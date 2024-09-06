Hülya Avşar'ın Programına Konuk Olan OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın'dan Samimi İtiraf Geldi!
Hülya Avşar'ın Programına Konuk Olan OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın'dan Samimi İtiraf Geldi!
Her paylaşımı ve açıklamasıyla gündeme oturan OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, konuk olarak katıldığı Hülya Avşar'ın programında samimi itiraflarda bulundu.
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Sosyal medyada paylaştığı pozları "müstehcenlik" içerdiği savunularak şikayet edilen ve mahkeme kombini ile uzun bir süre gündemden düşmeyen Merve Taşkın'ı mutlaka hatırlıyorsunuzdur.
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Ünlü fenomenin bir dönemler OnlyFans üzerinden ayda 100 bin dolar kazandığını söylemesi de epey konuşulmuştu.
Geçtiğimiz aylarda Katarsis X-TRA’da Gökhan Çınar’ın konuğu olan ve "Ben teşhirciysem, teşhire maruz kalmayı tercih ediyorlar." açıklamalarıyla gündeme gelen Merve Taşkın, bu kez de Hülya Avşar'ın 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' isimli programına konuk oldu.
Hülya Avşar ile hem gülüp hem ağlayan Taşkın, bu kez de "En tepede olmak istiyorum." açıklaması ile gündeme geldi.
"En tepedeki insanlarla tanışmak istiyorum." diyen Taşkın, Bill Gates ve Elon Musk gibi isimlerle de aynı masada oturmak istediğini söyleyerek bazı kontaklar kurmaya başladığını da belirtti.
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