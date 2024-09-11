OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın Kendisini Eleştiren Kullanıcıya Hak Veren Cumhuriyet Savcısını Pas Geçmedi!

OnlyFans fenomeni Merve Taşkın geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın YouTube kanalında yayınladığı programına konuk oldu. Programdaki açıklamalarından sonra bir kesimden eleştiri alan Taşkın, kendisine tepki gösteren bir kullanıcıya hak verdiğini gördüğü emekli cumhuriyet savcısının sözlerini görmezden gelemedi.