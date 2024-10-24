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"Hedefim 6 Ay!": OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın Cinsel Perhize Girdiğini Duyurup Nedenini Açıkladı!

"Hedefim 6 Ay!": OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın Cinsel Perhize Girdiğini Duyurup Nedenini Açıkladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
24.10.2024 - 11:14

Her açıklamasıyla ayrı bir olay olan OnlyFans fenomeni Merve Taşkın bu sefer de Twitter (X) hesabından cinsel perhize girdiğini duyurdu.

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Pek çoğumuz OnlyFans fenomeni Merve Taşkın'ı "müstehcen" bulunan kareleri yüzünden şikayet edilmesi ardından mahkeme kombiniyle gündem olmasıyla tanıyoruz.

Pek çoğumuz OnlyFans fenomeni Merve Taşkın'ı "müstehcen" bulunan kareleri yüzünden şikayet edilmesi ardından mahkeme kombiniyle gündem olmasıyla tanıyoruz.

Yargılandığı davadan beraat ettikten sonra adını daha da duyuran fenomenin yetişkin platformu OnlyFans'tan kazancını "100 bin dolar kazanıyorum ama yetmiyor hedefim 1 milyon dolar" şeklinde duyurması da ayrı olay olmuştu.

Yargılandığı davadan beraat ettikten sonra adını daha da duyuran fenomenin yetişkin platformu OnlyFans'tan kazancını "100 bin dolar kazanıyorum ama yetmiyor hedefim 1 milyon dolar" şeklinde duyurması da ayrı olay olmuştu.

'Yaşam stilim için çok az bir miktar açıkçası. İnan tüm para dünyayı gezerken ödediğim airbnb villalarına, business class uçak biletlerine vs. gidiyor'

Son dönemde birçok programa katılan Taşkın, Taner Çağlı'nın YouTube programında "seksten uzağım" açıklamasında bulunmuştu.

Son dönemde birçok programa katılan Taşkın, Taner Çağlı'nın YouTube programında "seksten uzağım" açıklamasında bulunmuştu.

Hakkındaki "prensin dışkısını yedi" iddiasına da burada açıklık getirmişti kendisi:

Katarsis X-TRA’da Gökhan Çınar’ın konuğu olduğu programda da İstanbul'a geldiği ilk zamanlarda 2 yıl eskortluk yaptığını açıklayan Taşkın, "Aslında OnlyFans da bu benim hayatımdan çıktı" demişti.

Katarsis X-TRA’da Gökhan Çınar’ın konuğu olduğu programda da İstanbul'a geldiği ilk zamanlarda 2 yıl eskortluk yaptığını açıklayan Taşkın, "Aslında OnlyFans da bu benim hayatımdan çıktı" demişti.

Detaylar da içeriğimizde:

Her açıklaması kadar, her sosyal medya paylaşımı da ayrı bir gündem olan Merve Taşkın bu kez de Twitter (X) hesabından yaptığı bir paylaşımla öne çıktı.

Her açıklaması kadar, her sosyal medya paylaşımı da ayrı bir gündem olan Merve Taşkın bu kez de Twitter (X) hesabından yaptığı bir paylaşımla öne çıktı.

Farklı kullanıcılara cevapları da dikkatten kaçmıyor tabii:

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OnlyFans fenomeni Merve Taşkın paylaşımında "Cinsel perhiz yani seks diyetine girdim hedefim 6 ay. Geriye kaldı 5 ay.. size ay ay bildireceğim" ifadelerini kullandı.

OnlyFans fenomeni Merve Taşkın paylaşımında "Cinsel perhiz yani seks diyetine girdim hedefim 6 ay. Geriye kaldı 5 ay.. size ay ay bildireceğim" ifadelerini kullandı.
twitter.com

Cinsel perhize girmesinin nedenini de bir kullanıcının sorusuyla açıklayan Taşkın bunun "aura yükseltmek için" olduğunu belirtti.

Cinsel perhize girmesinin nedenini de bir kullanıcının sorusuyla açıklayan Taşkın bunun "aura yükseltmek için" olduğunu belirtti.

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