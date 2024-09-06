Polatların Tahliyesine Şaşıramadığını Açıklayan Oğuzhan Uğur Maruz Kaldığı Saldırıları Teker Teker Anlattı!
Polatların Tahliyesine Şaşıramadığını Açıklayan Oğuzhan Uğur Maruz Kaldığı Saldırıları Teker Teker Anlattı!
Polatların tahliyesinin ardından şaşıramadığını söyleyen Oğuzhan Uğur, kendi kanalında yayınladığı 'Kara Para Özel' bölümünden sonra maruz kaldığı saldırıları da teker teker anlattı!
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Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi çeşitli suçlamalardan tutuklanarak cezaevine gönderilen Polat çiftinden önce Dilan Polat geçtiğimiz saatlerde ise Engin Polat tahliye edilmişti hatırlarsanız.
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Bir kesim, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalar sonucunda tutuklanan Polatların tahliye edilmesine çok sevinirken bir kesim ise Polatları çok eleştirdi!
Kendi kanalında yayınladığı programlar ile her daim gündemde yerini alan Oğuzhan Uğur ise Polatların tahliye edilmesine tepki gösteren isimlerden biri oldu.
Açıklamasına "A ah… Halen şaşırıyor musunuz? İmrendim size." cümlesi ile başlayan Oğuzhan Uğur, 'Kara Para Özel' bölümünden sonra yaşadığı saldırıları da teker teker anlatarak herkesin ağzının bir karış açık kalmasına neden oldu.
Mevzular Açık Mikrofon programının diyetini çok ödediğini söyleyen Uğur, 'Kara Para Özel' bölümünden sonra yaşadıklarının şu ana kadar her şeyden daha farklı olduğunu açıkladı.
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Uğur, program yayınlandığı gün arabasının fotoğraflarının paylaşıldığını söyleyerek kendisinin de kara para aklamak ile suçlandığını da belirtti.
Bu zamana kadar birçok durum ile sorgulandığını söyleyen Uğur, "Kara Para programından sonra gelen saldırılar şeklen çok yeniydiler." açıklamalarında da bulundu.
Ve son olarak artık yaşananlara şaşıramadığını belirterek şaşırabilenleri de tebrik etti.
İşte Oğuzhan Uğur'un paylaşımı 👇🏻
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