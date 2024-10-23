Yine Tayfun'u Yok Saydı: Emrah'ın Oğlu Elyesa'yı "Küçük Emrah" Diye Tanıtması Tepkilerin Hedefi Oldu!
Yine Tayfun'u Yok Saydı: Emrah'ın Oğlu Elyesa'yı "Küçük Emrah" Diye Tanıtması Tepkilerin Hedefi Oldu!
Geçtiğimiz akşam konser veren şarkıcı Emrah Erdoğan, oğlu Elyesa'yı 'Küçük Emrah' diyerek sahneye çıkardı. Emrah'ın oğlu Tayfun'u bir kez daha yok sayması yine tepkilerin hedefi oldu.
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Şarkıcı Emrah ile oğlu Tayfun'un yıllardır bir küs bir barışık devam eden, çalkantılı baba-oğul ilişkisi magazin dünyasında büyük yankı bulmuştu.
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Hayranı Ebru Çolak'ın 4.5 yıl süren hukuk mücadelesi sonrası Emrah'ın Tayfun'un biyolojik babası olduğu kanıtlanmış ve bunun üzerine ünlü şarkıcının Tayfun'u nüfusuna alması yıllar sürmüştü.
Nüfusuna alsa dahi bir türlü ısınamadığı söylenen oğluna yönelik biraz acımasız bulunan kararlar aldığı düşünülen Emrah, oğluna ev vermiş bir de üzerine mirasından hak iddia etmeyeceğine dair belge imzalatmıştı.
Özel hayatında olayları bitmeye Emrah, 2014 yılında Sibel Kirer ile nikah masasına oturmuş ve bu evliliğinden Elyesa adında bir oğlu, Eleysa adında bir de kızı dünyaya gelmişti.
Oğlu Tayfun'un nikahına katılmayıp küçük çocuklarıyla sevgi pozu veren Emrah takipçileri tarafından epey eleştirilmişti.
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Gözlerden uzakta büyüttüğü oğlu Elyesa'yı geçtiğimiz akşam sahneye çıkarıp sahne söyleyen Emrah herkesi şaşkına çevirdi.
Emrah Erdoğan'ın birlikte şarkı söylediği oğlunu "Küçük Emrah" diye tanıtmasıysa akıllara Tayfun'u getirince sosyal medya kullanıcılarını epey kızdırdı.
Hadi gelin yorumlara birlikte bakalım...
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