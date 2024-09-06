Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
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Survivor'dan sonra sıra şimdi MasterChef'te!
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Ece Seçkin, takipçilerine sevgisini her yerde haykırıyor.
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