleri gözaltına aldı.
Cezaevinden çıkalı tam iki ay Olan Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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