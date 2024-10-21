Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Baştan Başlıyoruz: "Hayasızca Hareket" Suçuyla Soruşturma Açılan Dilan Polat ve Sıla Doğu Gözaltına Alındı

Baştan Başlıyoruz: "Hayasızca Hareket" Suçuyla Soruşturma Açılan Dilan Polat ve Sıla Doğu Gözaltına Alındı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
21.10.2024 - 15:24

Dudak dudağa öpüştükleri görüntülerin ardından hayasızca hareket suçlamasıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla girdiği cezaevi serüveni 9.5 ay sonra 19 Ağustos'ta biten Dilan Polat, geçtiğimiz gün kendisinden aylar önce tahliye olan ablası Sıla Doğu ile beraber paylaştığı videoyla dikkat çekmişti.

Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla girdiği cezaevi serüveni 9.5 ay sonra 19 Ağustos'ta biten Dilan Polat, geçtiğimiz gün kendisinden aylar önce tahliye olan ablası Sıla Doğu ile beraber paylaştığı videoyla dikkat çekmişti.

Maaile gecelere akan Polatların eğlence mekanına girdiği ve çıktığı anlar gündem olurken, Dilan Polat'ın Instagram hikayesinde paylaştığı dudak dudağa öpüşme videosu sosyal medyayı sallamıştı.

Maaile gecelere akan Polatların eğlence mekanına girdiği ve çıktığı anlar gündem olurken, Dilan Polat'ın Instagram hikayesinde paylaştığı dudak dudağa öpüşme videosu sosyal medyayı sallamıştı.

Ablası Sıla Doğu ile öpüşen Dilan Polat, tepki çekince "o benim kardeşim, ayaklarının altını bile öpüyorum" açıklamasında bulunmuş, kız kardeşler toplumu rahatsız eden görüntü için özür dilemişti.

Ablası Sıla Doğu ile öpüşen Dilan Polat, tepki çekince "o benim kardeşim, ayaklarının altını bile öpüyorum" açıklamasında bulunmuş, kız kardeşler toplumu rahatsız eden görüntü için özür dilemişti.

Fakat, ikili hakkında "hayasızca hareket" suçundan soruşturma başlatıldığını geçtiğimiz saatlerde öğrenmiştik. Detaylar bu içeriğimizde:

Olaylar epey hızlı gelişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "hayasızca hareket" suçundan soruşturma başlatılan kız kardeşleri gözaltına aldı.

Olaylar epey hızlı gelişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "hayasızca hareket" suçundan soruşturma başlatılan kız kardeşleri gözaltına aldı.

Cezaevinden çıkalı tam iki ay Olan Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Cezaevinden çıkalı tam iki ay Olan Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
56
33
9
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın