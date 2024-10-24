"Hedefim 6 Ay!": OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın Cinsel Perhize Girdiğini Duyurup Nedenini Açıkladı!
"Hedefim 6 Ay!": OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın Cinsel Perhize Girdiğini Duyurup Nedenini Açıkladı!
Her açıklamasıyla ayrı bir olay olan OnlyFans fenomeni Merve Taşkın bu sefer de Twitter (X) hesabından cinsel perhize girdiğini duyurdu.
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Pek çoğumuz OnlyFans fenomeni Merve Taşkın'ı "müstehcen" bulunan kareleri yüzünden şikayet edilmesi ardından mahkeme kombiniyle gündem olmasıyla tanıyoruz.
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Yargılandığı davadan beraat ettikten sonra adını daha da duyuran fenomenin yetişkin platformu OnlyFans'tan kazancını "100 bin dolar kazanıyorum ama yetmiyor hedefim 1 milyon dolar" şeklinde duyurması da ayrı olay olmuştu.
Son dönemde birçok programa katılan Taşkın, Taner Çağlı'nın YouTube programında "seksten uzağım" açıklamasında bulunmuştu.
Katarsis X-TRA’da Gökhan Çınar’ın konuğu olduğu programda da İstanbul'a geldiği ilk zamanlarda 2 yıl eskortluk yaptığını açıklayan Taşkın, "Aslında OnlyFans da bu benim hayatımdan çıktı" demişti.
Her açıklaması kadar, her sosyal medya paylaşımı da ayrı bir gündem olan Merve Taşkın bu kez de Twitter (X) hesabından yaptığı bir paylaşımla öne çıktı.
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OnlyFans fenomeni Merve Taşkın paylaşımında "Cinsel perhiz yani seks diyetine girdim hedefim 6 ay. Geriye kaldı 5 ay.. size ay ay bildireceğim" ifadelerini kullandı.
Cinsel perhize girmesinin nedenini de bir kullanıcının sorusuyla açıklayan Taşkın bunun "aura yükseltmek için" olduğunu belirtti.
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