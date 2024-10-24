Parkta Yere Atılmış Alkol Şişelerini Gören Didem Soydan Sinirden Deliye Döndü: "Vatan Hainliği!"
Parkta Yere Atılmış Alkol Şişelerini Gören Didem Soydan Sinirden Deliye Döndü: "Vatan Hainliği!"
Paylaşımları ve açıklamalarıyla sıkça gündem olan Didem Soydan bu kez öfke kustu. Köpeğini parkta gezdirirken yere atılmış alkol şişeleri karşısında çok sinirlenen Soydan, 'vatan haini' diyerek sağlam bir noktadan sert tepki gösterdi.
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Kendine has tarzı, güzelliği ve açıklamalarıyla sürekli manşetlerdeki yerini alan Didem Soydan paylaşımlarıyla da sıkça gündem oluyor.
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Ünlü model, bu sabah saatlerinde aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından oldukça dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Dün akşam saatlerinde Ankara Kahramankazan'da yaşanan TUSAŞ fabrikasına yönelik terör saldırısına karşı duruşunu çektiği Türk bayrağıyla gösterdi.
O sırada köpeğiyle birlikte doğayla iç içe bir yerde dolaşan ünlü model gördükleri karşısında tepkisiz kalamadı. Yerlere boş alkol şişelerini ve çöpleri atan şahıslara ateş püskürdü. "Hemen yanda çöp kutusu var he" diyen Soydan, "Şimdi bu bit kadar detay ile vatan hainliği olur mu? Olur. Tam olarak bu işte..." ifadelerini kullanıp devam etti:
"Sen parkta özgürce iç diye hemen yanında vatanını koruyanlar ölürken, aynı toprağa umarsızca çöp bırak... Hemen yanda çöp kutusu var hemen dibinde. O saniye kırılsa keşke elleriniz Komple tiksiniyorum bu cehaletinizden"
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Didem Soydan'ın paylaşımını da buradan görebilirsiniz...
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