Aşırı Tatlı Bir Anket: Hamilelik En Çok Hangi Ünlü Güzele Yakıştı?
Aşırı Tatlı Bir Anket: Hamilelik En Çok Hangi Ünlü Güzele Yakıştı?
Her yıl olduğu gibi bu yılda da yeni aşklara, bomba ayrılıklara, büyüleyici evliliklere doyduk biliyorsunuz ki. Bu konuda en çok dikkatimizi çekenlerse aldığımız hamilelik haberleri. Birçok ünlü güzelimiz bebeklerini kucaklarına almak için heyecanla bekliyor.
Hadi gelin, hamileliğin en çok hangi ünlü anne adayına yakıştığını beraber seçelim...
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Kaan Yıldırım'la 19 Eylül'de İtalya'da evlenen oyuncu Pınar Deniz, bir erkek bebek bekliyor.
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Futbolcu Yusuf Yazıcı ile birkaç ay önce sürpriz şekilde nikah masasına oturan oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un erkek bebek beklediği iddia ediliyor.
Kadir Doğulu ile 2016 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Neslihan Atagül de bu yıl hamilelik müjdesi veren güzellerden biri. Atagül'ün bebişi de erkek.
2020'de Cansel Elçin'le dünyaevine giren Zeynep Tuğçe Bayat oğlunu kucağına almak için gün sayan hamişlerimizden.
Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile geçtiğimiz aylarda evlenen şarkıcı Karsu 16 Ekim'de hamileliğini duyurdu. Sempatik şarkıcının bebeğinin cinsiyeti henüz belli değil.
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İşte geldik o soruya: Hamilelik en çok hangi güzelimize yakışmış?
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