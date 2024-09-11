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OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın Kendisini Eleştiren Kullanıcıya Hak Veren Cumhuriyet Savcısını Pas Geçmedi!

OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın Kendisini Eleştiren Kullanıcıya Hak Veren Cumhuriyet Savcısını Pas Geçmedi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
11.09.2024 - 13:47

OnlyFans fenomeni Merve Taşkın geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın YouTube kanalında yayınladığı programına konuk oldu. Programdaki açıklamalarından sonra bir kesimden eleştiri alan Taşkın, kendisine tepki gösteren bir kullanıcıya hak verdiğini gördüğü emekli cumhuriyet savcısının sözlerini görmezden gelemedi.

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OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, sosyal medya hesaplarında paylaştığı pozlarının "müstehcenlik" içerdiği savunularak şikayetlere konu olan ardından da mahkemeki kombiniyle uzun süre konuşulmuştu.

OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, sosyal medya hesaplarında paylaştığı pozlarının "müstehcenlik" içerdiği savunularak şikayetlere konu olan ardından da mahkemeki kombiniyle uzun süre konuşulmuştu.

O günden sonra popülerliği epey bir artan fenomenin yetişkin platformu olarak adlandırılan OnlyFans üzerinden ayda 100 bin dolar kazandığını söylemesi de şaşkına çevirmişti.

O günden sonra popülerliği epey bir artan fenomenin yetişkin platformu olarak adlandırılan OnlyFans üzerinden ayda 100 bin dolar kazandığını söylemesi de şaşkına çevirmişti.

Ne paylaşsa, ne dese kısa sürede gündem olan Taşkın birçok YouTube programının da konuğu olmaya başladı.

Ne paylaşsa, ne dese kısa sürede gündem olan Taşkın birçok YouTube programının da konuğu olmaya başladı.

Katarsis X-TRA'da Gökhan Çınar'ın konuğu olduğu bölümü bu içeriğimizde vermiştik:

Ünlü fenomen bu kez "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programının konuğu oldu. Avşar'ın sorularıyla bir gülüp bir ağlayan fenomenin sözleri de gündem olmuştu.

Ünlü fenomen bu kez "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programının konuğu oldu. Avşar'ın sorularıyla bir gülüp bir ağlayan fenomenin sözleri de gündem olmuştu.

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Programın ardından yine belli bir kesim tarafından eleştirilerin odağı olan Taşkın bir kullanıcıdan böyle bir tepki aldı. 👇

Programın ardından yine belli bir kesim tarafından eleştirilerin odağı olan Taşkın bir kullanıcıdan böyle bir tepki aldı. 👇
x.com
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Bu paylaşımı gören Emekli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir "Sizi tebrik ediyorum. Ne güzel yazmışsınız." diyerek yorum yaptı.

Bu paylaşımı gören Emekli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir "Sizi tebrik ediyorum. Ne güzel yazmışsınız." diyerek yorum yaptı.
twitter.com

Savcı Demir'in söz konusu paylaşıp bir de desteklediğini gören Merve Taşkın buna sessiz kalamadı. "İşiniz gücünüz yok mu?" diyen soran Taşkın bir de "Bu tavrınızı anormal bulmakla birlikte açıkcası unvanınıza yakıştıramadım" diyerek tepki gösterdi.

Savcı Demir'in söz konusu paylaşıp bir de desteklediğini gören Merve Taşkın buna sessiz kalamadı. "İşiniz gücünüz yok mu?" diyen soran Taşkın bir de "Bu tavrınızı anormal bulmakla birlikte açıkcası unvanınıza yakıştıramadım" diyerek tepki gösterdi.
x.com

Fenomenin kendisine cevap verdiğini gören savcıdan da "Size yazdığını görmedim. Hakareti de görmedim" açıklaması geldi.

Fenomenin kendisine cevap verdiğini gören savcıdan da "Size yazdığını görmedim. Hakareti de görmedim" açıklaması geldi.
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Savcı Demir'in açıklaması üzerine pek de fazla tatmin olmayan Merve Taşkın "Ben de aynı fikirdeyim, sayın Cumhuriyet savcım. Herkesin yaşam tarzı kendisini ilgilendirir... Sizden de ricam, önce bir şeyleri anlayarak okuyun ya da dinleyin ve her şeyi detaylıca analiz edin, sonra yorum yapın. Zira sosyal medyada yanlış anlaşılmalar fazlasıyla olabiliyor" yanıtını verdi.

Savcı Demir'in açıklaması üzerine pek de fazla tatmin olmayan Merve Taşkın "Ben de aynı fikirdeyim, sayın Cumhuriyet savcım. Herkesin yaşam tarzı kendisini ilgilendirir... Sizden de ricam, önce bir şeyleri anlayarak okuyun ya da dinleyin ve her şeyi detaylıca analiz edin, sonra yorum yapın. Zira sosyal medyada yanlış anlaşılmalar fazlasıyla olabiliyor" yanıtını verdi.

"Her türlü cinsel veya duygusal veya fiziksel fantezisini de uluorta paylaşmaz, onun reklamını yapmaz, Merve hanım" diyen Savcı Mehmet Demir, durumu tasvip etmediğini belirtti.

"Her türlü cinsel veya duygusal veya fiziksel fantezisini de uluorta paylaşmaz, onun reklamını yapmaz, Merve hanım" diyen Savcı Mehmet Demir, durumu tasvip etmediğini belirtti.
x.com
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Savcının bu konuşmalar üzerine "eskort" diyen bir kullanıcıya verdiği cevapsa gözlerden kaçmadı.

Savcının bu konuşmalar üzerine "eskort" diyen bir kullanıcıya verdiği cevapsa gözlerden kaçmadı.

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