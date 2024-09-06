Dilan Polat ve Ailesi Engin Polat'ın Cezaevinden Çıkışını Beklerken Oğlu Milan Gözyaşlarına Boğuldu!
Dilan Polat ve Ailesi Engin Polat'ın Cezaevinden Çıkışını Beklerken Oğlu Milan Gözyaşlarına Boğuldu!
Bugün tahliye kararı çıkan Engin Polat'ı cezaevinden karşılamaya ailesi ve avukatı gitti. Dilan Polat ve ailesi Engin Polat'ın çıkışını beklerken Polatların oğlu Milan, gözyaşlarına boğuldu.
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Yaklaşık 10 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Engin Polat için geçtiğimiz saatlerde tahliye kararı çıkmıştı hatırlarsanız.
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Hatta Dilan Polat, eşinin sosyal medya yasağını delerek kendi şarkısını söylediği anlar ile adeta cümle aleme nispet yapmıştı.
Çorlu Kapalı Cezaevinden tahliye olacak Engin Polat'ı karşılamak için Dilan Polat, çocukları ve Polat ailesinin avukatı cezaevinin önünde yerini aldı.
Polatların oğlu Milan'ın babasını beklerken gazetecilerden rahatsız olup gözyaşlarına boğulduğu anlar ise dikkat çekti.
İşte o anlar 👇🏻
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