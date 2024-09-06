Peşini Hiç Bırakmadı: Gülben Ergen'den 17 Gündür Kayıp Olan Narin İçin "Kim Neyi Örtmeye Çalışıyor" Tepkisi!
Peşini Hiç Bırakmadı: Gülben Ergen'den 17 Gündür Kayıp Olan Narin İçin "Kim Neyi Örtmeye Çalışıyor" Tepkisi!
17 gündür kayıp olan Narin Güral olayını yakından takip eden Gülben Ergen, yeni bir çıkışta bulundu. Ünlü şarkıcı hassas noktasının çocuklar olduğunu ifade ederken tüm uyarılara rağmen durmayacağını da açıkladı.
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Biliyorsunuz ki Diyarbakır'da kuran kursu çıkışı kaybolan Narin Güran'dan 17 gündür haber alınamıyor. Adeta Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili tepkiler ise günden güne büyümeye devam ediyor.
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Birçok ünlü isim Narin'in kaybolması ile ilgili sosyal medya paylaşımları yaparak "Narin Nerede?" sorusunu sorarken bu zamana kadar çocuklarla yakından ilgili olduğunu bildiğimiz Gülben Ergen de olayı yakından takip eden ünlü isimlerden bir tanesi.
Hatırlarsanız ünlü şarkıcı daha önce de "Münevver Karabulut cinayetini ve daha nicelerini canlı yayında çözen, yıllardır başarısına gölge düşmeyen #MügeAnlı yayın yasağından dolayı Türkiye’nin ayağa kalktığı #Narin felaketini işleyemiyor. Akıllara zarar!" açıklamaları ile Müge Anlı'nın Narin'i konu edinmemesini eleştirmişti.
Ergen, bu kez de hassas noktasının çocuklar olduğunu belirterek "Tüm uyarılara rağmen durmayacağım" dedi!
14 yıldır Çocuklar Gülsün Derneği'nin kurucusu olduğunu ve 53 anaokulu açtığını söyleyen Gülben Ergen, "Ben bir anneyim" diyerek yeniden "Narin nerede?" sorusunu gündeme getirdi.
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İşte Gülben Ergen'in paylaşımı 👇🏻
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