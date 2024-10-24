Parkta Yere Atılmış Alkol Şişelerini Gören Didem Soydan Sinirden Deliye Döndü: "Vatan Hainliği!"

Paylaşımları ve açıklamalarıyla sıkça gündem olan Didem Soydan bu kez öfke kustu. Köpeğini parkta gezdirirken yere atılmış alkol şişeleri karşısında çok sinirlenen Soydan, 'vatan haini' diyerek sağlam bir noktadan sert tepki gösterdi.