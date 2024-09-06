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Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
06.09.2024 - 23:09

Instagram'ı aşıp derdini Twitter'da da (X) anlatmaya ant içen ünlülerin bu hafta attıkları en komik tweetleri sizler için derledik!

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Survivor'dan sonra sıra şimdi MasterChef'te!

Survivor'dan sonra sıra şimdi MasterChef'te!
twitter.com

Göndermeler göndermeler...

Göndermeler göndermeler...
twitter.com

Gülben Ergen, pes etmeden Narin'in nerede olduğunu sorgulamaya devam ediyor!

Gülben Ergen, pes etmeden Narin'in nerede olduğunu sorgulamaya devam ediyor!
twitter.com

Ece Seçkin, takipçilerine sevgisini her yerde haykırıyor.

Ece Seçkin, takipçilerine sevgisini her yerde haykırıyor.
twitter.com

Bir manidar paylaşım da Berna Laçin'den!

Bir manidar paylaşım da Berna Laçin'den!
twitter.com
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Taş hakkında bilgisi olan varsa Ata Demirer'e ulaşsın!

Taş hakkında bilgisi olan varsa Ata Demirer'e ulaşsın!
twitter.com

Fındık?

Fındık?
twitter.com

Siz hiç birini Danla Bilic'in Müge Anlı'yı sevdiği kadar sevdiniz mi?

Siz hiç birini Danla Bilic'in Müge Anlı'yı sevdiği kadar sevdiniz mi?
twitter.com

Şahan Gökbakar yine spora sardı!

Şahan Gökbakar yine spora sardı!
twitter.com

🫢

🫢
twitter.com
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