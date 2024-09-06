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Cezaevinden Çıkan Engin Polat'tan İlk Açıklama Geldi: "Ailemize Kavuştuk, Huzurluyuz"

Cezaevinden Çıkan Engin Polat'tan İlk Açıklama Geldi: "Ailemize Kavuştuk, Huzurluyuz"

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
06.09.2024 - 18:54

10 ay sonra tahliye edilen ve geçtiğimiz saatlerde cezaevinden çıkan Engin Polat'tan ilk açıklama geldi!

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Kasım ayında vergi kaçırma ve kara para aklama gibi çeşitli suçlamar sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderilen Engin Polat, yaklaşık 10 aydır tutukluydu hatırlarsanız.

Kasım ayında vergi kaçırma ve kara para aklama gibi çeşitli suçlamar sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderilen Engin Polat, yaklaşık 10 aydır tutukluydu hatırlarsanız.

Eşi Dilan Polat'tan sonra bu sabah saatlerinde ise Engin Polat için tahliye kararı verilmiş, Polat'ın cezaevinden çıkacağı anlar merakla beklenmeye başlamıştı.

Eşi Dilan Polat'tan sonra bu sabah saatlerinde ise Engin Polat için tahliye kararı verilmiş, Polat'ın cezaevinden çıkacağı anlar merakla beklenmeye başlamıştı.

Geçtiğimiz saatlerde ise Engin Polat, cezaevinden çıkarak ailesine kavuşmuş ve alkışlarla karşılanmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde ise Engin Polat, cezaevinden çıkarak ailesine kavuşmuş ve alkışlarla karşılanmıştı.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Cezaevinden çıkan Engin Polat'tan ilk açıklama ise geçtiğimiz dakikalarda geldi. İşte o anlar 👇🏻

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