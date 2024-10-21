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Dudak Dudağa Poz Kesmişlerdi: Dilan Polat ve Sıla Doğu Nöbetçi Hakimliğe Sevk Edildi!

Dudak Dudağa Poz Kesmişlerdi: Dilan Polat ve Sıla Doğu Nöbetçi Hakimliğe Sevk Edildi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
21.10.2024 - 18:50

Geçtiğimiz aylarda tahliye olan Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu'nun dudak dudağa öpüşme görüntüleri hakkında 'hayasızca hareketler' suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatılmıştı. Olaylı ikili adliyeye sevk edildi.

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Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla 4 Kasım'da tutuklanan Sıla Doğu 14 Haziran'da tahliye edilmişti. Kardeşi Dilan Polat ise 19 Ağustos'ta tahliye edilerek tepkileri üzerine çekmişti.

Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla 4 Kasım'da tutuklanan Sıla Doğu 14 Haziran'da tahliye edilmişti. Kardeşi Dilan Polat ise 19 Ağustos'ta tahliye edilerek tepkileri üzerine çekmişti.

Tahliye olduktan sonra sosyal medyada eskisiden daha da aktif olan Dilan Polat ve yanından bir an olsun ayrılmayan ablası Sıla Doğu olay olan bir paylaşıma daha imza atmıştı.

Tahliye olduktan sonra sosyal medyada eskisiden daha da aktif olan Dilan Polat ve yanından bir an olsun ayrılmayan ablası Sıla Doğu olay olan bir paylaşıma daha imza atmıştı.

Geçtiğimiz gün aile üyeleriye gecelere akan Dilan'ın eğlence mekanıdaki paylaşımları arasında ablası Sıla'yla dudak dudağa öpüşme görüntüsü sosyal medyayı çalkalamıştı.

Geçtiğimiz gün aile üyeleriye gecelere akan Dilan'ın eğlence mekanıdaki paylaşımları arasında ablası Sıla'yla dudak dudağa öpüşme görüntüsü sosyal medyayı çalkalamıştı.

Bu görüntüler sonrası ikili hakkında "hayasızca hareketler" suçlamasıyla re'sen başlatılan soruşturma başlatılmıştı. kapsamında adliyeye sevk edildi.

Bu görüntüler sonrası ikili hakkında "hayasızca hareketler" suçlamasıyla re'sen başlatılan soruşturma başlatılmıştı. kapsamında adliyeye sevk edildi.

Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşler ifadelerinin ardından geçtiğimiz dakikalarda Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilirken görüntülendi.

Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşler ifadelerinin ardından geçtiğimiz dakikalarda Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilirken görüntülendi.

İşte o anlar...

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